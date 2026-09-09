PROTOLIUM EXPERIENCE reúne en Comillas a expertos en criptoactivos, IA y marketing digital - PROTOLIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad Pontificia de Comillas acoge PROTOLIUM EXPERIENCE, una jornada de ocho horas sobre criptoactivos, inteligencia artificial y marketing digital aplicados a la venta de inmuebles.

Cantabria, 9 de septiembre de 2026.- El próximo jueves 10 de septiembre el edificio de la Universidad Pontificia de Comillas abrirá sus puertas a una cita que poco tiene que ver con lo que se ha visto hasta ahora en el sector inmobiliario español. Se llama PROTOLIUM EXPERIENCE y reúne, en un mismo escenario y durante un solo día, a siete ponentes que llevan años haciendo lo que casi nadie hace: vender inmuebles usando herramientas que la mayoría de las agencias todavía no sabe ni que existen.

La jornada arranca con el registro a las 10:00 h y se extiende hasta las 19:00 h.

Mario Conde, en entrevista, sobre el nuevo dinero digital

El nombre que ha disparado el interés por el evento es el de Mario Conde. El que fuera presidente de Banesto intervendrá en formato entrevista para hablar de blockchain, criptomonedas, tokenización y el nuevo dinero digital: qué está cambiando realmente en el sistema financiero y qué implicaciones tiene para quien vive de comprar, vender o promover inmuebles.

Pocas personas en España pueden explicar desde dentro cómo se mueve el dinero. Conde es una de ellas, y va a hacerlo en una sala con aforo limitado, sin cámaras de televisión de por medio y con posibilidad de preguntar.

Siete ponentes, un solo hilo conductor

El resto del cartel no es relleno. Cada intervención responde a una pregunta que hoy se hace cualquier profesional del sector:

Jesús Bolloque — fundador de Protolium y la Academia de Transformación Digital Inmobiliaria, con más de diez años formando profesionales inmobiliarios y más de 2.000 alumnos en 18 países, explicará cómo llegar a compradores cripto de todo el mundo.

Los Cobo — cómo usar el marketing digital para diferenciarse de verdad y llegar a un volumen de gente frente a la que no se es visible.

Kike Jurado — cómo construir ofertas irresistibles cuando toda la competencia dice exactamente lo mismo.

Enrique Jurado — por qué se toman decisiones y los resultados no cambian. Un bloque de desarrollo personal directamente aplicable al cierre de ventas.

Eduardo y Jose Mari, de Vivepeak — inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario, con foco en la creación de anuncios que sí se leen.

Daniel Antón — la tecnología que construye campañas completas de forma automática: ofertas, embudos y anuncios.

El hilo conductor es uno solo: transformar el negocio para que los resultados cambien inmediatamente y de forma contundente.

Por qué ahora

Hay una generación de compradores internacionales con patrimonio en criptoactivos buscando dónde convertirlo en algo tangible. Y hay miles de propiedades en España cuyos propietarios ni siquiera saben que ese comprador existe. Entre unos y otros falta el profesional que sepa hacer de puente.

A eso se suma la inteligencia artificial, que en dieciocho meses ha pasado de curiosidad a ventaja competitiva descarada: quien la usa bien publica más, publica mejor y capta más. Quien no, compite en precio.

PROTOLIUM EXPERIENCE está construido para que el asistente salga sabiendo hacer las dos cosas.

Entradas: el precio de lanzamiento tiene los días contados

El evento se celebra en un espacio con aforo limitado, y las entradas se asignan por riguroso orden de compra:

General — 49 € (precio de lanzamiento). No incluye comida.

VIP — 129 €. Butaca preferente, networking prioritario, comida y bebida incluidos y acceso a los recursos y plantillas de Inmomatic.

Premium — 500 €. Todo lo anterior más cena privada con los ponentes y acceso exclusivo con Jesús Bolloque. Solo 10 plazas.

La diferencia entre la General y la VIP son 80 euros. La diferencia entre estar en la sala y no estar es todo lo demás.

Quedan días, no semanas

El 10 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Las 10 butacas Premium desaparecerán mucho antes que el resto.

Reservar una plaza aquí: protolium.com/evento-comillas-2026

PROTOLIUM EXPERIENCE

Universidad Pontificia de Comillas — Comillas, Cantabria

Jueves 10 de septiembre de 2026

Registro 10:00 h · Jornada 11:00 – 19:00 h

protolium.com/evento-comillas-2026

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: PROTOLIUM

Contacto: PROTOLIUM

Número de contacto: +34 617 43 14 12