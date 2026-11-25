(Información remitida por la empresa firmante)

- Las empresas europeas advierten de que la prohibición de sabores de vapeo en España pone en riesgo la inversión y podría fomentar el comercio ilícito

NEWS AKTUELL // Bruselas, 25 de noviembre de 2026 - La Alianza Europea Independiente del Vapeo (IEVA), que representa a asociaciones y empresas del sector en toda Europa, advierte de que la decisión de España de permitir únicamente el sabor a tabaco en los líquidos para cigarrillos electrónicos podría empujar a los consumidores hacia el mercado ilícito, reducir las opciones de los adultos que buscan una alternativa a los cigarrillos y poner en riesgo a los comercios especializados y a los fabricantes.

El Gobierno español aprobó el 24 de noviembre la modificación del Real Decreto 579/2017. Las empresas europeas del sector del vapeo estiman que la decisión podría poner en riesgo más de 100 millones de euros en posibles inversiones en España hasta 2028. Las empresas podrían destinar esas inversiones a otros mercados europeos.

La prohibición también podría afectar a la recaudación del impuesto sobre los productos de vapeo en España. En lo que va de 2026, este impuesto ha recaudado alrededor de 60 millones de euros. La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), patronal española del sector, estima que los productos ilícitos ya representan el 40 % de los productos de vapeo vendidos en España.[1] IEVA advierte de que un aumento de las ventas ilícitas haría que el mercado español resultara menos atractivo para las empresas que operan legalmente.

Dustin Dahlmann, presidente de IEVA, declaró:

*El Gobierno español está poniendo en riesgo la salud pública con una política profundamente equivocada. Prohibir los sabores en el mercado regulado no hará desaparecer la demanda. Empujará a más consumidores hacia vendedores ilegales, donde es mucho más difícil hacer cumplir los controles de edad y las normas de seguridad de los productos. El Gobierno les está ampliando el mercado al tiempo que elimina opciones que ayudan a los adultos a dejar el cigarrillo. Así se socava precisamente la protección de los menores y de los consumidores que esta prohibición dice reforzar*.

IEVA respalda la petición del sector español, representado por la UPEV, de implantar controles de edad efectivos, mejorar la trazabilidad de los productos y reforzar la actuación contra las ventas ilegales.

IEVA pide al Gobierno español que publique el texto definitivo del real decreto, aclare cuándo se aplicarán las restricciones y explique cómo evaluó su impacto en los consumidores adultos, las pequeñas empresas y el mercado ilícito.

Fuentes:

[1] Nota de prensa de la UPEV 25.11.2026 Enlace

Sobre IEVA

La Alianza Europea Independiente del Vapeo (IEVA) es la única asociación paneuropea cuyo objetivo es reunir a las asociaciones nacionales, las empresas, los fabricantes y los mayoristas del sector del vapeo y representar sus intereses de manera responsable a escala europea. El principio fundacional de IEVA es contribuir a la reducción de daños y a la salud pública. Los cigarrillos electrónicos tienen un impacto positivo significativo y deberían reconocerse como una herramienta de reducción de daños, ya que vapear no es lo mismo que fumar.

Contacto de prensa:

Alianza Europea Independiente del Vapeo (IEVA)

Presidente: Dustin Dahlmann

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Correo electrónico: p.droegemueller@eurovape.eu

Web: www.eurovape.eu