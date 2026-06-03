El proyecto PataFEST incopora IA para afrontar los retos del campo

Christian Ghidelli, investigador principal del departamento agroalimentario de Funditec Research Sciences - Funditec

El proyecto PataFEST, financiado por la Unión Europea y coordinado por Funditec, busca prevenir enfermedades y el control de plagas en los cultivos de patatas

Christian Ghidelli, investigador principal del departamento agroalimentario de Funditec Research Sciences: “La inteligencia artificial permite tomar decisiones más rápidas y precisas. Además de detectar enfermedades, optimizar el riesgo, reducir desperdicios y mejorar la productividad”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de junio de 2026 –Los grandes retos de la agricultura buscan respuesta basadas en la investigación, la innovación y la sostenibilidad. La aplicación de soluciones innovadoras se traduce en un campo con mayor capacidad para adaptarse a los cambios, además de menos vulnerable y dependiente.

Desde el departamento agroalimentario de Funditec Research Sciences, se desarrolla el proyecto PataFEST, una iniciativa que trata de integrar una estrategia eficaz para el control de plagas en el cultivo de la patata en Europa, y que puede ser potencialmente aplicable a otros cultivos. Los principales retos del sector primario son la escasez del agua, la adaptación al clima, la reducción de los fitosanitarios y la necesidad de lograr una industria más eficiente y competitiva. Reconocen desde la fundación que ante los retos actuales “no existe una única solución, pero sí un conjunto de herramientas que puedan mantener los cultivos de calidad y garantizar la producción alimentaria en el futuro”.

El proyecto PataFEST, liderado por el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Christian Ghidelli, “trabaja para entender mejor cómo interactúan la planta y el patógeno, identificar las variedades resistentes de patata y aportar soluciones tanto digitales como naturales para el control de plagas”. El proyecto, financiado por la Unión Europea con seis millones de euros y coordinado por Funditec, se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Su objetivo es generar modelos agrícolas más sostenibles y productivos, mejorando la salud de los cultivos y fomentando el uso eficiente de los recursos.

IA para el control de plagas

Actualmente, el control de plagas es un problema complejo a consecuencia del cambio climático, la globalización y el desarrollo de resistencias a los tratamientos fitosanitarios. A pesar de ello, reconoce el experto que “es posible controlarlas”. En este contexto, la transformación del campo pasa por la incorporación y consolidación de la inteligencia artificial como herramienta para el sector agrícola. “La inteligencia artificial permite tomar decisiones más rápidas y precisas. Además, de detectar enfermedades, optimizar el riesgo, reducir desperdicios y mejorar la productividad”, expone el investigador principal del departamento agroalimentario de Funditec.

La agricultura de precisión se abre paso para hacer un campo más eficiente y sostenible enfrentándose a un contexto cambiante. Desde Funditec subrayan la necesidad de incorporar la inteligencia artificial en el sector agroalimentario y en concreto en el proyecto PataFEST, “se están desarrollando soluciones de diagnóstico a tiempo real evaluando la salud de las plantas y los tubérculos de la patata”. El equipo de investigadores utiliza sensores portátiles de alto rendimiento junto con aplicaciones móviles que detectan de manera rápida la presencia de posibles plagas o enfermedades. Explica Ghidelli que el gran potencial del proyecto es lograr “un sistema portátil, de bajo coste con capacidad de diagnóstico que ayude a los agricultores a actuar de modo preciso, eficiente y sostenible”.

El campo español aporta entre un 2,3 y un 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto de España, lo que se traduce en casi 1,69 billones según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas por parte del sector primario. España según Christian Ghidelli continúa siendo una referencia agrícola en Europa, pero cada vez existe una mayor presión competitiva con productos importados que afectan a los agricultores nacionales porque compiten “en muchos casos con distintas exigencias medioambientales o fitosanitarias”.

La combinación de la innovación y la sostenibilidad “resultan claves para reducir el uso de pesticidas mediante control biológico, al igual que la incorporación de la agricultura de precisión y herramientas digitales capaces de detectar problemas de manera temprana para mantener la competitividad del sector agrícola europeo”, concluye el investigador Ghidelli.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

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