- Proya Cosmetics comparte su visión del futuro de la belleza en Cosmetic 360, destacando los avances científicos y las innovaciones de la marca

PARIS, 19 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, empresa clave en la industria cosmética china, se complace en anunciar su participación en la 11ª edición de Cosmetic 360, celebrada en el Carrusel del Louvre. En línea con el tema del evento, "Predicciones", Proya Cosmetics comparte su estrategia de innovación, sus últimos descubrimientos científicos y su perspectiva sobre el futuro de la belleza, ilustrando así su contribución al debate sobre la cosmética del futuro.

Este año, en Cosmetic 360, Proya Cosmetics presenta tecnologías de IA aplicadas a diferentes campos: análisis del consumidor, investigación y desarrollo de productos, fabricación y marketing. La compañía también ha adaptado estas innovaciones a las particularidades del sector de la belleza, situándose a la vanguardia de la aplicación de la IA en toda la cadena de valor de la industria cosmética china.

"Es un honor para mí compartir la trayectoria de nuestra empresa, nuestro compromiso y nuestras inversiones para contribuir al futuro de la cosmética a escala global", afirmó Juncheng HOU, fundador y presidente de Proya Cosmetics. "La innovación es fundamental para nuestro enfoque, y Cosmetic 360 es una valiosa oportunidad para presentarnos e intercambiar ideas con la comunidad internacional. El tema de este año, 'Predicciones', se alinea a la perfección con nuestro objetivo de anticipar la creación de la cosmética del futuro y adaptarnos con agilidad a las expectativas de los consumidores".

Entre sus nueve marcas destacan PROYA, Timage y Off&Relax, que ilustran el enfoque distintivo de la empresa basado en la excelencia y la sostenibilidad, principios fundamentales en su misión de inventar y reinventar la cosmética:

PROYA: El poder del antienvejecimiento científico. La Esencia Nutritiva Reafirmante Avanzada PROYA 3.0 (Ruby Essence 3.0) es un testimonio de la experiencia antienvejecimiento de la marca. Contiene el exclusivo y patentado Ciclopéptido-161 , el primer ingrediente peptídico cíclico registrado ante la NMPA de China . Esta potente fórmula está clínicamente probada por SGS para mejorar significativamente ocho tipos de arrugas en tan solo cuatro semanas, incluyendo una reducción del 58,59 % en las líneas de expresión. El producto logra un equilibrio técnico entre un 'antienvejecimiento de alta eficacia' y una 'tolerancia suave', con una prueba de parche repetida de 120 horas que demuestra una reducción del 72 % en el potencial de irritación y el 100 % de los participantes coinciden en la suavidad del producto.

Timage: Maquillaje profesional simplificado. Fundada por el reconocido maquillador Tang Yi, Timage presenta la base y corrector Cloud Radiant Cushion. Su diseño especializado de doble capa combina una capa superior de cushion con polvo ultrafino de 0,25 micras para un acabado ligero, y una capa inferior de corrector para una corrección precisa. Su fórmula incluye el innovador polvo magnético adherente para una luminosidad impecable y un polvo encapsulado con ácido hialurónico patentado que hidrata las zonas secas, mientras que las microesferas que absorben la grasa controlan el brillo, lo que lo hace perfecto para todo tipo de piel.

Fundada por el reconocido maquillador Tang Yi, Timage presenta la . Su combina una capa superior de cushion con polvo ultrafino de 0,25 micras para un acabado ligero, y una capa inferior de corrector para una corrección precisa. Su fórmula incluye el innovador para una luminosidad impecable y un patentado que hidrata las zonas secas, mientras que las microesferas que absorben la grasa controlan el brillo, lo que lo hace perfecto para todo tipo de piel. Off&Relax: Una nueva era en la salud del cuero cabelludo. La serie anticaspa revoluciona el cuidado del cuero cabelludo con dos tecnologías innovadoras. La primera Tecnología Magnética de Limpieza Anticaspa (Poly-AD) del mundo utiliza un polímero con carga positiva para atacar magnéticamente y neutralizar el hongo Malassezia, dañino y con carga negativa, sin irritar el cuero cabelludo. Esto se complementa con la Tecnología de Regulación Microecológica AM-124, propiedad de la marca, una solución de doble acción que inhibe las bacterias dañinas y promueve las beneficiosas para restaurar el equilibrio del cuero cabelludo a largo plazo. Estudios clínicos realizados por el Hospital de Enfermedades de la Piel de Shanghái confirmaron una reducción significativa de la caspa sin reaparición dos semanas después de su uso.

La empresa colabora con socios académicos, hospitales, institutos de investigación líderes y empresas de biología sintética para mantenerse a la vanguardia tecnológica, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Proya Cosmetics se ha asociado con una empresa pionera que está transformando la I+D en cosméticos y el cuidado de la piel personalizado mediante tecnología de predicción de IA a nivel molecular. Al aprovechar la plataforma SaaS impulsada por IA de esta empresa, Proya combina la inteligencia artificial con amplios recursos de datos para acelerar las pruebas de ingredientes en las etapas iniciales, optimizar el desarrollo de formulaciones sinérgicas y mejorar la precisión y las tasas de éxito en la innovación de productos. El Dr. Sun Peiwen, director de I+D e Innovación de Proya Cosmetics, presentará el trabajo exploratorio y los hallazgos predictivos del equipo, mostrando las innovadoras sinergias de ingredientes que permite la IA.

Acerca de Proya Cosmetics

Fundada en 2003, Proya Cosmetics se ha consolidado rápidamente como líder en el mercado chino, ofreciendo una gama de productos de belleza y cuidado de alta eficacia para rostro, cuerpo, cabello y maquillaje. La cartera de Proya Cosmetics incluye las marcas PROYA, Timage, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO y ANYA.

Más información: https://www.proya-group.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798466/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798467/Image2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798468/Image3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/proya-cosmetics-comparte-su-vision-del-futuro-de-la-belleza-en-cosmetic-360-302588355.html