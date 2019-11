COMUNICADO: El Profesor Padraig O'Malley recibe el premio Henley & Partners Global Citizen

Publicado 13/11/2019 23:01:54 CET

-El pacificador internacional Profesor Padraig O'Malley recibe el prestigioso premio Henley & Partners Global Citizen

LONDRES, 13 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El pacificador internacional Prof. Dr. Padraig O'Malley ha sido nombrado por Henley & Partners [https://www.henleyglobal.com/] como el receptor en 2019 de su Global Citizen Award [https://www.henleyglobal.com/the-global-citizen-award/], un tributo anual que honra a una persona que muestra un valor excepcional y un compromiso para mejorar y apoyar a la comunidad mundial.

Durante más de 40 años, el Profesor O'Malley ha trabajado para reunir a grupos de personas cuya oposición entre sí ha destrozado sus países, en particular en Irlanda del Norte, Sudáfrica e Irak.

Con el final de la 13 conferencia anual Global Citizenship [https://www.henleyglobal.com/gcc2019-overview/] de la firma de migración de inversiones, la cena de gala del Global Citizen Award tuvo lugar en el Grand Ballroom del Rosewood Hotel de Londres y contó con la participación de jefes de gobierno, legisladores, líderes y expertos de la industria de todo el mundo.

El Dr. Christian H. Kaelin [https://chriskalin.com/], presidente de Henley & Partners y del Comité del Global Citizen Award [https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-committee/], explicó la elección del laureado para este año: "Con el nacionalismo y el aislacionismo en aumento, a veces se puede sentir que los ideales de colaboración y cooperación están cayendo en desgracia. La dedicación del Profesor Padraig O'Malley a estos ideales nos muestra que un mundo mejor es posible si dejamos a un lado nuestras diferencias y trabajamos juntos".

El Profesor O'Malley ha estado profundamente involucrado en el proceso de paz en Irlanda del Norte, desempeñando un papel crítico en la reunión de facciones opuestas y sentando las bases para el Acuerdo de Viernes Santo. En Sudáfrica, relató la transición del apartheid a la democracia y se reconoce que ha desempeñado un papel central, en gran parte no reconocido, en esa transición. En Irak, persuadió a los líderes de las facciones políticas y religiosas en guerra del país a reunirse en Finlandia para discusiones que constituirían la base de un acuerdo de paz.

Agradeciendo a Henley & Partners por su reconocimiento a su trabajo, el Profesor O'Malley dijo: "El proceso de construcción de la paz no se trata de asegurar que las opiniones de un grupo prevalezcan sobre otro, sino de construir una visión compartida para un futuro mejor. Trabajar con las sociedades en transición me ha demostrado que, a pesar de que nos enfrentamos a diferentes problemas, desafíos y contextos, ambos podemos aprender y ofrecer lecciones el uno al otro".

Como en años anteriores, el laureado de 2019 fue seleccionado de un grupo de nominados por un comité de premios independiente [https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-committee/]. Entre los anteriores ganadores del premio se encuentra Diep N. Vuong, cofundador y presidente de Pacific Pacific Links Foundation [http://www.pacificlinks.org/], que hace campaña por los derechos de las víctimas de la trata de personas, Monique Morrow [https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-current-la...], presidenta y cofundadora de The Humanized Internet, que utiliza las nuevas tecnologías para defender los derechos de las personas vulnerables, el Dr. Imtiaz Sooliman [https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-previous-l...], fundador de la organización de socorro en casos de desastre más grande de África, la Gift of the Givers Foundation, y Harald Höppner [https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-previous-l...], fundador del proyecto de ayuda a los refugiados Sea Watch.

Como el Dr. Kaelin dice: "En lugar de honrar a los políticos o celebridades, el comité reconoce a aquellos que tienen una visión sobre el terreno de un tema global significativo y cuya perspectiva de trabajo demuestra una comprensión del verdadero significado de la ciudadanía global."

