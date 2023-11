Los productos tipo n de JA Solar superan la evaluación EPD en Noruega e Italia

JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy

PEKÍN, 23 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- JA Solar, un fabricante líder de productos de energía solar de alto rendimiento, logró recientemente una mayor validación de sus esfuerzos de sostenibilidad con la finalización exitosa de evaluaciones de Declaración Ambiental de Producto (EPD) para varias líneas de productos a través de la autorizada institución francesa Kapstan, lo que resultó en el registro en el Sistemas EPD de Noruega e Italia. Este logro demuestra que el trabajo continuo de JA Solar en diseño ecológico, reducción de la huella de carbono y prácticas de fabricación sostenible continúa obteniendo una importante verificación de terceros y mejora la influencia y la competitividad de la empresa en el mercado fotovoltaico (PV) de alta gama.

Como declaración ambiental tipo III basada en la norma ISO14025, la EPD se basa en la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y divulga el impacto ambiental de un producto o servicio en aspectos que incluyen recursos no renovables, ecosistemas y salud humana a lo largo de su ciclo de vida desde adquisición de materia prima, producción, transporte, consumo y disposición final. En este contexto, la EPD se considera la herramienta de apoyo más poderosa para la contratación pública verde y el diseño ecológico de productos. La evaluación EPD obtenida por los productos empresariales es universal en la mayoría de los países europeos.

Esta vez, los productos de la serie tipo p y todos los productos DeepBlue 4.0 Pro tipo n de JA Solar han superado con éxito la evaluación EPD en Noruega e Italia. En particular, estos productos son muy reconocidos por su bajo GWP (potencial de calentamiento global). Esto indica que todos los productos fotovoltaicos convencionales de JA Solar han sido aún más reconocidos en el mercado internacional de alta gama y muestra el progresismo y el respeto al medio ambiente de los productos de JA Solar en la era del tipo n.

JA Solar siempre se ha comprometido con la producción, las operaciones y los productos ecológicos, y no escatima esfuerzos para construir una cadena industrial ecológica y con bajas emisiones de carbono. En 2022, JA Solar propuso además el concepto de desarrollo sostenible de "Green to Green, Green to Grow, Green to Great".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283569/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpg

