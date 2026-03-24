Propelos lanza el primer agente de búsqueda inmobiliaria con inteligencia artificial en España

Ejemplo de búsqueda en lenguaje natural - Propelos

(Información remitida por la empresa firmante)

La herramienta se integra en la web de la agencia con una sola línea de código, habla más de 95 idiomas y ya está operativa con la agencia Costa Sunsets en la Costa del Sol

Madrid, 24 de marzo de 2026.- Propelos, empresa tecnológica con sede en Marbella, ha lanzado un agente de búsqueda inmobiliaria basado en inteligencia artificial, diseñado específicamente para agencias de lujo en España y Europa. El producto permite a los potenciales compradores describir lo que buscan con sus propias palabras y recibir propiedades relevantes del portfolio de la agencia en cuestión de segundos.



Costa Sunsets, agencia inmobiliaria de lujo galardonada en la Costa del Sol y ganadora de los premios Best Real Estate Agent Spain (Bianca Omloo) y Best Property Agency / Consultancy Spain en los European Property Awards 2025-2026, es la primera agencia en incorporar Propelos en su página web. El agente gestiona búsquedas sobre un portfolio valorado en más de 2.320 millones de euros y ya está atendiendo consultas de compradores internacionales en múltiples idiomas.



En uso real, los compradores incluyen de forma natural en sus búsquedas criterios que los filtros tradicionales no pueden procesar: "cerca del colegio Aloha," "entre Río Real y Benahavís," "familiar," "arquitectura andaluza," "propiedades de inversión," "moderno," "espacio exterior" y "con vistas." Una búsqueda real tiene este aspecto: "apartamentos por menos de 2 millones cerca del colegio Aloha." La IA interpreta nombres de colegios, referencias geográficas a nivel de barrio, necesidades de estilo de vida y preferencias arquitectónicas, y devuelve propiedades relevantes en cuestión de segundos. Cada lead cualificado se entrega al agente inmobiliario con un historial completo de la conversación y un registro de las propiedades que el comprador ha explorado.



El agente se integra directamente en la página web de la agencia mediante una sola línea de código y puede estar operativo en menos de 24 horas. Se conecta a los datos inmobiliarios de la agencia desde múltiples fuentes, incluyendo feeds XML, contenido web y análisis de imágenes mediante IA, que extrae detalles de las propiedades que no siempre aparecen en las descripciones escritas. El sistema está impulsado por una combinación de modelos de lenguaje de OpenAI, Google y Anthropic, cada uno optimizado para diferentes tareas del proceso de búsqueda y conversación.



"Creé Propelos porque me frustré buscando una vivienda tras mudarme a Marbella con mi familia," explicó Mihnea Gamulescu, Fundador de Propelos. "Las webs de las agencias siguen usando los mismos filtros desplegables que tenían hace 20 años. Quería poder decir 'busco una villa moderna con vistas al mar, cerca de un colegio internacional, por menos de dos millones' y obtener resultados útiles. Esa experiencia es exactamente lo que ofrece Propelos. Cuando un comprador puede describir exactamente lo que busca y ver propiedades relevantes en segundos, se mantiene interesado. Eso se traduce directamente en más consultas para la agencia".



A diferencia de los chatbots genéricos o las herramientas de búsqueda de portales, Propelos es una solución de marca blanca que se integra en la presencia digital de la agencia. El agente adopta los colores, el estilo y el tono de voz de la marca. Las agencias pueden personalizar los mensajes de bienvenida, las búsquedas sugeridas y el aspecto general del widget. El producto soporta más de 95 idiomas, una ventaja especialmente relevante en la Costa del Sol y otros mercados europeos de lujo donde los compradores llegan de todo el mundo.



Gamulescu fundó anteriormente EDEE AI, una plataforma SaaS de gestión de presupuestos de marketing digital, que vendió a un grupo británico en 2023. Cuenta con más de 14 años de experiencia en marketing digital, incluyendo la gestión de campañas para empresas inmobiliarias de lujo, y más de 5 años construyendo plataformas SaaS B2B.



Propelos se centra actualmente en el segmento de lujo en mercados europeos donde las agencias invierten en su propia presencia digital y reciben tráfico web significativo. Los mercados prioritarios en España incluyen la Costa del Sol, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona e Ibiza. La empresa también ofrece un panel de analítica que proporciona a las agencias información sobre el comportamiento de búsqueda, el rendimiento de las propiedades y la intención de compra de los visitantes.



Sobre Propelos

Propelos es una empresa tecnológica inmobiliaria con sede en Marbella que desarrolla herramientas de búsqueda inmobiliaria impulsadas por IA para agencias de lujo. Su agente embebible se conecta a los datos inmobiliarios de la agencia y permite a los compradores buscar en lenguaje natural en más de 95 idiomas. Fundada por Mihnea Gamulescu, un emprendedor rumano-británico con experiencia en marketing digital y SaaS B2B, Propelos forma parte del creciente ecosistema tecnológico de Marbella. Más información en propelos.com.

Contacto

Emisor: Propelos SL

Nombre contacto: Mihnea Gamulescu

Descripción contacto: Propelos SL / Fundador

Teléfono de contacto: 682477228



