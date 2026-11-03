Projecta Menorca Film Fest cierra su primera edición con aforo completo y una extraordinaria acogida - Projecta Menorca Film Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

El festival llena las 160 localidades de Ocimax durante las dos jornadas y obtiene una valoración muy positiva del público. El 96,4% de quienes respondieron a la encuesta asegura que volvería en futuras ediciones.

Menorca, 3 de noviembre de 2026.- La primera edición de PROJECTA MENORCA FILM FEST ha concluido con un balance muy satisfactorio y la confirmación de que Menorca cuenta con un público entusiasta y receptivo a las nuevas propuestas cinematográficas. Durante los días 26 y 27 de octubre, la sala Ocimax de Maó registró un lleno absoluto, con sus 160 localidades ocupadas tanto en las sesiones de cortometrajes internacionales a competición como en la muestra del trabajo realizado por los participantes del taller infantil de animación.

Organizado por la asociación Menorca Illa Audiovisual (MIA), el festival nació con la voluntad de acercar el cine internacional a la isla, dar visibilidad al talento audiovisual y generar un espacio de encuentro entre cineastas, profesionales y espectadores. La excelente respuesta del público en esta edición inaugural refuerza la ilusión de dar continuidad al proyecto y consolidarlo como una nueva cita en la agenda cultural menorquina.

Un público que quiere más cine

La satisfacción no se refleja únicamente en la asistencia. Los resultados de la encuesta realizada durante el festival muestran una acogida especialmente positiva: el 100% de las 112 valoraciones recibidas calificó la experiencia con un 4 o un 5 sobre 5, con 88 puntuaciones máximas. Además, el 96,4% de las respuestas afirma que volvería con seguridad a una próxima edición.

Las propuestas recogidas ofrecen también una valiosa orientación de futuro: más proyecciones de cortometrajes, coloquios con directores y profesionales, sesiones de cine al aire libre y una mayor presencia de producciones baleares y menorquinas. Unas sugerencias que la organización recibe con entusiasmo y que demuestran el interés del público por ampliar los espacios de encuentro y participación cinematográfica en la isla.

Los cineastas más jóvenes reivindican un mar libre de plásticos

Uno de los momentos más entrañables y significativos del festival fue la presentación del cortometraje colectivo realizado en el taller infantil Petits Animadors de Menorca, impartido por la cineasta Marta Alonso mediante la técnica de animación stop motion.

Los pequeños cineastas sorprendieron con una historia de marcado carácter reivindicativo en defensa de los mares y contra la contaminación por plásticos. Una propuesta que demuestra que el cine, incluso en manos de los más jóvenes, puede convertirse en una poderosa herramienta para transmitir valores, despertar conciencias y expresar preocupaciones colectivas.

La proyección del trabajo realizado por los participantes ante una sala llena fue uno de los momentos más especiales de esta primera edición y puso de manifiesto el potencial de las actividades formativas para fomentar la creatividad y acercar el lenguaje audiovisual a las nuevas generaciones.

El programa contó también con la participación de la reconocida directora María Ripoll, madrina de esta primera edición, que compartió con los asistentes su experiencia y reflexiones sobre el presente y el futuro del cine, las plataformas audiovisuales y los nuevos desafíos creativos que plantea la inteligencia artificial.

Un palmarés que reconoce la creatividad y el compromiso social

La ceremonia de clausura, celebrada el martes 27 de octubre en la plaza Ocium de Maó, puso el broche final al festival con la entrega de premios de su primera edición.

El cortometraje A Shot at Art, de la directora neerlandesa Ilke Paddenburg, fue el gran protagonista de la noche al conseguir dos galardones: el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción y el Premio del Público. El jurado reconoció la originalidad de su propuesta y su mirada crítica sobre las relaciones entre arte, género y poder.

El Premio al Mejor Cortometraje Documental fue para El congelador, de Raúl de la Fuente y Amaia Remírez, por su valiente denuncia del secuestro y la explotación sexual de mujeres y menores en Perú.

En la categoría de animación, el premio fue para Fille de l'eau, de Sandra Desmazières, destacada por su extraordinaria belleza visual y su sensibilidad poética.

El jurado concedió, además, una Mención Especial a Un piso estupendo, por su contundente crítica a las dinámicas depredadoras del mercado inmobiliario y su capacidad para abordar una problemática social de plena actualidad.

Por último, la Mención Especial Balear reconoció la labor de Cinemes Moix Negre, por su compromiso con la recuperación de las salas de cine en Ciutadella y su apuesta por una programación diversa, accesible y culturalmente comprometida.

Un proyecto colectivo con vocación de futuro

Desde Menorca Illa Audiovisual, la organización quiere expresar su más sincera satisfacción por los resultados de esta primera edición y agradecer la implicación de todos los que la han hecho posible: cineastas, jurado, equipo organizador, voluntariado, colaboradores, patrocinadores y, muy especialmente, al público, cuya participación ha sido fundamental.

Asimismo, el festival quiere destacar y agradecer especialmente el apoyo institucional de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission y el Ajuntament de Maó, cuya colaboración ha sido esencial para hacer realidad esta primera edición.

PROJECTA MENORCA FILM FEST cierra así su debut con la satisfacción de haber cumplido su principal propósito: acercar nuevas miradas cinematográficas a Menorca, generar espacios de encuentro y despertar el deseo de seguir disfrutando del cine en comunidad.

Una primera edición que deja muy buenas sensaciones, nuevas ideas y, sobre todo, muchas ganas de continuar proyectando cine en Menorca.

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Emisor: Projecta Menorca Film Fest

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