Programa del concurso de diseño centrado en los ODS de BE OPEN en la EXPO 2023 de la Industria Mundial del Clima

LONDRES, 14 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial sobre el Clima se celebró a finales de mayo en la feria BEXCO de Busan y fue el marco perfecto para presentar a las empresas coreanas e internacionales del sector del clima y la energía, así como a funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y profesionales del mundo académico, el programa de BE OPEN centrado en los ODS y, en particular, el concurso de diseño para estudiantes Better Energy by Design, centrado en el ODS 7 de las Naciones Unidas: energía asequible y limpia.

La WCE duró tres días, bajo el lema "Superar la crisis climática hacia una prosperidad sostenible". Dedicado al clima y la energía, este extenso evento estuvo estrechamente alineado con el lema de la Exposición Mundial de Busan 2030: "Transformar nuestro mundo, navegar hacia un futuro mejor".

La expo fue organizada y acogida por organismos gubernamentales clave, como los Ministerios de Comercio, Industria y Energía, Asuntos Exteriores, Infraestructuras y Transporte, Ciencia y TIC, y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Asistieron el primer ministro coreano, Han Duck-soo, el alcalde de Busan, Park Heong-joon, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, Chey Tae-won, el profesor emérito de la Universidad de Berkeley, Richard A. Muller, y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La Cumbre Empresarial de la WCE se esforzó por fomentar el diálogo sobre estrategias de expansión de los negocios ecológicos entre las principales empresas y organizaciones internacionales. En las sesiones posteriores, dedicadas a la energía baja en carbono, se estudió cómo pueden contribuir las empresas a un futuro sostenible. Más de 500 empresas coreanas y de todo el mundo participantes en WCE presentaron tecnologías y productos de vanguardia relacionados con la industria climática, incluidas soluciones de energía limpia y eficiencia energética.

Todos estos aspectos de la producción y el consumo sostenibles de energía se convirtieron en los temas de los trabajos presentados por los estudiantes al concurso Better Energy by Design, organizado por BE OPEN para fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de los jóvenes creativos, con vistas a un futuro más próspero y sostenible. El concurso estaba abierto a estudiantes, licenciados y jóvenes profesionales especializados en arte, diseño, arquitectura y medios de comunicación de todo el mundo.

Actualmente, el jurado internacional está finalizando la evaluación de las candidaturas al concurso, y en breve se anunciarán los ganadores. Cinco personas y equipos creativos recibirán premios (de 2.000 a 5.000 euros) y la oportunidad de visitar un importante evento relacionado con los ODS.

El objetivo del programa del concurso es dar a conocer los ODS y contribuir a su consecución mediante el reconocimiento y la promoción de las mejores ideas que encarnen y promuevan sus principios y objetivos.

