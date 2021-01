Prohibición de aromas en cigarrillos electrónicos en Países Bajos pone en peligro salud pública

Bruselas, 15 de enero de 2021 / News Aktuell.- Alrededor del 65% de los fumadores adultos de cigarrillos electrónicos en Europa usan líquidos con sabor a fruta o dulces. [1] La gran variedad de aromas es una de las razones más importantes para que los fumadores se pasen a los cigarrillos electrónicos y no vuelvan a fumar cigarrillos de verdad.

Sin prestar demasiada atención a este hecho, el Secretario de Estado holandés, Paul Blokhuis, ha anunciado la prohibición de todos los sabores en los cigarrillos electrónicos en los Países Bajos, excepto los sabores de tabaco, ya que se supone que atraen especialmente a los jóvenes. [2]

La nueva medida puede tener consecuencias muy negativas para la salud pública y la reducción de los daños causados por el tabaco. Al quedar sólo el aroma de tabaco se reduce peligrosamente el umbral de recaída en el consumo de tabaco. Hasta el 19 de enero de 2021 se llevará a cabo una consulta pública sobre la iniciativa. La gran mayoría de los comentarios hasta el momento provienen de los fumadores afectados y de científicos que rechazan el plan del gobierno. [3]

El plan holandés ignora hechos importantes:

“Eliminar los sabores no tendrá efecto en los porcentajes de consumo de cigarrillos entre los jóvenes. Lo que sí es seguro es que reducirá el número de opciones disponibles para aquellos adultos que buscan dejar de fumar para siempre y creen que los cigarrillos electrónicos con sabor pueden ayudar”, dice Riccardo Polosa, profesor de medicina interna y especialista en enfermedades respiratorias e inmunología clínica en la Universidad de Catania. [7]

Vapear ayuda a reducir daño en fumadores adultos

Los cigarrillos electrónicos ofrecen a los fumadores una alternativa que es significativamente menos perjudicial que el tabaco, como lo han destacado autoridades reguladoras como el Consejo Económico, Social y Ambiental de Francia (CESE) [8], el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente en los Países Bajos (RIVM) [9], Salud Pública de Inglaterra [10] así como el Real Colegio de Médicos [11]. Salud Pública de Inglaterra llegó a la conclusión, en un examen histórico de pruebas disponibles, de que los cigarrillos electrónicos representan por lo menos un 95% de reducción del daño en comparación con los cigarrillos convencionales.

Consecuencias de gran alcance para reducir daños causados por el tabaco

La Conferencia de las Partes del CMCT de la OMS (COP9) tendrá lugar en noviembre en La Haya. “La prohibición de los aromatizantes podría tener efectos negativos sobre la conferencia. La COP9 debería más bien prestar atención al tema de la reducción de daños a través de los cigarrillos electrónicos, para que el número de fumadores en el mundo pueda reducirse significativamente”, propone Dustin Dahlmann, Presidente de la Independent European Vape Alliance (IEVA). “El sabor no es una puerta de entrada para que los jóvenes se acostumbren a fumar. No hay pruebas de que exista una relación entre los sabores en el ‘vaping’ y una posterior iniciación en el hábito de fumar. Pedimos al gobierno holandés que abandone su plan. No hay quien gane con la prohibición de los saborizantes, sólo perdedores.”

Sobre la IEVA

La Independent European Vape Alliance (IEVA) es la única asociación paneuropea que tiene por objeto reunir a las asociaciones nacionales, las empresas, los fabricantes y los mayoristas de la industria de los cigarrillos electrónicos y darles una representación adecuada a nivel europeo. El principio fundacional de la IEVA es contribuir a la reducción de daños en beneficio de la salud pública. Los cigarrillos electrónicos tienen un impacto positivo considerable y deben ser reconocidos como una herramienta de reducción de daños. Vapear no es fumar.

Fuentes

