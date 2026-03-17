La protección del hogar evoluciona hacia modelos integrales con supervisión 24/7 y control desde el móvil

Cerraduras Inteligentes - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Sector Alarm refuerza el modelo de seguridad residencial con sistemas conectados 24/7, supervisión profesional y tiempos de reacción de 15 segundos, incorporando soluciones como cerraduras inteligentes que añaden nuevas capas de protección y control del acceso al hogar

Madrid, 17 de marzo de 2026.- La seguridad residencial continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hogares españoles. Según el último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones alcanzaron los 77.600 hechos hasta septiembre de 2025. Una cifra que mantiene el foco en la protección del acceso principal como prioridad para miles de familias.



En paralelo, el mercado del hogar inteligente sigue creciendo. De acuerdo con estimaciones publicadas en 2025 por Archive Market Research, el mercado español de ‘smart home’ —que incluye dispositivos de seguridad y control de accesos— alcanza ya un valor aproximado de 830 millones de euros, con previsión de crecimiento sostenido.



En este contexto, los sistemas de seguridad evolucionan hacia modelos más completos, donde la tecnología se combina con supervisión profesional permanente.



Supervisión 24/7 y reacción en 15 segundos: el núcleo del sistema

En el caso de Sector Alarm, el eje del modelo de seguridad es la alarma conectada 24/7 a su Central Receptora de Alarmas, desde donde se gestiona cada señal y se da aviso inmediato a la policía cuando la situación lo requiere. La compañía mantiene un tiempo medio de reacción de 15 segundos desde la detección de una incidencia, garantizando así una respuesta rápida y eficaz ante cualquier alerta.



El liderazgo de la compañía y lo que le ha llevado a obtener el reconocimiento de Lideres en Servicio dentro del sector, se fundamenta en la calidad de su atención al cliente y en un modelo de servicio orientado a la excelencia. La cercanía, el seguimiento continuo y el acompañamiento personalizado en cada etapa del servicio son los elementos que consolidan su reconocimiento como referente en experiencia de cliente.



"La seguridad eficaz no depende de un único elemento, sino de la combinación entre tecnología avanzada y supervisión profesional permanente —señala Jenny Sofie Reneng, Directora de Operaciones de Sector Alarm—. La conexión continua con nuestra Central Receptora y la capacidad de reacción en cuestión de segundos son la base del sistema".



Capas adicionales que refuerzan la protección: cerraduras inteligentes

Dentro de este modelo integral, distintos elementos actúan como capas adicionales que refuerzan la protección del hogar. Entre ellos, la incorporación de una cerradura inteligente supone un complemento al sistema de alarma, aportando control y comodidad en el día a día.



A través de la app, el usuario puede gestionar el acceso a su vivienda esté donde esté, abrir o cerrar la puerta de forma remota y tener un mayor control sobre quién entra y sale del domicilio. Además, cuando el sistema de alarma se activa, la cerradura se bloquea automáticamente, reforzando el acceso principal sin necesidad de realizar acciones adicionales.



Desde el punto de vista físico, la instalación implica la sustitución del cilindro por uno de alta seguridad, resistente frente a técnicas habituales de robo como la extracción, la perforación, el bumping o el ganzuado, fortaleciendo estructuralmente la puerta como primera barrera frente a intentos de intrusión u ocupación.



Facilidad de acceso también en situaciones de emergencia

Más allá del uso cotidiano, esta solución puede facilitar el acceso a la vivienda en situaciones excepcionales. En caso de emergencia, y siempre bajo supervisión profesional, es posible gestionar la apertura de la puerta para permitir la entrada de los servicios de emergencia, agilizando la intervención cuando cada segundo cuenta.



De este modo, la cerradura inteligente no sustituye el papel central de la alarma conectada, sino que añade una capa de funcionalidad y protección que mejora tanto la seguridad como la experiencia diaria del usuario.



"Avanzamos hacia un modelo de seguridad más conectado y adaptado a la vida real —añade Jenny Sofie Reneng—. Control total desde el móvil, supervisión profesional permanente y soluciones que refuerzan cada punto vulnerable del hogar. Esa es la verdadera evolución del sector".

Contacto

Emisor: Sector Alarm

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702