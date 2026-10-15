Profesionales del turismo y del sector empresarial de Croacia y Serbia refuerzan sus alianzas en Zagreb de cara a EXPO 2

(Información remitida por la empresa firmante)

ZAGREB, Croacia, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Profesionales del turismo y del sector empresarial de Croacia y Serbia se reunieron ayer en el evento Visit Expo B2B Networking en Zagreb para explorar oportunidades de negocio de cara a EXPO 2027 Belgrado, la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales.

El encuentro combinó presentaciones empresariales, una mesa redonda y reuniones B2B para facilitar contactos, intercambiar ideas e identificar posibles alianzas. La jornada destacó cómo EXPO 2027 puede aprovechar los sólidos vínculos económicos entre Croacia y Serbia para impulsar nuevas oportunidades en la región.

Igor Kovačević, director de Operaciones (COO) y director del Departamento de Participantes Internacionales de EXPO 2027, destacó el papel estratégico de Zagreb como enlace entre el mercado único europeo, Serbia y los Balcanes Occidentales. Señaló que EXPO 2027 busca fortalecer estas conexiones y convertirse en un punto de encuentro entre la región y las economías europea y mundial.

Del networking a las oportunidades de negocio

La mesa redonda Oportunidades e impacto de EXPO 2027 abordó perspectivas para el turismo y las empresas regionales. Una sesión de encuentros B2B permitió explorar colaboraciones en hostelería y turismo.

Según la Cámara de Economía de Croacia, el comercio bilateral alcanzó casi 1.900 millones de euros en 2025. La institución identificó oportunidades de cooperación en turismo, transporte, energía, informática, construcción y agricultura.

Sobre EXPO 2027 Belgrado

EXPO 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema Play for Humanity: Sport and Music for All, con más de 140 participantes internacionales y unos cuatro millones de visitas previstas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

Para más información sobre EXPO 2027 Belgrado, consulte el siguiente ENLACE.

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