Profesionales de servicios financieros afirman que un error generado por IA ha llegado a un cliente

(Información remitida por la empresa firmante)

-El 62 % de los profesionales de servicios financieros afirma que un error generado por IA ha llegado a un cliente

Un nuevo informe de Macabacus revela que la adopción de la IA ha superado los controles necesarios para garantizar la precisión de los modelos y documentos destinados a los clientes.

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Macabacus, la plataforma líder de productividad M365 para equipos de finanzas y servicios profesionales, publicó hoy el informe: GenAI para servicios financieros: velocidad y verificación. El informe revela que la IA ahora se encuentra en el centro de la creación de modelos y el desarrollo de presentaciones para clientes, pero la mayoría de las empresas carecen de la capa de revisión y verificación necesaria para detectar errores generados por la IA antes de que lleguen a los clientes.

Basándose en una encuesta a los 75.000 usuarios de Macabacus y en el análisis de conversaciones con cientos de clientes y potenciales clientes, el informe cuantifica la brecha entre la rapidez con la que se adopta la IA y la lentitud con la que las empresas establecen mecanismos de control para garantizar que sus clientes confíen en el contenido de sus transacciones.

"La IA ya está presente en la mayoría de los modelos y documentos que llegan a los clientes, y el 87 % de las empresas afirma utilizarla a diario o semanalmente para este fin", declaró Paul Ross, director de marketing de Macabacus. "Los equipos de negociación no deberían ralentizar el uso de la IA. Necesitan mecanismos de control que les permitan avanzar con mayor rapidez, manteniendo la precisión y la confianza de sus clientes. Para eso se ha diseñado Macabacus".

Entre las principales conclusiones destacan:

Descargue el informe aquí: https://macabacus.com/lp/2026-ai-report

Acerca de Macabacus

Macabacus es la plataforma de productividad nativa de Microsoft líder para equipos de finanzas y servicios profesionales. Cuando un documento de transacción debe ser impecable, los profesionales utilizan Macabacus. Con la confianza de 3.000 empresas y 75.000 usuarios en banca de inversión, capital privado, gestión de activos, consultoría, asesoría y finanzas corporativas, Macabacus ayuda a los usuarios a crear y verificar rápidamente modelos financieros y documentos de transacción. Al combinar potentes herramientas de productividad con revisión y automatización impulsadas por IA, Macabacus permite a las organizaciones ejecutar con mayor velocidad, precisión y confianza. Obtenga más información en www.macabacus.com

Contacto para medios

Paul Ross

paul.ross@macabacus.com

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