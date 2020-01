COMUNICADO: Productos innovadores, Toy Know-how importante y servicios ampliados - la 71 Feria del Juguete comienza el nuevo año de

Publicado 23/01/2020 15:04:25 CET

NUREMBERG, Alemania, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Con la Feria del Juguete, los visitantes especializados están ante el evento estrella del ramo. Entre el 29 de enero y el 2 de febrero encontrarán en el Recinto Ferial de Núremberg innovaciones de productos de moda, ideas creativas de negocios y orientación valiosa de expertos en un solo lugar. La Spielwarenmesse eG ocupa de nuevo la superficie total de 170.000 m(2). Les ofrece a 2.843 Key-Player líderes y a empresas emergentes con perspectivas de éxito de 70 países una amplia visión de conjunto del mercado - el porcentaje de expositores internacionales se sitúa en un 78%. Para corresponder a las exigencias crecientes del comercio, los comerciantes y compradores encontrarán una amplia oferta de temas de licencia, charlas y la presentación de las tendencias "Toys for Future", "Digital goes Physical" y "Be You!".

Variedad única de productos

La feria líder mundial responde al veloz cambio del ramo. Los visitantes especializados encontrarán una multitud de oportunidades para aprovecharlas exactamente para el éxito de su negocio y destacarse de la competencia. "Aquí están presentes todos los expositores y marcas importantes con todo su peso, estando garantizada al mismo tiempo la calidad y el servicio. Por eso se puede organizar la visita de la Feria de manera especialmente eficiente", subraya Ernt Kick, presidente del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG. Doce grupos de productos en 18 pabellones aseguran una selección única de tendencias y novedades. Como imagen del ramo, la Feria del Juguete representa con un millón de productos todo el mercado - y eso concentrado en un solo lugar.

Nuevos servicios para expositores

Las empresas emergentes del stand comunitario de Jóvenes Empresas Innovadoras muestran nuevos rumbos, así como los nuevos expositores, que presentan sus innovaciones en el New Exhibitor Center y en el Recinto Ferial. Para que sus productos sean "aptos para la circulación", la Asociación Alemana de la Industria del Juguete (DVSI) ofrece en cooperación con la Feria del Juguete un nuevo servicio gratuito a los expositores en ambas superficies: Con el Toy Safety Check examina los productos y da indicaciones sobre la seguridad de los juguetes. Además, una nueva oferta está disponible para todos los expositores: Gracias al leadtracking y la aplicación correspondiente se pueden guardar los contactos de clientes de manera eficiente. "El manejo por teléfono móvil es sencillo y permite de esa manera reunir y guardar informaciones de los clientes de forma digital". Así explica el sistema Florian Hess, Director Fair Management.

Superficies especiales llenas de acción

Las superficies especiales y de acción son las atracciones de la Feria del Juguete. Les dan a los comerciantes y compradores la oportunidad de sumergirse en diferentes mundos temáticos para descubrir de manera individual ventas adicionales gananciosas. En la superficie más reciente, Showtime en el pabellón 8, los expositores del grupo de Artículos de Fiesta y de Carnaval presentan, con demostraciones de productos y pasarelas de moda en el escenario de espectáculos, con gran efecto los productos estrella. Se ha mejorado la popular superficie de acción Tech2Play, que se encuentra en el pabellón 4A con Flight Cage y Robot Run y se presenta con nueva óptica. Además se continúan las superficies especiales de productos de bebés y niños pequeños entre los pabellones 2 y 3 y el grupo Toys meet Books. En la oferta a los libreros se escenificarán mundos temáticos atractivos en la ubicación tradicional en la Entrada Centro, posición muy frecuentada, y las charlas sobre prácticas a partir del miércoles se han ampliado a cuatro días.

Tendencias premiadas

La TrendGallery permite orientarse entre las 120.000 novedades de la Feria del Juguete. En el pabellón 3A se presentan las tres tendencias, que determina cada año el TrendCommittee, con los productos adecuados: Los productos de la tendencia "Toys for Future" fomentan la conciencia medioambiental o están fabricados con materiales ecológicos sostenibles. En "Digital goes Physical", los niños encuentran a estrellas y contenidos que conocen del mundo digital. Los juguetes de la tendencia "Be You!" fomentan las capacidades individuales de personas con discapacitaciones y sensibilizan al mismo tiempo para la tolerancia entre todos. Además, en la TrendGallery están integrados todos los nominados y ganadores del ToyAward. El ambicionado premio del ramo se concede en el solemne marco de la fiesta de inauguración en las categorías Baby & Infant (0-3 años), PreSchool (3-6 años), SchoolKids (6-10 años), Teenager & Adults (desde los 10 años), y Startup (productos de empresas jóvenes de menos de 5 años). 422 empresas han presentado 772 productos al premio.

Conocimientos del ramo y de licencias

Los visitantes especializados amplían sus conocimientos del ramo en el Toy Business Forum. En el espacio de charlas en el pabellón 3A, conferenciantes de alto rango de todo el mundo informan sobre desarrollos actuales del mercado. Los temas del día son #trend (miércoles, 29.1.2020), #change (jueves 30.1.2020), #digital (viernes 31.1.2020), #retail (sábado 1.2.2020) y #marketing (domingo 2.2.2020). Los LicensTalks ofrecen aquí por las mañanas impulsos de conocimientos muy informativos sobre el sector de las licencias. La serie de expertos sobre diferentes temas como "Sostenibilidad y licencias" o "Series & Co." se ha ampliado este año en un día, de miércoles a sábado. La prolongación de la cooperación entre la Asociación Mundial Licensing International y su stand en la entrada del pabellón 12.0 demuestra la importancia de las licencias en la Feria del Juguete.

Nuevos servicios para visitantes

Las múltiples ofertas de la Feria del Juguete contribuyen a una vivencia exitosa de la Feria. A este respecto explica Christan Ulrich, Director Marketing: "Como organizadores, queremos hacerles a los visitantes su estancia lo más agradable posible, por lo que ampliamos continuamente nuestras prestaciones de servicios." Entre ellas se encuentra el nuevo espacio de experiencias en el paso de los pabellones 3A/4A con estación interactiva de medios sociales, juegos entretenidos y un espacio culinario con asientos. Además, en el Recinto Ferial hay otros cinco espacios para visitantes con expendedores gratuitos de agua y estaciones de carga para el móvil. En la planificación del día ayudan los planos interactivos de los pabellones o la aplicación de la Feria del Juguete. La entrada a la Feria también es válida durante toda la duración del evento como billete de transporte público. De esa manera se pueden proseguir las conversaciones profesionales en un ambiente distendido en la ToyCity Núremberg después del cierre de la Feria.

"La Feria del Juguete ofrece a todos los participantes del ramo un entorno único para descubrir tendencias, conocer surtidos innovadores, profundizar conocimientos y fomentar el intercambio comunicativo. Es decir: en la Feria líder mundial reciben los instrumentos adecuados para estar preparados para el futuro", resume Ernst Kick.

