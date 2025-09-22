Proya Cosmetics gana el premio IFSCC 2025 Top 10 Papers of Basic Research Award

(Información remitida por la empresa firmante)

CANNES, Francia, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, empresa líder en innovación en la industria de la belleza de China, recibió el premio "IFSCC 2025 Top 10 Papers of Basic Research Award" en la ceremonia de entrega de los premios IFSCC, celebrada el 18 de septiembre. Seleccionada entre casi 1.200 propuestas académicas de todo el mundo, Proya Cosmetics es la única empresa china de cosméticos que ha recibido esta distinción en 2025.

El artículo premiado, "Descubrimiento de compuestos bioactivos para la mejora mitocondrial y la prevención del envejecimiento de la piel: un análisis basado en aprendizaje profundo", fue presentado en el Congreso de IFSCC el 17 de septiembre por el Dr. Wei Jihua, científico sénior del Centro de I+D de Proya en Hangzhou Longwu.

"Este premio es un reconocimiento significativo a nuestra investigación colaborativa con la Universidad de Zhejiang y destaca el potencial transformador de la IA en el descubrimiento de compuestos bioactivos antienvejecimiento", afirmó el Dr. Wei. "Mediante el aprendizaje profundo, desarrollamos una plataforma de cribado de alto rendimiento que predice y valida la eficacia de los productos naturales, mejorando drásticamente la eficiencia y la precisión de la I+D. Agradezco a mi equipo y a mis colaboradores su dedicación y apoyo".

El estudio, realizado conjuntamente por Proya Cosmetics y la Universidad de Zhejiang, aplicó el aprendizaje profundo basado en IA para identificar compuestos naturales que mejoran la función mitocondrial y previenen el envejecimiento cutáneo. Mediante análisis de imágenes de alto rendimiento y ensayos biológicos, el equipo validó sus hallazgos y desarrolló Cellergy pro™, una novedosa fórmula multicomponente que restaura el metabolismo energético, repara el daño mitocondrial y alivia múltiples signos distintivos del envejecimiento.

Lanzado en agosto de 2025, Cellergy pro™ se incluye en la Serie Energy 2.0 mejorada de Proya, que incluye una esencia tonificante, una loción reparadora y una crema hidratante, lo que marca un hito en la innovación en el cuidado de la piel impulsado por IA.

En el 35º Congreso de IFSCC, Hou Juncheng, fundador y presidente de Proya Cosmetics, encabezó la delegación de I+D de Proya Cosmetics, presentando 14 importantes proyectos de investigación. Además del trabajo premiado, la compañía presentó 13 pósteres científicos que abarcan diversas áreas: descubrimiento de materias primas, métodos innovadores para la evaluación de la piel y el cuero cabelludo, estudios sobre nuevos mecanismos biológicos, desarrollo de métodos avanzados de análisis fisicoquímicos, innovación en formulaciones y emulsiones, y aplicación de nuevos materiales. Estos logros de investigación abarcan diversas categorías de productos, como el cuidado de la piel, el cuero cabelludo, el maquillaje y la protección solar, lo que demuestra la amplitud y profundidad de la capacidad global de I+D de Proya Cosmetics.

"Como la única empresa china de cosméticos en recibir IFSCC 2025 Top 10 Papers of Basic Research Award, este reconocimiento valida nuestro compromiso a largo plazo con la innovación científica y tecnológica, y subraya el reconocimiento global de la ciencia de la belleza de China. Proya continuará fortaleciendo su sistema de I+D en todo el mundo, impulsando tanto el progreso tecnológico como la internacionalización de la industria de la belleza de China" comentó Juncheng Hou, fundador y presidente de Proya Cosmetics.

El Dr. Huang Hu, director científico de Proya Cosmetics, comentó: "El Congreso IFSCC es ampliamente considerado como las 'Olimpiadas de la ciencia cosmética'. De 1.200 presentaciones globales, nuestro artículo fue seleccionado entre los 10 Mejores en Investigación Básica, un logro histórico para un equipo chino de I+D. Seguiremos mejorando nuestras capacidades de investigación para potenciar nuestras marcas y ayudar a que la belleza china alcance una mayor influencia internacional".

Estrategia científica de Proya Cosmetics

Proya Cosmetics ha realizado inversiones innovadoras en la investigación antienvejecimiento mitocondrial, colaborando con instituciones líderes como la Universidad de Zhejiang, el Zhejiang Tsinghua Yangtze River Delta Research Institute, la Universidad de Innsbruck (Austria) y el Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan. Mediante la combinación de métodos avanzados como la secuenciación profunda de ADN/ARN, la biología computacional, el diseño molecular asistido por IA y el cribado virtual, Proya Cosmetics está construyendo una plataforma innovadora para el descubrimiento de principios activos antienvejecimiento, con el objetivo de desarrollar materias primas patentadas y acelerar su aplicación en productos de consumo.

Acerca de Proya Cosmetics

Fundada en 2003, Proya Cosmetics ha crecido rápidamente hasta convertirse en líder del mercado chino de la belleza. En 2023, Proya alcanzó por primera vez el primer puesto entre las empresas chinas de belleza en ingresos anuales. En 2024, Proya se convirtió en la primera empresa china de belleza en superar los 1.390 millones de dólares en ingresos anuales, lo que demuestra una notable tasa de crecimiento del 21,4 %. La empresa se dedica a la I+D, la producción y la venta de productos cosméticos, abarcando una amplia gama de categorías de belleza. El compromiso de Proya con la innovación se ve reforzado por su importante inversión en I+D de 29 millones de dólares y una cartera de 229 patentes. La cartera de marcas de Proya Cosmetics incluye PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO y ANYA.

