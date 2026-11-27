Kevin Heldt, director general de Propstack Iberia - Fotocasa Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Scout24 y Fotocasa inician una nueva etapa en el mercado español con el lanzamiento de Propstack Iberia, una compañía que integrará Witei e Inmoweb bajo una única marca y una nueva propuesta de software de gestión para profesionales inmobiliarios. Respaldada por Scout24, grupo tecnológico alemán matriz de Fotocasa, Propstack apuesta por consolidar su presencia en España y desarrollar una plataforma que responda a las nuevas necesidades tecnológicas de las agencias inmobiliarias

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- La integración reúne el conocimiento del mercado local y la experiencia de estas compañías en el desarrollo de soluciones para el sector inmobiliario con las capacidades tecnológicas y el enfoque innovador de Propstack. El objetivo es ofrecer a los profesionales inmobiliarios una herramienta más completa, intuitiva y eficiente, que simplifique la gestión diaria de sus negocios y les permita optimizar sus procesos de trabajo. Con sede en Madrid y presencia también en Barcelona, Propstack Iberia cuenta con un equipo de 15 profesionales. La dirección de la compañía estará compartida por Kevin Heldt, por parte de Propstack, y Tony Blamey, por parte de Fotocasa, una estructura que combina el conocimiento del mercado inmobiliario español con la experiencia tecnológica y de desarrollo de producto del grupo alemán.



Una nueva propuesta tecnológica para los profesionales inmobiliarios

Propstack articula su propuesta de valor en torno a cuatro pilares diferenciales: velocidad, facilidad de uso, innovación continua y conectividad. La plataforma está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y ágil, con una interfaz sencilla que facilita el trabajo cotidiano de los agentes inmobiliarios. La innovación tecnológica constituye uno de sus ejes estratégicos, con la incorporación de nuevas funcionalidades de IA directamente en el CRM, para proporcionar asistencia inteligente en los flujos de trabajo habituales de las agencias. Asimismo, la plataforma cuenta con una API abierta y un servidor MCP que permiten conectarla con otras herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial, facilitando la integración con los ecosistemas tecnológicos de cada negocio. Esta combinación de funcionalidades, junto con la experiencia acumulada por los equipos de Witei e Inmoweb en el mercado español, constituye la base de la nueva propuesta de Propstack para elevar los estándares de las soluciones tecnológicas dirigidas a los profesionales inmobiliarios.



"Propstack llega a España para quedarse y con una apuesta a largo plazo. Queremos construir un proyecto sólido, con un equipo local, tecnología de primer nivel y el respaldo de Scout24 y Fotocasa. Nuestra ambición es convertirnos en el CRM de referencia para las agencias inmobiliarias españolas, ofreciéndoles una herramienta que haga su trabajo diario más rápido, sencillo y productivo", señala Kevin Heldt, director general de Propstack Iberia.



Por su lado, Tony Blamey, director general de Fotocasa Group y de Propstack Iberia, indica que: "Unir Witei e Inmoweb bajo Propstack nos proporciona una base sólida para abordar la siguiente etapa de crecimiento. Combinamos el conocimiento del mercado español con un producto tecnológico contrastado y el respaldo de un grupo internacional especializado en el sector inmobiliario. Nuestro objetivo es consolidarnos como socio tecnológico de confianza para las agencias y acompañarlas a largo plazo".



El respaldo y la experiencia de un grupo tecnológico internacional

La expansión en España se apoya en la trayectoria de Propstack en Alemania, donde cuenta con aproximadamente 85 profesionales distribuidos entre sus oficinas de Berlín, Hamburgo y Bonn. Actualmente, Propstack cuenta con 6.000 clientes en Alemania, Austria, Suiza, España y Emiratos Árabes Unidos. Su desarrollo en el mercado español se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional de la compañía, que combina la adaptación de su tecnología a las particularidades de cada mercado con las capacidades y los recursos de desarrollo de producto del grupo. La integración de Witei e Inmoweb bajo la marca Propstack supone un nuevo punto de partida para reforzar su posicionamiento en España y construir relaciones a largo plazo con las agencias inmobiliarias del país.

Contacto

Nombre contacto: Anaïs García López

Descripción contacto: Fotocasa Group

Teléfono de contacto: 620662926