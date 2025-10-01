(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo paradigma en la educación global: el programa "Futuros Líderes" de la Universidad de Pekín da la bienvenida a su sexta cohorte

PEKÍN, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Pekín dio la bienvenida a la sexta promoción de su Programa Internacional de Pregrado "Futuros Líderes" este septiembre. Impulsado por Guanghua en 2019, este programa de doble titulación forma líderes con un profundo conocimiento de China y una visión global. Desde entonces, ha establecido una red de 15 escuelas de negocios internacionales líderes, atrayendo a 235 estudiantes de alto rendimiento de 35 países y regiones.

El modelo distintivo del programa reúne a estudiantes destacados, cuidadosamente seleccionados por cada universidad asociada, quienes, tras dos años en su institución de origen, se incorporan a PKU Guanghua en China para una experiencia inmersiva de dos años. Los estudiantes siguen un currículo riguroso y colaboran con empresas líderes, con estudios que abarcan no solo Pekín, sino también los campus satélite de Guanghua en toda China. Esta estructura les proporciona una exposición directa a la diversa dinámica económica y al espíritu innovador del país, brindándoles una comprensión práctica de los mercados chinos dentro de un grupo globalmente diverso.

El enfoque innovador del programa se destacó aún más en el reciente Foro de Decanos de Futuros Líderes en Pekín, donde se reunieron decanos de 16 instituciones. El foro culminó con la firma del Consenso sobre el Futuro de la Educación Empresarial, que enfatiza la transformación digital, la sostenibilidad, el aprendizaje interdisciplinario y el liderazgo ético con visión global.

"La educación empresarial se encuentra en una encrucijada", afirmó el profesor Liu Qiao, decano de la Escuela de Administración de Guanghua. "Debemos preparar a nuestros estudiantes no sólo con habilidades técnicas, sino con imaginación, valores y el coraje para abordar problemas sociales complejos".

El proceso de admisión es altamente selectivo, seleccionando a estudiantes del 20% más destacado de sus universidades mediante una rigurosa evaluación en dos etapas, lo que garantiza una cohorte académicamente competente y con diversidad global.

Los graduados desarrollan carreras profesionales impactantes en finanzas, consultoría, tecnología e innovación social, incluyendo empresas como Goldman Sachs, McKinsey, Tencent y las Naciones Unidas, o emprenden proyectos o cursan estudios superiores en instituciones como Stanford, Harvard y Oxford.

Niklas Muennighoff, de la cohorte inaugural y quien actualmente cursa un doctorado en IA en la Universidad de Stanford, comentó: "El Programa de Futuros Líderes me brindó una comprensión real de la cultura empresarial china y de cómo trabajar eficazmente a través de las fronteras. La experiencia del proyecto final fue transformadora y moldeó mi perspectiva profesional".

A medida que la red crece a través del diálogo con instituciones del Reino Unido, Australia, México, Indonesia y otros países, el Programa de Futuros Líderes se está convirtiendo en un experimento más amplio sobre cómo las universidades pueden colaborar para preparar a los estudiantes para una era de desafíos globales compartidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785423/Future_Leaders__Program_students_campus.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-programa-futuros-lideres-de-la-universidad-de-pekin-da-la-bienvenida-a-su-sexta-cohorte-302572719.html