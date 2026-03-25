Los programas MQ-9B de GA-ASI en Reino Unido y Japón son galardonados con premios de la Aviation Week

GA-ASI gana 2 de los 9 premios otorgados - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) gana 2 de los 9 premios otorgados por la Aviation Week

Madrid, 25 de marzo de 2026.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) fue nombrada ganadora de dos premios durante los 21º Premios Anuales a la Excelencia de Programas de Aviation Week la semana pasada. El Programa Protector del Reino Unido (UK) de GA-ASI recibió el Premio a Proyectos Especiales, mientras que su Programa COCO (Company-Owned, Company-Operated) de Japón ganó en la categoría de Sostenimiento de Sistemas OEM.



"Estamos entusiasmados de que estos dos importantes programas internacionales MQ-9B hayan sido reconocidos por Aviation Week", dijo el CEO de GA-ASI, Linden Blue. "Tenemos la suerte de contar con un equipo increíble de empleados cuya dedicación y compromiso con nuestros clientes es realmente notable".



MQ-9B es el sistema de aeronaves pilotadas remotamente (RPA) más avanzado de GA-ASI e incluye los modelos SkyGuardian y SeaGuardian, así como el Protector RG Mk1 del Reino Unido.



En 2025, GA-ASI logró el primer Certificado de Tipo Militar (MTC) de la historia para el Protector RG Mk1 de la Royal Air Force (RAF), superando una rigurosa evaluación de aeronavegabilidad y verificando su operación segura sin restricciones geográficas. El impacto global del MTC del Protector del Reino Unido fue reconocido porque se trata de un logro único que permite operaciones rutinarias de UAS en el espacio aéreo civil desde bases domésticas de la RAF, ampliando drásticamente su flexibilidad operativa y reduciendo la dependencia de áreas segregadas o despliegues en el extranjero. Pero, más importante aún, sirve como prueba de concepto para futuros sistemas no tripulados que buscan una integración total en el espacio aéreo regulado y establece un precedente para fuerzas aliadas y de la OTAN en todo el mundo.



En Japón, el Programa COCO del MQ-9B SeaGuardian ha demostrado ser tan exitoso que las aeronaves que habían sido arrendadas a Japón ahora se han convertido en ventas, con MQ-9B adicionales ya pedidos. SeaGuardian ha sido utilizado por Japón para proporcionar conciencia situacional en tiempo real en cualquier punto del dominio marítimo, de día o de noche. También es el primer RPA de su clase que permite búsqueda y patrulla en tiempo real por encima y por debajo de la superficie del océano.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y YFQ-42A. La compañía está dedicada a proporcionar soluciones de larga autonomía y múltiples misiones que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.



Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

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