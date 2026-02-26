El programa Giga Accelerator presenta soluciones punteras para la conectividad escolar en el MWC'26

Giga Connectivity Forum - Giga

Se estima que 2.200 millones de personas siguen sin conexión a Internet en la actualidad. La mitad de las escuelas del mundo carecen de acceso a Internet, una brecha que limita las oportunidades vitales de cientos de millones de niños. Giga, la iniciativa conjunta de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está impulsando la participación de jóvenes innovadores para acelerar el objetivo de conectar a todas las escuelas

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Gestionado a través del Centro Tecnológico de Giga en Barcelona, el programa, con una duración de cinco meses, seleccionó a nueve candidatos en fase inicial entre más de 300 solicitudes procedentes de todo el mundo. Cada uno recibió una subvención de 50.000 dólares, además de mentoría, asesoramiento técnico y acceso a la red global de socios de Giga.



El programa, la primera iniciativa de desarrollo empresarial de Giga, impulsa soluciones prácticas y escalables de infraestructura digital de código abierto para la conectividad escolar. Los cuatro equipos seleccionados para presentar sus proyectos ante inversores en el MWC han aprovechado el Accelerator para lograr avances significativos, entre ellos:



Chargebyte, con sede en Kenia, ha desplegado cinco estaciones solares de conectividad en Ruanda, que atienden a más de 700 usuarios diarios. Desarrolladas en colaboración con I-MASS, empresa de diseño de producto con sede en Barcelona, las estaciones ofrecen una eficiencia energética un 22 % superior a la del modelo anterior.



Taurine Technology, una plataforma de gestión de redes, ha llevado a cabo su mayor despliegue en la ciudad de Mzuzu (Malaui), dando servicio a 5.000 estudiantes, y ha aprovechado las mejoras de arquitectura habilitadas por Giga para firmar un memorando de entendimiento (MoU) con un operador de red ugandés que alcanza a 100.000 personas al año.



"Las soluciones digitales pueden suponer un punto de inflexión, con el potencial de acelerar el progreso en todos los ámbitos del desarrollo social y económico", afirmó Alex Wong, asesor principal de la Oficina del Secretario General y codirector de Giga. "En este sentido, el Programa Giga Accelerator está diseñado para ampliar la conectividad donde más se necesita, ayudando a organizaciones en fase de crecimiento a maximizar el alcance de sus productos y herramientas digitales".



La cohorte del Accelerator incluye empresas de Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido y España. El programa cuenta con el apoyo del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, y se desarrolla conjuntamente con la plataforma global de innovación Plug and Play.



Los medios de comunicación disponen de dos oportunidades para asistir a las sesiones de presentación del Accelerator:



Jueves 5 de marzo — Giga Accelerator Demo Day en el estand de MWCapital en 4YFN (Pabellón 8.1, estand 8.1B52). Además de Chargebyte y Taurine Technology, MOAI Analytics y Hello World realizarán una presentación de seis minutos cada una, seguida de cuatro minutos de preguntas y respuestas. La sesión contará con intervenciones de apertura y cierre a cargo de Alex Wong, codirector de Giga en la UIT, y estará moderada por Anastasia Nedayvoda, responsable del Accelerator.



Viernes 6 de marzo — Giga Day en Ca l'Alier, Barcelona. Jornada de puertas abiertas que reunirá a las nueve empresas participantes junto con representantes gubernamentales, socios del sector y miembros del ecosistema tecnológico de Barcelona. Además de las presentaciones de todas las startups, el evento incluirá estaciones interactivas sobre el recorrido de la conectividad escolar, demostraciones en directo, conversaciones con actores clave y un almuerzo de networking.



Más información: https://giga.global/

#GigaAccelerator #ConnectEverySchool

