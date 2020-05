COMUNICADO: Se prolonga la orden judicial para impedir que Senior importe separadores de batería al Reino Unido (1)

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 28 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Después de que el tribunal del Reino Unido concediese un requerimiento judicial provisional contra Shenzen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) el 7 de mayo de 2020, tal como lo solicitó, Celgard, LLC (Celgard), filial de Polypore International, LP (Polypore), el caso volvió al tribunal del Reino Unido el 21 de mayo de 2020. La nueva orden judicial amplia el requerimiento judicial provisional en espera de una audiencia sustantiva que se celebrará en una fecha acordada entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2020. Senior envió una carta formal al juez confirmando su compromiso formal con el tribunal de Reino Unido. Celgard desea aplicar un requerimiento judicial a través del juicio de su caso de secreto comercial contra Senior en la próxima audiencia.

El 30 de abril de 2020, Celgard solicitó un requerimiento judicial urgente contra Senior en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, Inglaterra. El 7 de mayo, a petición de la parte interesada, el tribunal de Reino Unido otorgó un requerimiento provisional para impedir que Senior importase ciertos separadores de batería al Reino Unido.

Celgard había presentado una denuncia anterior, el 2 de marzo, contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Instituto de investigación Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC y Global Venture Development, Inc. (colectivamente, Global Venture) (colectivamente los demandados WDNC) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte (WDNC por sus siglas en inglés) por apropiación indebida de secretos comerciales, prácticas comerciales desleales y engañosas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento y transformación sin causa.

Además, Celgard presentó una segunda demanda enmendada contra los demandados Instituto de investigación Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) (Senior-California), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc. y Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (colectivamente Farasis), Sun Town Technology Inc., Global Venture Development LLC y Global Venture Development, Inc. (colectivamente Global Venture) (colectivamente los acusados NDCA) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California (NDCA por sus siglas en inglés) por violación de patente, incumplimiento contractual e incumplimiento del principio de buena fe y lealtad.

La demanda WDNC alega que los acusados WDNC, incluido un antiguo empleado de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, ahora director de tecnología de Senior-China que cambió su nombre a Bing Wang a instancias de Senior-China, se apropió de manera indebida de secretos comerciales e información confidencial de Celgard deliberadamente y de forma ilícita, y sigue haciéndolo. También se alegan otras violaciones de la ley.

La segunda demanda enmendada NDCA alega que los acusados NDCA infringen la patente reeditada en Estados Unidos de Celgard RE47, 28 May. (la patente 520) - , la antigua patente de Estados Unidos 6,432,586 (la patente 586), sobre separadores revestidos de cerámica, y la patente de Estados Unidos de Celgard nº 6,692,867 (la patente 867) sobre separadores de propileno, además de otras violaciones e infracciones legales. Consultar comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814943-1&h=2617813048&u...].

En diciembre de 2019, Celgard presentó una primera demanda enmendada en NDCA, añadiendo a los acusados Farasis, Sun Town y Global Venture. Consultar comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814943-1&h=1665292389&u...].

En septiembre de 2019, presentó una demanda contra Senior que vende a nivel mundial los separadores que fabrican en Shenzhen, China. La demanda de Celgard alega que Senior ha infringido las patentes 520 y 586 de Estados Unidos de Celgard sobre separadores revestidos de cerámica y separadores de propileno, y que se ha apropiado y ha hecho un uso indebido de los secretos comerciales e información confidencial de Celgard, entre otras violaciones y busca indemnización contra perjuicios. Consultar comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814943-1&h=3528217457&u...].

En septiembre de 2019, Celgard llegó a un acuerdo sobre la demanda presentada contra Targray International. Consultar comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814943-1&h=2734582992&u...]. Celgard también llegó a un acuerdo sobre dos demandas en junio de 2019 contra MTI Corporation. Consultar comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2814943-1&h=8394384&u=ht...].

La extensión efectiva del requerimiento judicial provisional y el resultado exitoso de los casos contra Targray y MTI solidifica la integridad de la propiedad intelectual de Celgard relacionada con separadores revestidos y no revestidos para baterías de ion de litio. Celgard seguirá impidiendo la explotación injusta de su tecnología y propiedad intelectual para proteger sus recursos y sus clientes.

Acerca de Celgard y Polypore

Celgard se especializa en membranas microporosas de proceso en seco revestidas y no revestidas que se usan como separadoras y que son un componente importante de las baterías de ion de litio. La tecnología de separador de batería de Celgard es importante para el rendimiento de las baterías de ion de litio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC es una filial de propiedad absoluta de Polypore International, LP, una compañía de Asahi Kasei.

