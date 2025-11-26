El programa de autismo de la Fundación Bulat Utemuratov gana el premio de atención médica de AmCham

Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation - THE BULAT UTEMURATOV FOUNDATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El programa insignia de la Fundación Bulat Utemuratov, "Autismo: un mundo para todos", ha sido distinguido con un Premio de Atención Médica en los Premios anuales de la Cámara de Comercio Estadounidense en Kazajstán (AmCham), en reconocimiento a su impacto transformador en el apoyo y la inclusión del autismo en el país.

El premio se entregó el 21 de noviembre en Astaná, y los ganadores fueron seleccionados por un comité independiente. Este reconocimiento subraya el papel pionero de la Fundación en el avance del diagnóstico temprano, la formación especializada y las prácticas inclusivas para niños con trastornos del espectro autista (TEA).

Lanzado en 2015, el programa opera 13 centros de autismo Asyl Miras en 12 ciudades de Kazajistán. Ofrece servicios gratuitos que combinan la experiencia de psicólogos, logopedas y analistas de conducta, utilizando métodos internacionalmente reconocidos y basados en la evidencia, como la terapia ABA, JASPER, el Modelo de Intervención en la Primera Infancia y la gestión de crisis de MCRR. Durante la última década, más de 17.000 niños y sus familias han recibido apoyo, y más de 300 especialistas han recibido capacitación para brindar intervenciones de primer nivel.

Además de la asistencia directa, el programa ha desempeñado un papel fundamental en la sensibilización pública y la consolidación de una cultura de inclusión en Kazajistán. Iniciativas como el proyecto Autism Friendly han capacitado al personal de los aeropuertos de Almaty y Kyzylorda, así como a los empleados de Air Astana, para crear entornos más accesibles para las personas con TEA.

Almaz Sharman, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Bulat Utemuratov, comentó: "Para nosotros, este premio reconoce la creciente importancia de la inclusión en la sociedad. Cuando lanzamos el programa Autismo: Un Mundo para Todos, nuestro objetivo era ayudar a los niños con TEA a desarrollar su potencial y a formar parte de un mundo que los acepta y apoya. Hoy, vemos cambios reales: miles de familias han encontrado apoyo y la sociedad se está volviendo más abierta y comprensiva. Esto nos inspira a seguir adelante".

Este es el segundo año consecutivo que la Fundación recibe el reconocimiento de AmCham. En 2024, ganó en la categoría de Servicio Comunitario por su amplia labor benéfica y su contribución al desarrollo social de Kazajistán.

La Cámara de Comercio Americana en Kazajstán representa a empresas nacionales e internacionales líderes en sectores económicos clave, promoviendo un entorno empresarial competitivo, transparente y favorable a la inversión a través de la defensa, el diálogo sobre políticas y la colaboración con el gobierno de la República de Kazajstán.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2831849/The_Bulat_Utemuratov_Foundation.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2831848/BUF_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-programa-de-autismo-de-la-fundacion-bulat-utemuratov-gana-el-premio-de-atencion-medica-de-amcham-302626188.html