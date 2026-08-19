(Información remitida por la empresa firmante)

- PROYA se asocia con Ulta Beauty: se unirá al catálogo de productos de cuidado de la piel de alta gama de la cadena minorista a finales de este año

HANGZHOU, China, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- PROYA, la marca insignia de Proya Cosmetics, se ha asociado con Ulta Beauty, la cadena de tiendas de belleza más grande del país. PROYA se unirá a Ulta Beauty como parte de la línea global de cuidado de la piel de prestigio de la cadena. Este noviembre, PROYA lanzará oficialmente sus colecciones Advanced Firming y Original Repair en 400 tiendas Ulta Beauty en todo el país y en línea en Ulta.com.

Esta colaboración marca un hito importante en la expansión global de PROYA, ya que la compañía acerca su vanguardista I+D y su filosofía de cuidado de la piel basada en la ciencia a los consumidores estadounidenses, al tiempo que fortalece la presencia de la belleza china en el mercado global de cuidado de la piel de alta gama.

Yuli Cai, directora de Negocios Internacionales de PROYA, declaró:

"La expansión global hoy en día va mucho más allá de simplemente entrar en un nuevo mercado. Significa ganarse un lugar permanente en la rutina diaria de cuidado de la piel de los consumidores. A través de nuestra alianza con Ulta Beauty, buscamos aportar una perspectiva innovadora al cuidado de la piel de prestigio a nivel mundial, ofreciendo productos innovadores respaldados por la investigación con resultados significativos. Esta alianza representa un paso importante en la consolidación de PROYA como una marca de belleza global, basada en la calidad, la innovación científica y el crecimiento a largo plazo".

Solución de belleza china con base científica para un cuidado de la piel equilibrado y de alta eficacia

PROYA ingresa al mercado estadounidense en medio de una creciente demanda de los consumidores de productos para el cuidado de la piel clínicamente probados y con resultados comprobados, que equilibran un rendimiento potente con una tolerancia cutánea a largo plazo. Más específicamente, los amantes de la belleza buscan efectos de nivel profesional sin comprometer la salud de la barrera cutánea.

Guiada por su filosofía de cuidado de la piel de "eficacia, suavidad y equilibrio", PROYA se ha labrado una sólida reputación en Asia por sus productos para el cuidado de la piel con respaldo científico. La marca integra investigación avanzada de ingredientes, tecnologías patentadas y rigurosas pruebas clínicas para ofrecer resultados cosméticos visibles, a la vez que protege la salud y la estabilidad de la piel a largo plazo. Dos líneas insignia encabezarán el lanzamiento en EE.UU.:

Colección PROYA Advanced Firming:

Como la gama antiedad insignia de PROYA con péptidos y retinol, esta línea líder en el mercado combate los signos del envejecimiento. Ofrece un potente efecto antiarrugas con una suavidad excepcional, mientras que su envase recargable ayuda a reducir los residuos plásticos.

Colección PROYA Original Repair:

Esta línea de cuidado de la piel de doble función, respaldada por la investigación, combina la reparación de la membrana basal con beneficios antienvejecimiento tempranos en una sola esencia suave pero potente. Proporciona reparación de la barrera cutánea y apoyo al colágeno para satisfacer la creciente demanda de productos multifuncionales y optimizados para el cuidado de la piel entre los consumidores norteamericanos.

Este lanzamiento al mercado cuenta con el respaldo de la inversión a largo plazo de PROYA en un marco global de I+D basado en la integración del conocimiento del consumidor local y la colaboración técnica transfronteriza. Desde la selección de ingredientes y el desarrollo de fórmulas hasta el registro de patentes y la validación clínica, PROYA transforma constantemente la investigación de laboratorio en beneficios tangibles y fáciles de usar para el cuidado de la piel.

De la "Exportación de productos" a la "Construcción de marcas globales"

La alianza con Ulta Beauty representa un hito clave en la estrategia de expansión global de PROYA. Más allá del lanzamiento de un producto en tiendas, marca el cambio estratégico de la marca, pasando de la exportación de productos a un desarrollo global integral. Esto implica llevar no solo soluciones para el cuidado de la piel al extranjero, sino también la filosofía de marca de PROYA, su sistema de investigación propio y su compromiso a largo plazo con los mercados locales.

Aprovechando la amplia red de tiendas de Ulta Beauty en todo el país y a sus millones de miembros del programa de fidelización Ulta Beauty Rewards, PROYA busca generar una profunda confianza entre los consumidores estadounidenses, al tiempo que desarrolla estándares operativos replicables y modelos de alianzas comerciales para su futura expansión en Europa Occidental y otros mercados globales.

Acerca de PROYA

PROYA es la marca líder de PROYA Cosmetics Co., Ltd. (603605.SH). Fundada bajo el principio de "Cuidado Científico de la Piel", la marca se dedica a brindar soluciones de belleza de alta calidad y eficacia mediante la innovación continua y una cadena de suministro de I+D globalizada. Como pionera en la industria de la belleza china, PROYA se compromete a empoderar a los consumidores con productos para el cuidado de la piel respaldados por tecnología que ofrecen resultados visibles.

Acerca de Ulta Beauty

Ulta Beauty es la cadena minorista especializada en belleza más grande de EE.UU. y un destino líder para cosméticos, fragancias, cuidado de la piel, cuidado del cabello, bienestar y servicios de salón. Desde la apertura de su primera tienda en 1990, Ulta Beauty ha crecido hasta alcanzar más de 1.500 tiendas en todo Estados Unidos y ha redefinido el comercio minorista de belleza al reunir todo lo relacionado con la belleza. All in One Place.

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