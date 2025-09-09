PROMISE Technology lleva el rendimiento impulsado por IA a IBC 2025 para una creatividad sin límites

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva y completa serie Pegasus5, compatible con Mac, ofrece a los creadores un alto rendimiento y múltiples modelos para diversas necesidades

ÁMSTERDAM y HSINCHU, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- PROMISE Technology, proveedor líder mundial de soluciones de almacenamiento RAID para streaming de datos, regresa a IBC 2025 (del 12 al 15 de septiembre). Bajo el lema "Rendimiento impulsado por IA para una creatividad sin límites", la compañía presentará su nueva serie Pegasus5 de soluciones de almacenamiento RAID. También realizará varias demostraciones que mostrarán cómo aprovechar las soluciones de almacenamiento de vanguardia para optimizar los flujos de trabajo creativos impulsados por IA.

Únase a PROMISE Technology en el expositor 2.B17 en IBC 2025 (Centro de Convenciones RAI de Ámsterdam, del 12 al 15 de septiembre).

En relación con el lanzamiento, Alice Chang, directora de marketing de PROMISE Technology, señaló: "Para ampliar las posibilidades de nuestro sector clave, Rich Media, PROMISE ha incorporado las diversas necesidades de los flujos de trabajo creativos modernos en nuestra nueva serie Pegasus5 desde las primeras etapas de diseño. El resultado es una serie completa que ofrece diversas capacidades de almacenamiento para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos y de medios de comunicación actuales".

Lanzamiento de la serie Pegasus5

Continuando demostrando su innovación en almacenamiento RAID, la nueva serie Pegasus5 de PROMISE está equipada con tecnología Thunderbolt™ 5 y SSD NVMe. Con múltiples modelos para diversas necesidades, esta nueva línea de soluciones de almacenamiento ofrece la combinación definitiva de rendimiento y fiabilidad que los profesionales creativos necesitan para flujos de trabajo de vídeo con uso intensivo de datos. Totalmente integrada con Adobe Premiere Pro, la serie Pegasus5 permite una edición fluida y flujos de trabajo de proyectos acelerados, lo que permite a los profesionales creativos centrarse plenamente en la narración. La compañía exhibirá una muestra del modelo Pegasus5 N4 en la feria, demostrando su capacidad de almacenamiento portátil de alto rendimiento para entornos multimedia.

VTrak 8206d: Almacenamiento ultrarrápido para software de vídeo y gestión de activos multimedia

La plataforma insignia de almacenamiento all-flash NVMe de la compañía, VTrak 8206d, destaca por su uso con aplicaciones de gestión de activos multimedia. Ha demostrado una velocidad sin precedentes en la transferencia y el almacenamiento de datos multimedia en comparación con las soluciones tradicionales basadas en discos duros. Cuando se combina con software de edición y archivo de video, VTrak 8206d también mejora las capacidades de procesamiento, manteniéndose al día con las últimas funciones impulsadas por IA que continúan transformando los flujos de trabajo de contenido.

Optimización de las configuraciones de almacenamiento para los creadores actuales con demostraciones en vivo

PROMISE Technology también mostrará a los visitantes de IBC cómo optimizar las configuraciones de almacenamiento para flujos de trabajo multimedia eficientes mediante varias demostraciones en vivo:

Potencia de edición real para creadores (Pegasus5 M8 y R12 Pro): Con Pegasus5 M8 y R12 Pro, la demostración ejecutará el software Adobe Premiere Pro para mostrar cómo la latencia ultrabaja con una capacidad masiva optimiza los flujos de trabajo creativos. Con Thunderbolt™ 5, la configuración permite el análisis en tiempo real, el renderizado rápido y la reproducción fluida de material de alta resolución, mientras que las térmicas silenciosas mejoran los entornos de estudio.

Acelera el trabajo en equipo con FileBoost™ (PegasusPro R8): PROMISE también presentará el próximo PegasusPro R8, diseñado para usos de almacenamiento compartido en flujos de trabajo creativos colaborativos. En la demostración final, los visitantes verán cómo la solución FileBoost™ de PROMISE, ejecutada en R8, se integra con software de edición de video ampliamente utilizado y Mac Studio para proporcionar a los equipos creativos flujos de trabajo intuitivos y una colaboración eficiente. Al optimizar el movimiento de datos entre redes, FileBoost™ reduce el tiempo de inactividad y mantiene los proyectos en marcha.

Con varias décadas de experiencia en el sector de Rich Media, la participación continua de PROMISE Technology en IBC 2025 subraya su compromiso de ofrecer almacenamiento innovador y fiable, adaptado a los profesionales creativos del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento.

Los visitantes de IBC podrán disfrutar de demostraciones en el expositor 2.B17 .

Acerca de PROMISE Technology:

PROMISE Technology es un líder mundial reconocido en almacenamiento de datos en streaming con más de 35 años de experiencia. Impulsadas por sus tecnologías patentadas PromiseRAID y la familia Boost, las innovadoras soluciones de la marca se adaptan a las necesidades específicas de los mercados de vigilancia, Rich Media, nube y TI. Los equipos de ventas e ingeniería de PROMISE, con amplia experiencia, están estratégicamente ubicados en las regiones de América, EMEA, JAPAC y China para brindar servicios y soporte inigualables a sus clientes en todo el mundo.

