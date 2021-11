Promoción del pintoresco Zhejiang celebrado en Hangzhou

Image - ZHEJIANG PROVINCIAL DEPARTMENT OF CULTURE AND TOUR

-Promoción del pintoresco Zhejiang "Mostrando la quintaesencia de la civilización Liangzhu y la búsqueda de la melodía a lo largo de la Ruta de la Poesía" celebrado en Hangzhou

HANGZHOU, China, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 31 de octubre por la tarde se celebró en el Centro de Publicaciones Culturales del Canal de Hangzhou la promoción del pintoresco Zhejiang "La quintaesencia de la civilización Liangzhu y la búsqueda de la melodía a lo largo de la Ruta de la Poesía", organizada por la Oficina de Información del Gobierno Popular de la provincia de Zhejiang y el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Zhejiang.

Durante el acto, los invitados encendieron la Columna Luminosa de Jade Cong, que representaba a la Civilización Liangzhu, dando inicio a la ceremonia de la Promoción, de la que fueron testigos personas de todos los ámbitos. La promoción constó de dos partes, incluyendo la sinfonía "Sound on a Trip Down Poetry Lane", que se estrenará globalmente después del evento, y una actuación transfronteriza, "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization". "Sound on a Trip Down Poetry Lane" es una nueva sinfonía compuesta por el músico de Hollywood Mark Chait, ganador de premios Emmy y Telly. Con el título "Buscando bellas voces a lo largo del camino de la poesía", es una obra musical que encarna la moda internacional y las características de Zhejiang. Durante el acto, Mark Chait dirigió la sinfonía junto con Ding Yang, pianista de clase mundial, y los principales miembros de la Orquesta Sinfónica de Zhejiang. Otros cuatro músicos internacionales de renombre, el violinista clásico ruso Yury Revich, el violinista estadounidense Igor Pikayzen, el violonchelista alemán Benedict Kloeckner y la violista japonesa Tomoko Akasaka, también participaron en el estreno de la sinfonía a través de Internet. Las fluidas notas musicales, que hicieron que el público pareciera caminar por el pintoresco Zhejiang, llegaron al corazón de todos, ayudando a presentar Zhejiang de una manera más rica y sensible.

Treinta trajes, todos ellos diseñados por los principales maestros de la moda china y por Xiong Ying, fundador de Heaven Gaia, fueron presentados durante el espectáculo de ropa a gran escala "Mostrando la quintaesencia de la civilización Liangzhu". Xiong seleccionó los tótems, artefactos de jade y símbolos más representativos de la Civilización Liangzhu y los combinó con el paisaje natural y cultural con las características del sur del río Yangtze, presentando el sabor único del paisaje de Zhejiang. Bajo el lema "Civilización Liangzhu", "Zhejiang" y "Mundo", la representación encarna que Zhejiang utiliza una forma moderna, de moda e internacional para explicar la esencia de las humanidades de Zhejiang con la integración cultural, para que la gente de todo el mundo pueda entender mejor Zhejiang, apreciar su pintoresco paisaje y experimentar el encanto de la antigua civilización humana.

El pintoresco Zhejiang fue apreciado por gente de todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=ExjvO1QKiEc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1675079/image.jpg