Los productos HiBy reciben múltiples galardones en VGP 2026 SUMMER

(Información remitida por la empresa firmante)

LEWES, Del., 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HiBy y HiBy Digital han logrado una victoria aplastante durante la celebración de los prestigiosos premios audiovisuales VGP 2026 SUMMER de Japón. Al obtener el Premio a la Selección, múltiples Premios de Oro y una impresionante variedad de distinciones de producto, la última línea de la marca recibió los máximos honores del jurado profesional de VGP por diseño, rendimiento y experiencia de usuario, reforzando firmemente el liderazgo de HiBy en el mercado global de audio de alta resolución.

Selección y Premios Triple Oro

HiBy Digital M500 (Edición Hatsune Miku) — Doble Corona: Premio de Selección y Premio de Oro: Destacando como uno de los puntos fuertes de los VGP de este año, esta impresionante colaboración fusiona sin esfuerzo una estética vibrante de la cultura pop con una ingeniería de alta fidelidad impecable en el segmento de 50.000 a 100.000 yenes.

El comentario oficial del premio VGP Selection Award destacó:

Por la planificación del producto de un reproductor de audio digital creado en colaboración con Hatsune Miku, que destaca por su meticulosa atención al detalle, no solo en su diseño de color, sino también en toda la interfaz de usuario.

HiBy R6 Pro Max — Premio Oro: Domina la categoría premium de 150.000 a 200.000 yenes y ofrece la arquitectura de audio más reciente y un rendimiento líder en su clase.

HiBy W4 — Premio Oro: Galardonado con el máximo honor en la categoría de amplificadores de auriculares inalámbricos, demostrando que el audio de alta resolución de élite puede ser perfectamente portátil e inalámbrico.

Ganadores del Premio VGP 2026 SUMMER

HiBy Digital M500 — Premio a la Selección

HiBy Digital M500 — Premio de Oro

HiBy R6 Pro Max — Premio de Oro

HiBy W4 — Premio de Oro

HiBy RS8 II — premiado

HiBy R8 II — premiado

HiBy Golden 10th Titanium Edition — premiado

HiBy R6 Pro II 2025 — premiado

HiBy R6 III 2025 — premiado

HiBy R3 Pro II — premiado

HiBy Digital M300 — premiado

HiBy ZETA II — premiado

HiBy Digital YUME — premiado

HiBy Project Ace JP — premiado

HiBy Yacht10 — premiado

Esta contundente victoria en VGP 2026 SUMMER es una consolidación de cara a la reputación de HiBy en el panorama mundial del audio de alta resolución. Al superar constantemente los límites en múltiples categorías de productos, HiBy demuestra un compromiso inquebrantable con la innovación. De cara al futuro, la compañía seguirá creando soluciones de audio de última generación que combinen a la perfección un rendimiento revolucionario, una cuidada estética y una excelente relación calidad-precio para los amantes de la música.

Contacto para medios: William Yueng, bd@hiby.com

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