ProfesorCBD cumple siete años con más de 110.000 clientes en trece países

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

La empresa española ProfesorCBD celebra siete años de trayectoria consolidándose como referente del cannabidiol en España y Europa. Con más de 110.000 clientes y un catálogo de aceites, flores, cosméticos y vapeadores, la compañía afronta el futuro con el objetivo de seguir creciendo en innovación, internacionalización y confianza del consumidor

ProfesorCBD, la tienda de CBD online Nº1 en España según Forbes, celebra su séptimo aniversario. Fundada en 2018 por Borja Iribarne, la compañía ha superado los 110.000 clientes y prevé cerrar 2025 con una facturación de 1,2 millones de euros, el doble que en 2024.



ProfesorCBD ofrece más de 70 referencias propias que cubren todas las formas de uso del cannabidiol. Bajo la marca hakunaOil, comercializa aceites de CBD full spectrum y aislados, reconocidos con el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral como entre los mejores aceites de CBD en España.



Su línea de flores de CBD La Cordobesa, cultivadas bajo estándares europeos y en formatos normal y cogollo pequeño, se ha consolidado por su aroma natural y perfil terpénico. También cuenta con cosméticos con CBD hakuLab (tratamientos faciales, geles deportivos) y con vapeadores desechables de CBD y otros cannabinoides legales, como 10-OH y 8-OH.



Los productos son de producción española, con ingredientes naturales y veganos y niveles de THC inferiores al 0,3%. Los pedidos llegan en 24–72 horas a cualquier punto de la península, ofreciendo una experiencia de compra ágil y confiable.



Un sector en crecimiento constante

El mercado del CBD en España alcanzó los 81 millones de euros en 2022, con más de 200 marcas activas y 515 puntos de venta especializados, según Cannamonitor. Desde entonces la expansión no se ha detenido: las previsiones apuntan a un crecimiento del 35% anual.



Este auge se explica en gran medida por la fuerza del canal digital, que ha convertido a las tiendas online de CBD en España en la vía preferida de compra. Las categorías de aceites, flores y cosmética con CBD han sido protagonistas de este crecimiento, donde ProfesorCBD es pionero.



Transparencia e internacionalización

La compañía ha situado al consumidor en el centro de su estrategia, con etiquetado claro, certificados de laboratorio y un servicio de atención especializado.



ProfesorCBD dispone de 21 productos con Código Nacional de Parafarmacia. Además, exporta a 13 países y desarrolla proyectos de I+D desde su división biotecnológica Bioteacher.



"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer la gama más completa de productos de cannabidiol en España, con calidad, seguridad y accesibilidad. El futuro del CBD pasa por la diversificación de formatos y la innovación constante, y ahí se están invirtiendo esfuerzos", explica Borja Iribarne.



En Europa, más de la mitad de los ciudadanos ya ha oído hablar del CBD y un 11% lo ha consumido en el último año. La mayoría lo utiliza por motivos de bienestar, lo que confirma la tendencia.



ProfesorCBD encara su octavo año con la meta de ampliar catálogo, fortalecer su red internacional y consolidar su apuesta por la innovación científica.



"Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes y situar al cannabidiol en el lugar que merece: seguro, accesible y normalizado", concluye Iribarne.



Cupón exclusivo por aniversario

ProfesorCBD ofrece un cupón con un 10% de descuento en toda la web hasta el 14 de noviembre: ANIVERSARIO7, válido en pedidos a partir de 20€ en www.profesorcbd.com.







Emisor: ProfesorCBD / Directora de Comunicación

Contacto

Nombre contacto: Ana García Moreno

Teléfono de contacto: 684403719



