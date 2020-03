COMUNICADO: Los productos elaborados con cannabis de Panaxia US y Ultra Health reciben la licencia para su producción y distribución

- Los productos elaborados con cannabis de Panaxia US y su colaborador Ultra Health reciben licencia para su producción y distribución: tras superar la auditoría del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, Panaxia US recibió la primera licencia de este tipo para producir y distribuir productos en todo EE. UU.

El Dr. Dadi Segal, consejero delegado de Panaxia, comentó: "Este logro reúne un conjunto de pruebas cada vez mayor de las excepcionales capacidades de I+D de Panaxia, además de su fructífera colaboración con Ultra Health en materia de calidad del producto y cumplimiento normativo"

TEL AVIV, Israel, y ALBUQUERQUE, Nuevo México, 17 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 7 de febrero de 2020, Panaxia US, fabricante de fármacos elaborados con cannabis en EE. UU., y su colaborador estratégico Ultra Health, el mayor cultivador y distribuidor autorizado de productos médicos elaborados con cannabis del estado de Nuevo México (EE. UU.), superaron la auditoría del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México y recibieron la primera licencia de este tipo para producir y distribuir productos elaborados con cannabis en Nuevo México y en todo EE. UU. Con la nueva licencia, Panaxia US fabricará comprimidos sublinguales y orales y gotas sublinguales con planes de expansión futura para incluir productos para inhalar, bálsamos y cremas. Los productos se fabricarán en las instalaciones que Panaxia US tiene en Bernalillo, Nuevo México.

https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutic... [https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutic...]

La licencia permite a Panaxia US y Ultra Health fabricar productos con cannabis y distribuirlos por todo EE. UU., mientras que, hasta ahora, los productos elaborados en estas instalaciones solo se distribuían a escala local. Los primeros productos se elaboraron a principios de este mes. Las instalaciones están diseñadas y gestionadas por Panaxia US y Ultra Health se encarga de suministrar la materia prima y de distribuir los productos. Con esta nueva licencia, las empresas podrán distribuir sus productos de forma conjunta en todo EE. UU.

El Dr. Dadi Segal, consejero delegado de Panaxia, comentó: "Este logro reúne un conjunto de pruebas cada vez mayor de las excepcionales capacidades de I+D de Panaxia US, además del valor añadido de la colaboración estratégica con Ultra Health con respecto a la elevada calidad de sus productos médicos con cannabis y al cumplimiento normativo. Estamos muy orgullosos de haber superado la auditoría. Nuestros productos de gran calidad cumplen con la normativa más exigente dadas las excelentes capacidades internacionales de I+D de Panaxia".

Duke Rodriguez, presidente y consejero delegado de Ultra Health, comentó:

"Esta podría ser la primera empresa conjunta EE. UU. e Israel centrada específicamente en el área de medicamentos con bajo contenido en THC y elevado contenido en canabidiol que se están exportando con éxito desde Estados Unidos hasta Israel", comentó Duke Rodriguez, consejero delegado y presidente de Ultra Health®. "Espero que la colaboración entre Ultra Health y Panaxia siga prosperando, ya que ha demostrado mejorar en gran medida las capacidades de ambas empresas para innovar en el sector del cannabis a escala mundial".

Acerca de Ultra HealthUltra Health es la empresa n.º 1 de Nuevo México en producción de cannabis y el mayor proveedor de cannabis para uso médico integrado verticalmente de Estados Unidos. Actualmente, el proveedor gestiona 20 puntos de distribución en el estado y prevé abrir otros 10 puntos de venta en el segundo trimestre de 2020. Ultra Health proporciona tratamientos médicos con cannabis inigualables ya que elabora productos sin humo y con dosis muy precisas, como comprimidos sublinguales, aceites, pastillas y supositorios, entre otros, por medio de su colaboración con el grupo farmacéutico israelí Panaxia. Ultra Health tiene una amplia trayectoria al frente de cuestiones de derechos del paciente y sigue defendiendo un suministro adecuado y acceso rural en el mercado del cannabis de uso médico en Nuevo México.

Acerca de Panaxia IsraelPanaxia Israel (www.panaxia.co.il [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2753033-1&h=4261569973&u...]) forma parte del grupo farmacéutico de la familia Segal, que opera desde hace más de cuatro décadas y ha fabricado más de 600 productos farmacéuticos diferentes, los cuales distribuye en más de 30 países. Panaxia fue fundada por el Dr. Dadi Segal, el Dr. Eran Goldberg y Assi Rotbart, LL.b, y constituye la división de cannabis del grupo. Además, la división asociada de América del Norte fabrica más de 60 productos farmacéuticos a base de cannabis de uso médico, como comprimidos sublinguales, comprimidos orales, aceites, inhaladores, entre otros, previstos para tratar afecciones como estrés postraumático, cáncer, dolor crónico, epilepsia, anorexia, quemaduras y muchas otras afecciones médicas. Panaxia emplea a unos 90 trabajadores y la empresa lleva a cabo todos los experimentos clínicos.

Para obtener más información: Correo electrónico - robyn@panaxiapharmaceutical.com[mailto:robyn@panaxiapharmaceutical.com] Tel.: (305) 933-4646

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutic... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2753033-1&h=49778297&u=h...]

Sitio Web: https://panaxia.co.il//