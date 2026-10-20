PROYECTO MAS analiza las claves de EU Kids Act para proteger a los menores

PROYECTO MAS: claves de EU Kids Act para proteger a los menores - Proyecto MAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.-

El entorno digital forma parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales, los videojuegos, las plataformas de vídeo y las herramientas basadas en inteligencia artificial ofrecen oportunidades, pero también plantean riesgos para su seguridad y bienestar

La magnitud del problema se refleja en los datos de la Comisión Europea: uno de cada seis adolescentes de entre 11 y 15 años declara haber sufrido ciberacoso.



Esta realidad refuerza la importancia de avanzar hacia entornos digitales que incorporen mayores garantías de protección para los menores.



En este contexto, la Comisión Europea ha presentado la propuesta EU KIDS Act, una iniciativa que busca reforzar la seguridad de los menores en el entorno digital.



La propuesta parte de un principio fundamental: la seguridad de los menores debe integrarse desde el diseño de las plataformas y los servicios digitales, y no depender únicamente de la respuesta ante posibles problemas.



Una protección que empieza en el diseño

Entre las principales medidas planteadas se encuentra un acceso gradual a las redes sociales en función de la edad. La propuesta establece restricciones para los menores de 13 años y contempla que los adolescentes de entre 13 y 14 años puedan acceder mediante cuentas limitadas y supervisadas por sus padres o tutores.



También plantea medidas para reducir los diseños que favorecen un uso compulsivo, limitar los contactos no deseados y evitar la exposición reiterada a contenidos potencialmente perjudiciales.



Más privacidad y seguridad por defecto

La iniciativa también propone reforzar la privacidad de los menores mediante ajustes de seguridad predeterminados y mayores garantías sobre funcionalidades como la geolocalización, el acceso a la cámara y al micrófono o las notificaciones.



Asimismo, contempla herramientas de verificación de edad, control parental y denuncia que faciliten una experiencia digital más segura y adaptada a las distintas etapas de desarrollo.



Inteligencia artificial, videojuegos y lootboxes

El EU KIDS Act también aborda los riesgos asociados a los chatbots conversacionales y los compañeros de inteligencia artificial, con medidas orientadas a evitar interacciones que puedan generar dependencia emocional en los menores.



En el ámbito de los videojuegos, la propuesta incluye medidas relacionadas con la seguridad, la adecuación por edades y determinados mecanismos de compra y recompensa aleatoria.



PROYECTO MAS enfatiza:

"Para Proyecto MAS, avanzar hacia un entorno digital seguro requiere que la protección de niños, niñas y adolescentes se tenga en cuenta desde el inicio del desarrollo tecnológico.



No se trata de alejarlos de la tecnología, sino de procurar que puedan utilizarla en condiciones de seguridad, responsabilidad y respeto a sus derechos.



Este enfoque conecta con la protección frente a la violencia que recoge la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), y refuerza la importancia de que las garantías de protección se extiendan también a los espacios digitales.



La EU Kids Act es una propuesta legislativa, por lo que su contenido todavía debe seguir el correspondiente proceso europeo antes de convertirse, en su caso, en normativa aplicable".



Sobre PROYECTO MAS

Proyecto MAS es una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las personas mayores y los menores. Ofrece asesoramiento jurídico gratuito, impulsa acciones de sensibilización y colabora con entidades sociales para prevenir situaciones de abuso, negligencia o vulneración de derechos.



Su objetivo es llegar al mayor número de personas en riesgo de discriminación, desigualdad o pobreza, visibilizar su situación y proporcionar soluciones jurídicas efectivas para salvaguardar sus derechos. La asociación desarrolla su actividad principalmente en Cataluña y atiende presencialmente en Barcelona con cita previa.



Emisor: PROYECTO MAS

Contacto

Nombre contacto: Pere Terés

Descripción contacto: Gabinete de prensa PROYECTO MAS

Teléfono de contacto: 930330101



