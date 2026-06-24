Proyecto MAS pide eliminar las barreras que dificultan el acceso de las personas mayores a la justicia

Justicia inclusiva para personas mayores - Proyecto MAS

(Información remitida por la empresa firmante)

La entidad recuerda que la brecha digital, la complejidad de los procedimientos y la falta de información clara pueden limitar el acceso de las personas mayores a la justicia

Barcelona, 24 de junio de 2026.- Proyecto MAS, asociación especializada en la protección legal gratuita de personas mayores y menores en situación de vulnerabilidad, pide reforzar las garantías que permitan a las personas de mayor edad ejercer de forma real y efectiva sus derechos ante la justicia.



España es uno de los países más envejecidos del mundo. Más de un 20% de la población tiene más de 64 años, una realidad que obliga a replantear cómo responde el sistema judicial a las necesidades de este colectivo.



"Tener derecho a ser escuchado y defendido ante la justicia solo tiene sentido si existen las condiciones para ejercerlo"— Proyecto MAS



La digitalización de los servicios públicos y de la Administración de Justicia ha mejorado la eficiencia de numerosos procedimientos. Sin embargo, para muchas personas mayores sigue representando una barrera de acceso a la información y a sus propios derechos. La brecha digital continúa generando situaciones de exclusión y desprotección que, en determinados casos, pueden tener consecuencias jurídicas relevantes.



Proyecto MAS destaca que, en su trabajo diario, atiende a personas mayores que renuncian a defender lo que les corresponde porque no saben cómo hacerlo o porque el sistema no siempre está preparado para acompañarlas.



Por ello, la entidad considera que construir una justicia realmente inclusiva requiere algo más que declaraciones de intenciones. Es urgente garantizar que cualquier persona pueda acceder a los procedimientos, emplear un lenguaje claro y comprensible en las comunicaciones judiciales y administrativas, y revisar los trámites para que respondan a las circunstancias reales de las personas mayores.



Porque la justicia debe ser accesible para todos, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades para ejercer sus derechos. Por este motivo, Proyecto MAS hace un llamamiento a las instituciones públicas, a los profesionales del derecho y a la sociedad en su conjunto para seguir impulsando medidas que simplifiquen los procedimientos y acerquen la justicia a la vida cotidiana de las personas mayores.



Sobre Proyecto MAS



Proyecto MAS es una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las personas mayores y los menores. Ofrece asesoramiento jurídico gratuito, impulsa acciones de sensibilización y colabora con entidades sociales para prevenir situaciones de abuso, negligencia o vulneración de derechos.



Su objetivo es llegar al mayor número de personas en riesgo de discriminación, desigualdad o pobreza, visibilizar su situación y proporcionar soluciones jurídicas efectivas para salvaguardar sus derechos.



La asociación ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña, atendiendo presencialmente en Barcelona con cita previa a través de sus diferentes canales de comunicación.

Contacto

Emisor: Proyecto MAS

Nombre contacto: Pere Terés

Descripción contacto: Gabinete de prensa

Teléfono de contacto: 930330101