Nuestros profesores, nuestros héroes

En el Día Mundial de los Profesores, Education Cannot Wait pide más recursos para apoyar a los educadores de todo el mundo.

NUEVA YORK, 5 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Al celebrar este año el Día Mundial de los Profesores, cuyo tema central es transformar la enseñanza en una profesión colaborativa, Education Cannot Wait (ECW) hace un llamamiento a las personas de todo el mundo para que proporcionen a los profesores y a las comunidades a las que sirven los recursos que necesitan para tener éxito en su crucial profesión.

Los profesores de hoy necesitan métodos holísticos de enseñanza y aprendizaje, formación en tecnología y el uso de inteligencia artificial, así como otras prácticas de vanguardia. Y no pueden realizar su trabajo sin condiciones laborales seguras, un salario justo y un apoyo integral a nivel local, nacional e internacional.

En la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo, en lugares como Cox's Bazar en Bangladesh, la República Democrática del Congo, Haití y Sudán, los profesores se enfrentan a desafíos inimaginables: bajos salarios, y en ocasiones, ausencia total de pago, aulas superpobladas, tecnología limitada, apoyo financiero insuficiente y violencia potencialmente mortal.

Para abordar estos desafíos interconectados, ECW y sus donantes están invirtiendo en profesores de todo el mundo.

En 2023 y 2024, ECW invirtió en sus socios estratégicos para formar a más de 144.000 profesores (el 56% mujeres) en temas como pedagogía, inclusión de género y discapacidad, reducción del riesgo de desastres y servicios de salud mental y apoyo psicosocial. 35.000 profesores (el 48% mujeres) también recibieron apoyo financiero mediante asistencia salarial, remuneración de profesores voluntarios y prestaciones sociales como seguro médico o guarderías para profesores con hijos.

Junto con las inversiones nacionales e internacionales en educación, ECW apoya a niñas y niños afectados por crisis con las habilidades fundamentales, como lectura, escritura y matemáticas, necesarias para convertirse en miembros productivos de la sociedad.

Juntos, debemos crear políticas propicias y proporcionar financiación adecuada para garantizar que los d profesores de todo el mundo tengan la seguridad, la formación y el apoyo que necesitan para prosperar en su profesión. Los profesores son héroes de primera línea encargados de educar a nuestra próxima generación de líderes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788607/Education_Cannot_Wait__There_is_a_global_teacher_shortage_that_will_impact_our_ability_to_deliver_on.jpg

