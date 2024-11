LAS PRÓXIMAS AVENTURAS AUDACES DE ROYAL CARIBBEAN EN EUROPA ENCABEZARÁN EL VERANO DE 2026

El barco de Oasis Class, Harmony of the Seas, ofrece la mejor combinación de aventuras para vacacionistas de todas las edades, como el Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar; un trío de toboganes acuáticos de alta velocidad conocido como The Perfec

Los vacacionistas pueden elegir entre una serie de vacaciones en toda Europa, incluido el regreso del Harmony of the Seas y una salida especial con motivo del eclipse solar

MIAMI, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Llamando a todos los vacacionistas: Royal Caribbean está preparando la aventura en Europa para el verano de 2026. Los viajeros pueden explorar lo mejor de Europa a través de más de 60 destinos y elegir entre cinco vacaciones estelares que comienzan en Atenas (El Pireo), Grecia; Barcelona, España; Roma (Civitavecchia) y Rávena, Italia; y Southampton, Inglaterra. Desde Harmony of the Seas y su audaz regreso a Barcelona hasta los favoritos de siempre Odyssey, Brilliance, Explorer y Liberty of the Seas, la variedad de escapadas de 2 a 14 noches ofrece opciones repletas de acción para que todo tipo de familias y aventureros cree recuerdos. A partir de hoy, los vacacionistas pueden poner su mirada en Europa y reservar las nuevas aventuras de 2026 en el sitio web de Royal Caribbean.

Las nuevas y audaces escapadas en Europa preparan el escenario para que los vacacionistas visiten, vean, escuchen y prueben muchos de los destinos más buscados del mundo. La lista abarca desde las playas bañadas por el sol en el Mediterráneo, incluidas Santorini y Mykonos, en Grecia, hasta las calles históricas de Dubrovnik, Croacia, y las asombrosas vistas de los fiordos noruegos en el norte de Europa. Además, los vacacionistas pueden contar con asientos de primera fila para ver un eclipse solar muy excepcional en agosto en Liberty.

Las aventuras continúan entre una combinación de emociones, relajación y formas de comer, beber y entretenerse. Los aspectos más destacados incluyen una variedad de sabores para todos los gustos, desde asadores hasta sushi, entretenimiento emocionante en el aire, hielo, agua y teatro, y actividades llenas de adrenalina como el simulador de paracaidismo RipCord by iFly, los toboganes acuáticos de carreras Perfect Storm y el exclusivo simulador de surf FlowRider.

Lo más destacado de Europa para el verano de 2026

Harmony of the Seas – Desde Barcelona En aventuras de 7 noches, los vacacionistas visitarán destinos como Palma de Mallorca , España; Florencia (La Spezia) y Nápoles, Italia; y Provenza (Marsella), Francia. Con monumentos históricos y paisajes impresionantes, los viajeros pueden sumergirse en la vibrante cultura del Mediterráneo occidental y pasear por la majestuosa Catedral de Palma de Mallorca o maravillarse con obras maestras como el David de Miguel Ángel en la Galleria dell'Accademia en Florencia (La Spezia). Vacacionistas de todas las edades tienen algo que esperar en Harmony con una impresionante gama de emociones, relajación y aventuras exclusivas que los vacacionistas conocen y adoran. Las familias pueden disfrutar del tobogán seco Ultimate Abyss de 10 pisos, el trío de toboganes acuáticos Perfect Storm, entretenimiento a tope en cuatro escenarios, una tirolina de nueve pisos de altura, simuladores de surf como el twin FlowRider y un mundo de sabores en docenas de restaurantes, bares y salones.

Odyssey of the Seas – Desde Roma (Civitavecchia) Odyssey está listo para ofrecer vacaciones de 7 a 9 noches desde destinos encantadores como Éfeso (Kusadasi), Turquía y Nápoles hasta las idílicas islas de Mykonos y Santorini, Grecia. Los aventureros pueden sumergirse en siglos de historia y cultura, desde los icónicos edificios blancos de Santorini hasta los templos de Éfeso. Los recuerdos continúan en la cubierta con emociones como el simulador de paracaidismo RipCord by iFly que desafía la gravedad, junto con piscinas, cubiertas y al aire libre, y más de 20 restaurantes, bares y salones de todo el mundo, como sushi fresco y sashimi en Izumi y los favoritos toscanos en Giovanni's Table.

Liberty of the Seas – Desde Southampton Los vacacionistas pueden fijar su mirada en las aventuras de 2 a 9 noches en lugares pintorescos como los imponentes fiordos noruegos, las calles medievales de Brujas, Bélgica, y el colorido puerto de Nyhavn y los encantadores jardines de Tivoli en Copenhague, Dinamarca. Mientras se sumergen en la cultura del norte de Europa, los aventureros pueden disfrutar de la emoción en el dúo de toboganes acuáticos de carreras Perfect Storm, practicar sus mejores movimientos en la pista de patinaje sobre hielo y cenar en los favoritos de las familias, como Sorrento's Pizza y Johnny Rockets. Para una experiencia extraordinaria de eclipse total, las familias pueden unirse a la aventura especial del eclipse solar el 7 de agosto de 2026 y presenciar el fenómeno con el océano como telón de fondo.

Explorer of the Seas – Desde Rávena Con una combinación de viajes de 7 a 14 noches, los vacacionistas pueden poner su mirada en los mares Egeo y Adriático y en encantadoras ciudades como Dubrovnik y Zadar, Croacia y Atenas (El Pireo), con una mezcla de lugares antiguos, playas idílicas y aguas cristalinas. Los viajeros disfrutarán de experiencias memorables desde el amanecer hasta el atardecer, como relajarse en la piscina o en el solárium solo para adultos, rejuvenecer en el Vitality Spa, atrapar una ola en el simulador de surf FlowRider de Royal Caribbean y saborear deliciosos sabores en Chops Grille y Chef's Table para una experiencia gastronómica de cinco platos.

Brilliance of the Seas – Desde Atenas (El Pireo); Roma (Civitavecchia) o Rávena; y Barcelona Aquellos que busquen sumergirse en la historia pueden elegir entre viajes de 7 noches a Atenas (El Pireo), Roma (Civitavecchia); Barcelona , las Islas Griegas, y Éfeso (Kusadasi) y Estambul, Turquía. Las vacacionistas pueden explorar las antiguas maravillas de Atenas (El Pireo), desde la emblemática Acrópolis y el Partenón hasta el Templo de Zeus , pasear por las vibrantes calles de Barcelona y sumergirse en la rica historia de Roma (Civitavecchia) en el Coliseo o admirar los elaborados detalles del Panteón. En Brilliance, los aventureros pueden disfrutar de la variedad de restaurantes, entretenimiento, vida nocturna y más, relajarse en el sereno solárium solo para adultos con piscinas e hidromasajes, poner a prueba sus habilidades en la pared de escalar o saborear una variedad de restaurantes, que van desde los clásicos de los asadores en Chops Grille hasta el sushi en Izumi.

Los vacacionistas pueden obtener más información sobre las nuevas y próximas aventuras europeas visitando el sitio web de Royal Caribbean.

