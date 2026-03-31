PROYA presenta su cartera multimarca en Cosmoprof Worldwide Bologna

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía china de cosméticos destaca sus productos basados en la ciencia, sus iniciativas ESG y las tendencias de consumo en constante evolución en la principal feria internacional de belleza

BOLONIA, Italia, 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Del 26 al 28 de marzo de 2026, PROYA Cosmetics Co., Ltd. (en adelante, "PROYA Cosmetics") participó en la 57ª edición de Cosmoprof Worldwide Bologna, presentando su marca insignia PROYA junto con TIMAGE y Off&Relax. A través de una presentación multimarca coordinada, la compañía amplió aún más su presencia en el mercado global de la belleza.

Como una de las ferias comerciales más consolidadas del sector de la belleza a nivel mundial, Cosmoprof Worldwide Bologna sirve como plataforma para identificar tendencias emergentes, lanzar nuevos productos y conectar a los actores clave de la industria. Durante la feria, PROYA Cosmetics presentó su cartera de marcas, que incluye PROYA, TIMAGE, Off&Relax e INSBAHA, abarcando el cuidado de la piel, el maquillaje y el cuidado del cuero cabelludo. PROYA se centra en el cuidado de la piel con alta eficacia, respaldado por investigación científica. TIMAGE es una marca de cosméticos de color inspirada en la estética oriental, mientras que Off&Relax se ha consolidado en el cuidado del cabello con énfasis en el bienestar integral del cuero cabelludo. Además, la nueva línea de maquillaje de PROYA, INSBAHA, también se presentó en el sitio web. En conjunto, la cartera demuestra el enfoque de la compañía hacia el desarrollo de productos, el posicionamiento de marca y la interacción con el consumidor.

El espacio de exposición de PROYA Cosmetics también reflejó la filosofía de marca general de la compañía. En su stand, la empresa destacó sus iniciativas ESG, incluyendo su enfoque para la evaluación de productos y la gestión del ciclo de vida en la formulación y el desarrollo.

Como parte de los programas de intercambio clave del evento, la doctora Lieve Declercq, Asesora Científica Principal de PROYA Cosmetics y vicepresidenta del Centro Europeo de Innovación, participó en una mesa redonda de Cosmotalks en Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. La sesión, titulada "Avance en la belleza china: cómo las marcas emergentes locales están transformando el mercado de la belleza en China y qué significa para el mundo", reunió a expertos de la industria de varios países que participaron en debates sobre investigación de mercado, innovación en el cuidado de la piel, fabricación y nuevos enfoques para la venta minorista.

Durante el intercambio, la doctora Declercq señaló que los consumidores en China están dando cada vez más importancia a la salud de la piel a largo plazo y al concepto de "longevidad de la piel". En comparación con algunos mercados internacionales, donde este cambio se está produciendo de forma más gradual, los consumidores chinos de veintitantos años ya invierten de forma proactiva en la prevención y optimización para la salud de la piel a largo plazo. Al mismo tiempo, están cada vez más informados sobre productos e ingredientes, centrándose no solo en la eficacia, sino también en los mecanismos de acción, la lógica de la formulación y la evidencia científica que los respalda. Este cambio está impulsando a las marcas a invertir más en enfoques preventivos, investigación a largo plazo y desarrollo de productos basados en la evidencia. También señaló que la competencia entre las marcas chinas está evolucionando más allá del posicionamiento de precios. En los segmentos premium y las categorías más especializadas, las marcas chinas están demostrando una creciente presencia en el mercado. Mientras tanto, la continua expansión de las marcas nacionales a través de los canales digitales refleja una mejora en las capacidades de conocimiento del consumidor, desarrollo de productos y estrategia de canales. "Una tendencia emergente es que los conceptos arraigados en los estilos de vida chinos, como el cuidado holístico de la piel y las filosofías tradicionales de bienestar, están llegando cada vez más a audiencias globales a través de las redes sociales, generando interés entre profesionales, influencers y consumidores internacionales. El posicionamiento global de las marcas de belleza chinas se define no solo por su credibilidad científica, sino también por su perspectiva cultural", añadió la doctora Declercq.

Estos avances ilustran cómo las marcas de belleza chinas se están posicionando en el mercado global. Si bien la atención externa se ha centrado a menudo en la escala, la actividad del consumidor y los canales digitales, la industria se define cada vez más por los avances en la ciencia de la piel, la inversión constante en investigación y una comprensión más profunda de las necesidades del consumidor. En este contexto, PROYA Cosmetics continúa fortaleciendo su presencia a través de la investigación continua, el desarrollo de productos y la evolución de la marca en los mercados internacionales. Su participación en Cosmoprof Worldwide Bologna reafirma esta dirección, a medida que la compañía continúa expandiendo su presencia global.

ACERCA DE PROYA COSMETICS

Como empresa líder cotizada especializada en I+D, producción y venta de cosméticos en la industria cosmética china, Proya Cosmetics posee una cartera diversificada de marcas que incluye PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO y ANYA. Estas marcas abarcan una amplia gama de productos de belleza, como cuidado de la piel, maquillaje, cuidado corporal y capilar, y cuidado de la piel de alta eficacia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946533/TIMAGE.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2946534/PROYA_Cosmetics__booth.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2946535/Proya_Inaugurating_Intensive_Anti_Wrinkle_Series.jpg

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