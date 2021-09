Programas preescolares de televisión infantil cobran vida a través del modelo "IP Expander" de Falcon (2)

Curiosity Playground venues will feature iconic children’s television preschool properties in fun, interactive environments that seamlessly integrate media with hands-on exploration for the whole family.

-Los queridos programas preescolares de televisión infantil cobran vida a través del modelo "IP Expander" de Falcon

Curiosity Playground™, un nuevo espacio de edutainment creado por Falcon's Beyond™, para presentar propiedades nuevas e icónicas como Elinor Wonders Why™©, Dinosaur Train®, SuperWHY!®, ,Odd Squad™©, Wild Kratts® y Sid the Science Kid®

ORLANDO, Fla, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Falcon's Beyond Global, LLC, una empresa de entretenimiento, está llevando varios programas de televisión infantiles galardonados que se emiten en PBS KIDS® al ámbito de las tiendas y más allá.

La expansión de las propiedades y los personajes comenzará con el complejo Curiosity Playground™, un importante destino de edu-entretenimiento experiencial que será desarrollado por Falcon's Beyond™ y que está previsto que se instale en varios lugares del mundo. La experiencia Curiosity Playground contará con propiedades icónicas como Dinosaur Train®, SuperWHY!®, Odd Squad™© y Wild Kratts® y estrellas emergentes como Elinor Wonders Why™©, Xavier Riddle and the Secret Museum y Let's Go Luna™© en entornos divertidos e interactivos que integran a la perfección los medios de comunicación con la exploración práctica para toda la familia.

Con nuevas capacidades a través de su modelo IP Expander™, Falcon's Beyond tiene el poder de activar simultáneamente las IPs a través de múltiples expresiones, desde el contenido de los medios de comunicación hasta los productos de consumo, pasando por los parques experienciales, los centros turísticos, la venta al por menor, la restauración, el entretenimiento y mucho más, con nuevos canales y nuevas audiencias.

Se anuncian las propiedades de televisión infantil participantes hasta la fecha

Entre las propiedades infantiles que se prevé que aprovechen el modelo de Falcon's Beyond IP Expander a través de la experiencia Curiosity Playground se encuentran: Elinor Wonders Why™©, Odd Squad™©, Dinosaur Train®, Sid the Science Kid®, Let's Go Luna™©, SuperWHY!®, Wild Kratts® y Xavier Riddle and the Secret Museum™© y más.

Los anuncios de estas premiadas propiedades y ubicaciones se harán próximamente a medida que se concluyan los acuerdos.

El lanzamiento de los locales de Curiosity Playground será la primera vez que estas propiedades de televisión preescolar para niños se unen para expandirse en un destino tangible físico. Estas propiedades y personajes de PBS KIDS® se unirán a otras marcas potentes y de alto nivel que actualmente participan en el modelo Falcon's Beyond IP Expander, con anuncios pendientes.

Cuatro portales en Curiosity Playground

Al entrar en la experiencia Curiosity Playground, los visitantes se encuentran con cuatro portales, cada uno de los cuales conduce a una experiencia divertida e histórica en un "espectro de curiosidad" de Tecnología, Ciencia, Naturaleza y Arte. Más allá de cada portal, los visitantes comienzan un viaje autoguiado de exploración, interacción y aprendizaje con los personajes más queridos y los entornos de inmersión. Las propiedades intelectuales irán rotando y cambiando, lo que permitirá que cada recinto de Curiosity Playground ofrezca oportunidades infinitamente ampliables ancladas en una experiencia central accesible. Los visitantes podrán seguir su progreso y obtener experiencias personalizadas utilizando el ecosistema patentado Falcon's Beyond ÄEONXP™.

"La experiencia Curiosity Playground dará a las familias una nueva forma de relacionarse con sus programas y personajes favoritos en un entorno altamente interactivo", dijo Dawn Ciccone, vicepresidente de KIDS Licensing. Es emocionante ver cómo las propiedades y los personajes que se emiten en PBS KIDS cobran vida en destinos de entretenimiento y atracciones temáticas."

"Estamos más que emocionados de trabajar con estas propiedades icónicas", dijo Daryl White, Vicepresidente de Licencias Globales y Desarrollo de Negocios de Falcon's Beyond. "Se nos ha concedido una oportunidad sin precedentes para diversificar la huella de estos increíbles mundos, personajes e historias, al tiempo que creamos algo súper divertido, profundamente educativo y francamente espectacular". Nuestro proceso de colaboración con estos productores de televisión infantil aportará su riqueza de conocimientos a las experiencias de Curiosity Playground y representa un tremendo primer paso para llevar nuestro modelo IP Expander a esta familia de propiedades."

Durante más de dos décadas, Falcon's Beyond ha creado entornos educativos y de entretenimiento inmersivos para organizaciones de renombre mundial como el Museo National Geographic®, SeaWorld® Orlando, Atlantis Sanya, Busch Gardens® Williamsburg, Kennedy Space Center™, MOTIONGATE™ Dubai, IMG Worlds of Adventure™, y muchas otras.

Los complejos Curiosity Playground se incorporarán a los futuros distritos de entretenimiento basados en la localización que se están planificando.

Acerca de Falcon's Beyond Global LLCCon sede en Orlando, Florida, Falcon's Beyond Global, LLC es una empresa de desarrollo de entretenimiento experiencial de primer nivel totalmente integrada que actúa como un modelo de IP Expander™ de 360°. La empresa lleva sus propias IPs y las de sus socios a los mercados globales a través de parques temáticos propios y operados, resorts, atracciones, tecnologías patentadas, películas, series episódicas, productos de consumo, licencias y más. La empresa ha ganado numerosos premios de diseño y ha prestado servicios de diseño en 39 países de todo el mundo. Se compone de tres sectores principales: Falcon's Creative (planificación general, diseño y medios digitales), Falcon's Licensing y Falcon's Parks & Resorts. La narración es la fuerza que guía todos los proyectos de Falcon's Beyond™, que convierten los mundos imaginados en realidad. Para más información, visite www.falconsbeyondglobal.com

Acerca de Sinking Ship EntertainmentNombrada como la productora de entretenimiento infantil número uno en la lista Hot50 de Kidscreen en 2020, Sinking Ship Entertainment es un estudio de producción, distribución, VFX e interactivo de renombre mundial y líder en la industria, especializado en contenido infantil y familiar. Desde su fundación en 2004, Sinking Ship ha ganado 24 premios Daytime Emmy®, entre ellos las series Ghostwriter (Apple TV+), Dino Dan: Trek's Adventures (Nickelodeon), Odd Squad (PBS Kids) y Giver (ION), y fue nombrada productora más innovadora en el Banff World Media Festival de 2021. Con una reputación global de calidad, series originales innovadoras y experiencias interactivas de acompañamiento, Sinking Ship ha producido más de 17 series y distribuido a más de 200 países en todo el mundo. Los próximos proyectos incluyen la tercera temporada del éxito mundial, Odd Squad, Builder Brothers Dream Factory, en asociación con Scott Brothers Entertainment y la muy esperada serie, Jane, coproducida con el Jane Goodall Institute. Para más información, visite nuestro sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de 9 Story Media Group9 Story Media Group es uno de los principales creadores, productores y distribuidores de propiedad intelectual para niños y familias. Su galardonado estudio de animación, Brown Bag Films, es reconocido en todo el mundo por marcas de primera categoría como Doc McStuffins, Daniel Tiger's Neighborhood, Octonauts, Wild Kratts, y Blue's Clues and You. El brazo de distribución internacional de la empresa, 9 Story Distribution International, con sede en Dublín, representa 4.400 medias horas de programación de animación y acción real, que se ven en algunos de los canales y plataformas internacionales más respetados. Su división interna de productos de consumo, 9 Story Brands, crea marcas internacionales de entretenimiento para niños, con experiencia en creatividad, marketing de marca y licencias. El Grupo de Asuntos Creativos de 9 Story crea, desarrolla y produce propiedades de marca galardonadas utilizando una investigación formativa innovadora. Con instalaciones en Toronto, Dublín, Nueva York y Bali, 9 Story Media Group cuenta con 1000 empleados creativos y corporativos. www.9story.com

Acerca de 9 Story Brands9 Story Brands es la división dedicada a la gestión de marcas y productos de consumo de 9 Story Media Group, una empresa líder en la creación, producción y distribución de contenidos de propiedad intelectual para niños y familias. 9 Story Brands crea marcas internacionales de entretenimiento para niños, con experiencia en creatividad, marketing de marca y licencias. 9 Story Brands gestiona los derechos de comercialización de las principales propiedades infantiles, como Daniel Tiger's Neighborhood, Clifford The Big Red Dog, Colorforms, Wild Kratts, Super Why! y Karma's World.www.9story.com

ACERCA DE JIM HENSON COMPANYThe Jim Henson Company se ha mantenido como líder del entretenimiento familiar durante más de 60 años y es reconocida como innovadora en marionetas, animatronics y animación digital. Actualmente, la compañía está produciendo la próxima serie Harriet the Spy y un reinicio de Fraggle Rock, ambos para Apple TV+, así como Pinocchio de Guillermo Del Toro para Netflix y el largometraje The Portable Door. Los créditos televisivos más recientes de Henson incluyen Duff's Happy Fun Bake Time para discovery+, Earth to Ned para Disney+, Fraggle Rock: Rock On! para Apple TV+, y la serie original de Netflix ganadora del premio Emmy The Dark Crystal: Age of Resistance.

Acerca de Kratt Brothers CompanyBrothers Chris Kratt y Martin Kratt son zoólogos de formación que han construido una marca de entretenimiento familiar basada en su entusiasmo por los animales y su salvaje popularidad entre el público familiar. Desde que fundaron su productora Kratt Brothers Company en 1993, han desarrollado y producido ejecutivamente más de 290 episodios de cuatro exitosas series de televisión: Kratts' Creatures, Zooboomafoo with the Kratt Brothers, Kratt Bros. Be The Creature, y Wild Kratts. Protagonizan estos programas interpretándose a sí mismos y son directores, guionistas, autores y directores de fotografía de fauna salvaje, siempre en busca de la "aventura de las criaturas".

