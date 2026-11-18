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(Información remitida por la empresa firmante)

Disponible desde el primer día de presentación de informes MiKaDiv, en enero de 2027, la solución acreditada por la Oficina Federal Central de Impuestos de Alemania (BZSt) automatizará la identificación de accionistas, la conciliación de datos y la presentación de informes

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Proxymity, la plataforma digital de comunicación con inversores, tiene previsto lanzar su solución de cumplimiento normativo MiKaDiv (MiKaDiv Compliance Solution) coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo régimen alemán de información sobre dividendos en enero de 2027. Esta solución ofrecerá a las empresas emisoras alemanas un único entorno desde el que gestionar sus nuevas obligaciones ante la Oficina Federal Central de Impuestos de Alemania (BZSt).



A partir del 1 de enero de 2027, los dividendos pagados por las empresas alemanas cotizadas estarán sujetos a un requisito adicional de información: las compañías deberán comunicar al BZSt los datos de sus accionistas.



La Directiva sobre los Derechos de los Accionistas II (SRD II), incorporada a la legislación alemana mediante el artículo 67d de la Ley alemana de Sociedades Anónimas (AktG), entró en vigor en 2020 y otorgó a los emisores el derecho a identificar a sus inversores, incluidos los inversores extranjeros cuyas participaciones se mantienen a través de cuentas de intermediarios.



MiKaDiv convierte ahora esta identificación en una obligación. Se espera que los primeros informes se presenten a principios de la temporada de juntas generales anuales de 2027, cuando los emisores soliciten la aprobación de sus dividendos.



Proxymity es el principal proveedor de servicios de identificación de accionistas para emisores alemanes y gestiona más del 40 % de todas las solicitudes del mercado, incluidas las correspondientes al 50 % de las empresas que integran el índice DAX 40.



La solución MiKaDiv de Proxymity gestionará el proceso de presentación de informes MiKaDiv en nombre de los emisores, recopilando las respuestas de identificación de accionistas de cada intermediario, contrastándolas entre sí y preparando el informe consolidado para su presentación, lo que proporcionará a los emisores una mayor confianza en sus datos.



El progreso del proceso podrá consultarse en tiempo real a través de un único portal.



La solución aprovecha la red de conectividad que Proxymity ha desarrollado a través de la SRD II, que incluye más de 4.000 intermediarios y más de 10 millones de inversores únicos.



Proxymity ha completado las pruebas con el BZSt y ya está trabajando con los emisores para preparar el primer ciclo de presentación de informes.



Acerca de Proxymity

Proxymity es la plataforma digital líder de comunicación con inversores que conecta a emisores, intermediarios e inversores en tiempo real, mejorando la transparencia, la eficiencia y la precisión de la votación por representación y las comunicaciones con los accionistas.



Mediante la modernización de procesos tradicionales fragmentados, Proxymity permite el intercambio seguro de información sobre juntas y accionistas, reforzando la integridad y la eficacia de los procesos de votación y divulgación de información.



Desarrollada sobre una tecnología altamente escalable, Proxymity proporciona órdenes del día procedentes de una fuente única y fiable (golden source), confirmaciones de voto de principio a fin y procesos simplificados de identificación de accionistas, ofreciendo una mayor visibilidad y control a lo largo de toda la cadena de custodia.



Con presencia en más de 105 mercados de todo el mundo, Proxymity cumple los requisitos normativos locales de los países en los que opera y ha recibido reconocimientos internacionales por su innovación y excelencia en la comunicación con inversores y la tecnología financiera.



Proxymity cuenta con el respaldo de un consorcio formado por algunas de las principales instituciones financieras del sector, incluidos ocho de los diez mayores custodios globales del mundo, que gestionan más de 290 billones de dólares en activos bajo custodia (BNP Paribas, BNY, Citi, Computershare, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Euroclear, HSBC, J.P. Morgan, State Street y Mitsubishi UFJ Financial Group).



Para obtener más información, visitar proxymity.io.

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Descripción contacto: Sapience Communications, en nombre de Proxymity

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