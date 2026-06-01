Proteínas, colágeno o creatina: qué son y para qué sirven los suplementos más buscados en Google - Herbalife

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.- Hoy en día, quienes se interesan por mejorar su alimentación no solo buscan productos, sino respuestas claras y respaldo científico sobre los componentes que integran en su rutina diaria. Consultas sobre la calidad de los complementos nutricionales o su seguridad son habituales en una sociedad que prioriza, cada vez más, la transparencia y el rigor.

Proteína: el pilar de la nutrición personalizada

La proteína es uno de los macronutrientes más consultados debido a su papel fundamental en la estructura del organismo y el equilibrio de nutrientes. Su interés radica en cómo ayuda a mantener un peso saludable sin renunciar a la energía necesaria para la actividad cotidiana o el rendimiento deportivo.

En este ámbito, la tendencia actual se aleja de las soluciones genéricas para centrarse en la nutrición personalizada. Un ejemplo de cómo integrar proteínas y nutrientes esenciales de forma equilibrada es el emblemático batido Fórmula 1 (F1) de Herbalife, un sustitutivo de comidas diseñado para aportar una nutrición completa en un formato sencillo y práctico. Este tipo de opciones permite a las personas alcanzar sus objetivos de bienestar, asegurando una ingesta controlada de calorías sin comprometer la densidad nutricional.

Colágeno: salud desde el interior

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, esencial para la elasticidad de la piel y la salud de articulaciones, huesos y tendones. A partir de los veintitantos años, la producción natural disminuye, lo que motiva el interés por suplementos de colágeno hidrolizado, que, al estar descompuestos en péptidos más pequeños, facilitan su absorción.

Los tipos I y III son los más relevantes para la firmeza y estructura cutánea. La ciencia destaca la eficacia de péptidos específicos, como los presentes en el suplemento Collagen Skin Booster de Herbalife SKIN. Este producto utiliza colágeno Verisol, que actúa directamente en la dermis para mejorar la elasticidad y reducir arrugas. Su versatilidad permite incluso añadirlo al batido Fórmula 1 para potenciar la rutina de bienestar.

Creatina: potencia y evidencia científica

La creatina cuenta con un elevado nivel de evidencia como ayuda ergogénica, siendo clave para la regeneración de energía en ejercicios de alta intensidad y corta duración. La ciencia respalda que su suplementación aumenta la fuerza muscular y mejora la recuperación.

Organismos como la AESAN consideran seguras dosis de hasta 3 g/día en adultos. Para quienes buscan maximizar estos beneficios, la línea deportiva Herbalife24 ofrece soluciones específicas como la Herbalife24 Creatine+ o el batido de recuperación Rebuild Strength de Herbalife24, que combina proteínas de suero y caseína con aminoácidos para apoyar la recuperación muscular tras el esfuerzo.

Hacia un bienestar integral consciente

Más allá de las tendencias de búsqueda, la clave de una suplementación efectiva reside en la calidad de los ingredientes y en su integración dentro de un estilo de vida activo. Al elegir complementos, es fundamental optar por aquellos respaldados por rigurosos controles científicos que garanticen su pureza y eficacia. Entender que cada nutriente, sea una proteína, colágeno o creatina, cumple una función específica permite tomar decisiones informadas para alcanzar un bienestar pleno, equilibrado y sostenible en el tiempo.

Para más información:

Laura Hermida

Alana Consultores

laura@alanaconsultores.com

Emisor: Herbalife