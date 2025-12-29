Programa Socio Asesor; un ecosistema 360º para crecer sin perder la identidad del despacho - Club de la Pyme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de diciembre 2025.- En un mercado en el que la presión regulatoria y la competencia digital aumentan cada trimestre, muchas asesorías locales se ven obligadas a elegir entre crecer o proteger su identidad. Ampliar servicios suele requerir inversión, tiempo y una estructura que no siempre encaja con el tamaño del despacho. A la vez, el cliente pide más: consultoría, subvenciones, marketing y soluciones tecnológicas, pero sin perder el trato cercano. En ese contexto, Club de la Pyme anuncia el programa socio asesor, una vía de integración diseñada para compartir equipo humano, tecnología y procesos sin perder marca ni autonomía. El modelo, pensado para el socio asesor, busca impulsar el crecimiento orgánico y la rentabilidad sin diluir la relación de confianza con cada cliente.

Integración 360º con autonomía garantizada

El programa socio asesor se articula alrededor de un ecosistema digital, con infraestructuras, sistemas y formación, orientado a ofrecer un servicio más eficiente y seguro. La integración permite delegar tareas de gestión no estratégicas, para que el titular disponga de más tiempo y se centre en asesorar.

La adhesión se plantea como 100% gratuita y, según la compañía, la identidad del despacho queda garantizada mientras se comparten recursos para reducir costes. El modelo también contempla la captación y asignación selectiva de clientes en cada zona para los distintos socios.

Un portavoz de Club de la Pyme sostiene que “un despacho no tiene por qué renunciar a su manera de trabajar para crecer; se integra lo que suma y se conserva lo que diferencia”. En la práctica, el socio asesor incorpora metodología y procesos compartidos que ordenan la operativa interna, disminuyen fricciones y aportan consistencia en la atención al cliente.

Más servicios para el cliente final, sin nuevas cargas

La propuesta pretende ampliar el portfolio del despacho sin contratar personal ni asumir nuevas cargas operativas, conectándolo con una red de servicios empresariales integrada en la oferta habitual. El ecosistema incluye apoyo jurídico y de asesoría, outsourcing para contabilidad y gestión, consultoría de acompañamiento estratégico, gestión de ayudas y subvenciones, prevención de riesgos laborales y soluciones tecnológicas con inteligencia artificial aplicadas a la pyme. El objetivo es que el cliente reciba una respuesta más completa desde su asesoría de siempre.

A esa ampliación se suma un foco directo en productividad. Club de la Pyme afirma que el modelo ayuda a incrementar la facturación media por empleado y a mejorar los procesos internos mediante estandarización y soporte especializado. De este modo, el socio asesor concentra su tiempo en la relación consultiva, mientras el ecosistema aporta herramientas, especialistas y recursos para completar el servicio con mayor agilidad.

Con este anuncio, Club de la Pyme refuerza su apuesta por integrar asesorías cualificadas en un modelo colaborativo orientado a la sostenibilidad del despacho local. La compañía invita a los titulares interesados a solicitar información para analizar su encaje y definir un plan de integración adaptado a su realidad. Más detalles están disponibles en la página del programa Socio Asesor.



Emisor: Club de la Pyme

Contacto: Club de la Pyme

Número de contacto: 911118165