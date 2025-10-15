Proton Europe SL gana el Premio a la Innovación FROZEN! dti 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La innovadora tecnología de congelación magnética fue galardonada en la feria Anuga de Colonia.

Con su innovadora tecnología de congelación magnética de origen japonés, la empresa española Proton Europe SL ha ganado el Premio a la Innovación FROZEN! dti, patrocinado por la AFC y Anuga 2025. Manuel Ayllón, CEO de Proton Europe, y Alejandro Ayllón Tulla, director de Operaciones para Europa Central, se impusieron a los también finalistas Bio-Frost Westhof GmbH y Delfo GmbH en una presentación en directo ante el jurado y el público, durante la principal feria de alimentación Anuga, celebrada en Colonia el 7 de octubre.

Este año, alrededor de 70 empresas de todo el mundo presentaron sus ideas innovadoras al Premio a la Innovación FROZEN! dti, una prueba contundente de la creatividad y el dinamismo globales de la industria.

"El equipo ganador representa este espíritu pionero y demuestra que la valentía y las ideas creativas marcan la diferencia. ¡Enhorabuena a PROTON EUROPE!", declararon Sabine Eichner, directora general del Instituto Alemán de Alimentos Congelados (dti), y Anselm Elles, director general de AFC Consulting Group AG (AFC), junto con Anuga, la organizadora del concurso.

El Premio a la Innovación FROZEN! dti reconoce, cada dos años, las innovaciones internacionales de y para la industria de los alimentos congelados, en el marco de la feria Anuga de Colonia. En el año del aniversario, “70 años de alimentos congelados en Alemania”, el lema del concurso fue: “¡Los alimentos congelados se unen al futuro: hacia el mundo alimentario del futuro con alimentos congelados!”.

Los productos congelados para el comercio minorista alemán se presentaron por primera vez en la Anuga en 1955. Lebensmittel Zeitung, una publicación líder del sector de bienes de consumo, apoya al Premio a la Innovación FROZEN! dti como su socio mediático exclusivo.

Ganador 2025: Proton Europe

Gracias a la innovadora tecnología japonesa "Proton Magnetic Freezing", Proton Europe consigue congelar alimentos de forma que las estructuras celulares, y por lo tanto, el sabor, la textura y los nutrientes se conservan incluso mejor que con los métodos convencionales.

A partir de la estrecha colaboración con desarrolladores tecnológicos japoneses y a la investigación en el mercado europeo, Proton Europe impulsa la introducción de procesos que elevan la calidad y la vida útil de los alimentos a un nuevo nivel, creando así una ventaja innovadora decisiva.

Manuel Ayllón, CEO de Proton Europe, declaró: "Creemos que la congelación magnética es una tecnología que marcará decisivamente el futuro de la industria alimentaria congelada en Europa. 100 años después de la invención del primer congelador de placas por el pionero de la alimentación congelada, Clarence Birdseye, ha llegado el momento de dar el siguiente gran salto tecnológico. Queremos cambiar la forma en que el mundo concibe los alimentos congelados. ¡Muchas gracias por el Premio a la Innovación dti FROZEN! 2025!".

Premio a la Innovación FROZEN! dti

El Premio a la Innovación FROZEN! dti, con el apoyo de la AFC y Anuga, reconoce los logros que proyectan el futuro, siguiendo el ejemplo del "inventor de los alimentos congelados", Clarence Birdseye. El naturalista estadounidense inventó el congelador de placas hace más de 100 años, sentando las bases de una industria que continúa en auge.

Con el Premio a la Innovación FROZEN! dti, la dti muestra el poder innovador de la industria de los alimentos congelados y la categoría de alimentos congelados con visión de futuro, que contribuye a resolver los desafíos nutricionales hoy, igual que hace 100 años.

El concurso, que se estrenó en la Anuga 2023, está dirigido tanto a startups como a empresas consolidadas de Alemania y del extranjero. El jurado, de alto nivel, incluye expertos del sector procedentes de empresas, asociaciones y el mundo académico, entre otros. El próximo Premio a la Innovación FROZEN! dti se entregará en la Anuga 2027 en Colonia.

El Instituto Alemán de Alimentos Congelados (dti) es la plataforma de promoción y comunicación de la industria de alimentos congelados en Alemania. Como asociación líder, representa a más de 150 empresas, principalmente medianas, de todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la fabricación hasta la logística y la venta minorista.

La industria de alimentos congelados, con unas ventas totales de más de 22.000 millones de euros, es uno de los sectores más importantes de la industria alimentaria. Abastece a diario a unos 83 millones de personas en Alemania con alimentos frescos y congelados, y es un proveedor clave para minoristas, restaurantes y empresas de catering.

Según las estadísticas de ventas del dti, el consumo per cápita de productos congelados en Alemania alcanzó un récord de 50 kg en 2024; mientras que las ventas totales en 2024 superaron los cuatro millones de toneladas.

