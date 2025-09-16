Archivo - COMUNICADO: TEKLYNX logra una validación ampliada en una amplia gama de impresoras Zebra - TEKLYNX INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE - Archivo

- Los productos de etiquetado TEKLYNX 2025 se alinean con los estándares globales de códigos de barras y la tecnología avanzada

AUCH, Francia, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, conocida mundialmente por ayudar a las empresas a mejorar los códigos de barras con su software de etiquetado y soporte al cliente, lanzó la última versión de sus soluciones: LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL y LABEL ARCHIVE 2025.

Con mejoras centradas en el usuario, las soluciones TEKLYNX 2025 están diseñadas para alinearse con los estándares globales de códigos de barras y la tecnología avanzada.

LABEL MATRIX, LABELVIEW y CODESOFT son soluciones de diseño de etiquetas fáciles de usar para requisitos de etiquetado simples y avanzados que se adaptan a las necesidades de su negocio a medida que crece. Diseñe etiquetas utilizando una interfaz familiar de Windows, conéctese a bases de datos locales o fuentes de datos en la nube, configure un formulario para imprimir etiquetas fácilmente con los datos seleccionados en el momento de la impresión y codifique etiquetas RFID.

Las mejoras en las soluciones de diseño de etiquetas de TEKLYNX 2025 incluyen:

Asistente de GS1 Digital Link para cumplir fácilmente con los estándares globales

Conexión OData optimizada a fuentes de datos en la nube

Compatibilidad ampliada con códigos de barras, incluido IEC 61406

Nuevas plantillas de etiquetas listas para usar

Se agregaron controladores nativos de impresoras de etiquetas

Las soluciones empresariales SENTINEL y LABEL ARCHIVE eliminan la entrada manual de datos y las aprobaciones de etiquetas físicas al automatizar la impresión de etiquetas directamente desde un sistema ERP, WMS u otro sistema comercial y configurar flujos de trabajo digitales automáticos para procesos de aprobación de etiquetas sin papel.

Las mejoras en las soluciones empresariales de TEKLYNX 2025 incluyen:

Integración mejorada con las API REST

Mejor gestión de impresoras no utilizadas

Funcionalidad de comentarios de etiquetas mejorada y proceso de registro de entrada/salida

Compatibilidad con Microsoft .NET Framework 8.0

Compatibilidad con Windows Server 2025, aprovechando HTTPS y TLS 1.3 integrados

"Nuestros clientes inspiran cada innovación", afirmó Thierry Mauger, director internacional de TEKLYNX. "Con el lanzamiento de nuestros últimos productos, ayudamos a las empresas a cumplir con los estándares globales de códigos de barras y las regulaciones de la industria, al tiempo que adoptamos tecnología de vanguardia. Estamos orgullosos de ofrecer soluciones que mejoran la eficiencia, la adaptabilidad y la seguridad, impulsando el progreso en todas las industrias y en la cadena de suministro global".

Aprenda más sobre las soluciones TEKLYNX 2025 en teklynx.com.

ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos de diseño de etiquetas RFID y códigos de barras integrados de TEKLYNX y en las personas detrás de sus soluciones para que las operaciones de etiquetado de códigos de barras sean eficientes, precisas, seguras y compatibles con la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y su excelente soporte al cliente. Para obtener más información sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a las empresas de todas las industrias en todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

