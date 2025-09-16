(Información remitida por la empresa firmante)

- PRophet, una empresa de Stagwell (STGW), nombra a Tony Sardella consejero delegado global para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la tercera plataforma de tecnología de comunicaciones más grande del mundo.

Sardella asumirá un doble rol en PRophet y Allison Worldwide para liderar el desarrollo de productos de IA, la expansión global de clientes y las alianzas estratégicas

NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- PRophet, una suite tecnológica de comunicaciones que incluye software y servicios esenciales y galardonados basados en IA para comunicadores modernos, anunció hoy el nombramiento de Tony Sardella como su consejero delegado global. Como parte de The Marketing Cloud (anteriormente Stagwell Marketing Cloud), PRophet se integra con un conjunto más amplio de soluciones de marketing y comunicación basadas en IA y respalda su misión de empoderar a los comunicadores con información práctica, análisis y herramientas predictivas para una industria impulsada por datos e IA.

Sardella liderará la expansión e innovación continuas de PRophet a medida que la plataforma entra en su siguiente fase de crecimiento acelerado, mientras continúa en su puesto como director de Análisis Predictivo en Allison Worldwide de Stagwell.

La completa suite de PRophet incluye tres soluciones basadas en IA diseñadas para maximizar el rendimiento de los profesionales del marketing y la comunicación. PRophet Media Intelligence ofrece monitorización global de medios e información práctica; PRophet Earn utiliza IA generativa y predictiva para identificar e interactuar con periodistas e influencers relevantes; y PRophet Influence optimiza el descubrimiento de influencers, el análisis y el seguimiento de campañas mediante IA de agentes.

PRophet ha alcanzado una escala y penetración de mercado notables desde su lanzamiento en 2020, convirtiéndose en la tercera suite de tecnología de comunicaciones más grande del mundo. En junio, PRophet completó la exitosa integración del proveedor de monitoreo y análisis de medios UNICEPTA (ahora PRophet Media Intelligence) y la agencia de gestión de influenciadores y plataforma tecnológica LEADERS e InfluencerMarketing.AI (ahora PRophet Influence), fortaleciendo aún más su posición líder en el mercado y expandiendo sus capacidades para servir a clientes empresariales a una escala sin precedentes.

"El crecimiento de PRophet ha sido notable y sus cimientos siguen siendo formidables", explicó Elspeth Rollert, consejera delegada de The Marketing Cloud. "Hemos construido algo verdaderamente revolucionario: una plataforma que no solo se adapta a la evolución del sector, sino que la impulsa activamente. El nombramiento de Tony representa nuestro compromiso no solo de mantener esta posición de liderazgo, sino también de acelerar nuestra trayectoria de crecimiento incorporando tecnología avanzada al mercado".

Sardella aporta una combinación única de profundos conocimientos técnicos y un liderazgo demostrado en comunicaciones que posiciona a PRophet para su fase de crecimiento más ambiciosa hasta la fecha. Con más de 30 años de experiencia liderando organizaciones de ciencia de datos y análisis predictivo, ha desarrollado innovadores sistemas de IA/ML que convierten señales del mundo real en decisiones ejecutivas para empresas globales de Fortune y FTSE. Antes de unirse a la red Stagwell, fundó y expandió con éxito la firma de análisis predictivo evolve24, demostrando su capacidad para crear y desarrollar soluciones tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones. Sus décadas de experiencia en liderazgo sénior en comunicaciones con empresas globales como Monsanto le proporcionan la perspicacia estratégica necesaria para guiar la expansión de PRophet hacia nuevos mercados y nuevos servicios.

"Me siento sumamente honrado de liderar el análisis predictivo de PRophet y Allison Worldwide durante lo que considero el período más transformador hasta la fecha", afirmó Sardella. "El equipo de PRophet ha logrado un éxito y un crecimiento extraordinarios que han revolucionado nuestra industria. Mi objetivo es acelerar ese impulso con una base sólida, tecnología de vanguardia, información práctica y un compromiso con el éxito del cliente para la enorme oportunidad de mercado que se avecina".

Si desea más información visite www.prprophet.ai .

Acerca de PRophet PRophet es una suite de software y servicios SaaS basados en IA, diseñada para empoderar y apoyar a la próxima generación de "ingenieros de comunicaciones" liderados por humanos y alimentados por IA que trabajan en la comunidad de relaciones públicas, redes sociales y marketing de influencers.

PRophet Media Intelligence (anteriormente UNICEPTA) es el mayor proveedor global de herramientas de medios, inteligencia de mercado y escucha social, que ofrece información y análisis inigualables a comunicadores de todo el mundo.

PRophet Earn aprovecha la IA predictiva, cognitiva y generativa para ayudar a los usuarios a descubrir, dirigirse e interactuar con periodistas de alto nivel e influencers líderes. Esta solución de relaciones con los medios crea y prueba contenido de relaciones públicas "mediable" para predecir el interés y la opinión de los periodistas.

PRophet Influence, impulsado por influencermarketing.ai, combina tecnologías de descubrimiento de influencers, análisis, seguridad de marca y seguimiento para informar y gestionar campañas de influencers con precisión y rendimiento.

PRophet recibió el premio SABRE de Innovación de PRovoke Media en 2023-2025, un premio Webby en 2024 y fue incluida en la lista de las mejores empresas tecnológicas de PR News de 2024. PRophet tiene su sede en Nueva York y oficinas en Washington DC, Londres, Colonia, Berlín, Zúrich, São Paulo y Shanghái, y forma parte de The Marketing Cloud (TMC), un conjunto de soluciones SaaS basadas en datos diseñadas para el profesional de marketing moderno. Visite prprophet.ai para obtener más información.

Contactos para medios: Alyssa Bourne-PetersPRophet, Estados Unidos Alyssa.Bourne-Peters@prprophet.ai +1 917 592 9795

Sarah SchulzePRophet, EMEA Sarah.Schulze@prprophet.ai +49 16090815945

