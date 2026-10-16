Projecta Menorca Film Fest abre una ventana al cine con una programación para descubrir nuevas historias - Projecta Menorca Film Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

Menorca, 16 de octubre de 2026.- La primera edición de Projecta Menorca Film Fest se celebrará los días 26 y 27 de octubre en los cines Ocimax de Maó, coincidiendo con el BIAM (Balearic Islands Audiovisual Market). Y contará con María Ripoll, la directora más taquillera de la historia de nuestro cine, como madrina.

El festival reunirá cine, talento emergente, charlas, formación y encuentros profesionales, además de dos sesiones de proyección de cortometrajes internacionales a competición.

Dentro de las actividades formativas, los días 16, 17 y 18 de octubre, Marta Alonso impartirá un taller de creación de stop motion destinado a niños y niñas de 8 a 12 años.

Menorca se prepara para vivir el nacimiento de una nueva cita con el séptimo arte. PROJECTA MENORCA FILM FEST, una iniciativa de Menorca Illa Audiovisual con el apoyo de la Fundación Fomento del Turismo, Film Commission Menorca y el Ayuntamiento de Maó. El festival celebra su primera edición este mes de octubre, con la ambición de convertirse en un punto de encuentro para cineastas, profesionales de la industria audiovisual y amantes del cine, y de situar a la isla en el mapa de los festivales internacionales de cortometrajes.

La celebración de la primera edición de PROJECTA MENORCA FILM FEST coincide con el Menorca Film Market, en el marco de BIAM (Balearic Islands Audiovisual Market), convirtiendo los días 26 y 27 de octubre en una oportunidad para impulsar el encuentro entre profesionales de la industria cinematográfica, creadores emergentes y público general. Esta coincidencia permitirá crear sinergias entre ambos acontecimientos, combinando la vertiente profesional del mercado audiovisual con la exhibición, la creación y la divulgación cinematográfica.

Un festival creado por la asociación Menorca Illa Audiovisual, que aglutina a una cuarentena de profesionales del sector en la isla, representados por: Rosa Preto, Jesús Sanjurjo, Txell Sabartés, Lalo García y Javier Muñiz. Esta edición inaugural contará con una madrina de excepción: María Ripoll, una de las directoras más reconocidas y taquilleras del cine español, con una destacada trayectoria internacional y quince largometrajes en su filmografía. Su participación supone uno de los grandes atractivos de un festival que nace con vocación de continuidad, crecimiento y proyección más allá de Menorca.

María Ripoll, acompaña esta primera edición que mira al futuro del cine

La presencia de María Ripoll será uno de los momentos centrales de esta primera edición, que pretende conectar la experiencia de figuras consolidadas del cine con el talento emergente, abrir espacios de reflexión y acercar al público menorquín los debates que están definiendo el futuro del audiovisual.

Después del acto inaugural, que tendrá lugar el lunes 26 de octubre a las 18.00h en los cines Ocimax de Maó, la directora María Ripoll protagonizará el encuentro titulado “Presente y futuro del cine: la nueva industria de plataformas y la creatividad con la inteligencia artificial”. Será una oportunidad para conocer de primera mano la visión y experiencia de una cineasta que ha desarrollado su carrera tanto dentro como fuera de España, y que ha sabido adaptarse a las transformaciones del sector sin renunciar a una identidad cinematográfica propia.

Formada en el prestigioso American Film Institute de Los Ángeles, María Ripoll cuenta con una extensa trayectoria que incluye títulos como Lluvia en los zapatos, Tortilla Soup, Rastros de sándalo, Ahora o nunca, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Vivir dos veces. Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos y premios internacionales. En 2023 impulsó, junto a Sony Pictures, The Love Collection, un sello dedicado a comedias románticas escritas y dirigidas por mujeres.

Un nuevo festival internacional de cortometrajes nacido en Menorca

PROJECTA MENORCA FILM FEST nace con el cortometraje como protagonista y con el objetivo de ofrecer un espacio para descubrir nuevas miradas, lenguajes y formas de contar historias. Esta primera edición se celebrará los días 26 y 27 de octubre en las Salas Ocimax de Maó, e incluirá dos sesiones de cortometrajes seleccionados por la Asociación La Boca Cultural. El festival contempla tres categorías y cinco premios: ficción, documental y animación, premio del público y una mención especial a la promoción y difusión del cine. Al final de las sesiones el público podrá votar, a través de un QR su película favorita que optará al premio del público. La entrega de premios tendrá lugar al finalizar la segunda sesión el mismo martes 27 de octubre en la Plaza Ocium, poniendo el broche final a esta primera edición.

Los más pequeños también serán protagonistas

El festival abrirá su programación los días 16, 17 y 18 de octubre con el taller infantil de animación “Petits Animadors de Menorca”, impartido por la productora, guionista y directora audiovisual Marta Alonso, fundadora de Teidees, y guionista y productora del film “La Cova d’en Xoroi”. Un taller dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años, que propone una experiencia práctica de creación cinematográfica mediante la técnica de stop motion.

Los participantes tendrán la oportunidad de imaginar una historia, crear personajes y escenarios, y descubrir cómo dar vida a sus propias ideas a través de la animación, utilizando materiales reciclados y elementos inspirados en el entorno natural de Menorca.

El resultado será un cortometraje colectivo que se proyectará gratuitamente en la Sala Ocimax el martes 27 de octubre a las 17:30 horas, permitiendo que los creadores experimenten la emoción de ver su trabajo en la gran pantalla. Y así acercar el lenguaje audiovisual a las nuevas generaciones y fomentar la creatividad desde edades tempranas.

Una oportunidad única para mostrar el apoyo del tejido industrial menorquín a una iniciativa cultural sin precedentes.

Para esta primera edición se ha abierto un cupo de 15 sponsors que, con una aportación de 150 euros, podrán figurar como patrocinadores en los programas de mano, en las RRSS, patrocinando posts y en la web del festival. Al tratarse de un patrocinio cultural, esto supone un incentivo fiscal para las empresas colaboradoras, que pueden contactar por email a col@projectamenorca.com

PROJECTA MENORCA FILM FEST nace con vocación de continuidad y el propósito de convertirse en una cita de referencia para el cine y el cortometraje, impulsando el talento audiovisual y enriqueciendo la oferta cultural de Menorca más allá de la temporada turística.

Programación completa de la primera edición

Del 16 al 18 de octubre: Espai Jove, Maó

Taller infantil de cine de animación Petits Animadors de Menorca, impartido por Marta Alonso.

Lunes 26 de octubre

Sala Ocimax, Maó

18:00 h: Acto inaugural del I Projecta Menorca Film Festival.

18:30 h: Encuentro con María Ripoll: Presente y futuro del cine. La nueva industria de plataformas y la creatividad con la inteligencia artificial.

19:30 h: Primera sesión de proyección de cortometrajes a concurso.

Martes 27 de octubre

Illa Llatzaret

12:30 h: Píldora formativa de María Ripoll en el marco del Film Market Menorca para profesionales del sector audiovisual.

Sala Ocimax.

17:30 h: Proyección del cortometraje realizado en el taller infantil Petits Animadors de Menorca.

18:00 h: Segunda sesión de cortometrajes a concurso.

Plaza Ocium

20:15 h: Entrega de premios y clausura de la primera edición. Plaza Ocium, Maó.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: Projecta Menorca Film Fest

Contacto: Projecta Menorca Film Fest

Email de contacto: comunicacio@projectamenorca.com