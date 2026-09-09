Los programas de fertilidad de PostEra, adquiridos por EMD Serono, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PostEra, una empresa de biotecnología especializada en inteligencia artificial para el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas y en endocrinología reproductiva, ha anunciado hoy que EMD Serono, Inc. —la división de salud de Merck KGaA (Darmstadt, Alemania) en Estados Unidos y Canadá— ha adquirido dos de los programas de PostEra dirigidos a indicaciones relacionadas con la fertilidad.

En los últimos dos años, PostEra ha utilizado su plataforma de IA, Proton, para desarrollar tratamientos innovadores de moléculas pequeñas en las áreas de salud femenina y fertilidad; se trata de mercados de gran tamaño que dependen casi exclusivamente de medicamentos inyectables y presentan necesidades insatisfechas en cuanto a la comodidad del paciente, las cuales la industria biofarmacéutica actual debe abordar.

En el ámbito de la fertilidad, Proton se utilizó para desarrollar una serie de nuevos agonistas del receptor de la hormona foliculoestimulante (FSHR) destinados a la estimulación ovárica en la FIV. Paralelamente, PostEra desarrolló nuevos agonistas de molécula pequeña del receptor de la hormona luteinizante/coriogonadotropina (LHCGR) para tratar la infertilidad masculina e inducir la ovulación en la FIV. Por sí solo, el agonista del LHCGR ha demostrado en estudios preclínicos el potencial de ofrecer una alternativa oral a los regímenes de hCG inyectable utilizados en pacientes seleccionados con infertilidad masculina. La combinación de los agonistas de FSHR y LHCGR podría transformar el protocolo actual de FIV, pasando de las inyecciones a un régimen totalmente oral, lo que supondría un avance cualitativo en el tratamiento para las mujeres sometidas a FIV.

EMD Serono ha adquirido los programas de agonistas de FSHR y LHCGR de PostEra. Tras completarse la transacción, EMD Serono asumirá la responsabilidad exclusiva del desarrollo continuo y la posible comercialización de dichos programas a nivel mundial. Ambos programas se encuentran actualmente en fase de desarrollo preclínico, y aún no se ha establecido su seguridad ni su eficacia en seres humanos.

"Consideramos esta transacción como una validación tanto de la oportunidad real que representan la salud de la mujer y la endocrinología reproductiva, como de la solidez de nuestra plataforma Proton para generar candidatos clínicos de alta calidad dirigidos a dianas complejas. Tanto FSHR como LHCGR son dianas validadas mediante productos biológicos; sin embargo, en las últimas décadas se han logrado pocos avances en el desarrollo de fármacos de moléculas pequeñas con biodisponibilidad oral dirigidos a ellas. Nuestro trabajo con FSHR y LHCGR constituye un claro ejemplo de cómo la plataforma Proton puede marcar la diferencia en el complejo campo de la química medicinal y abrir una nueva era en los tratamientos de fertilidad", afirmó el doctor Lee, director científico de PostEra.

"Nuestro criterio de referencia para la IA en PostEra siempre ha sido la calidad de las entidades químicas. No nos evaluamos simplemente por si logramos superar una métrica o encabezar una clasificación, sino por si realmente somos capaces de desarrollar terapias novedosas y prometedoras con potencial para beneficiar la salud humana. En cuanto a nuestra cartera de proyectos en el ámbito de la fertilidad, nos complace enormemente que EMD Serono, Inc. —un actor de reconocido prestigio mundial en este sector— vaya a impulsar el desarrollo de estos programas", añadió Aaron Morris, consejero delegado de PostEra.

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