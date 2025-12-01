(Información remitida por la empresa firmante)

- Acelerando la expansión global: los proyectos internacionales de Sermatec entran en la fase de entrega concentrada

SHANGHAI, 1 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Los camiones cargados con contenedores de almacenamiento de energía que llevan el logotipo de Sermatec se han formado y están listos para partir hacia múltiples sitios de proyectos en toda Europa, lo que marca el inicio de una nueva fase de entrega concentrada para los proyectos de Sermatec en el extranjero.

En un entorno internacional complejo y plazos de entrega ajustados, Sermatec se basa en tecnologías centrales desarrolladas independientemente, prácticas de fabricación eficiente y amplia experiencia en ejecución de proyectos para garantizar que los proyectos internacionales avancen según lo previsto y cumplan rigurosos estándares de calidad. Las unidades que se entregan son sistemas de almacenamiento de energía en contenedores refrigerados por líquido de la serie Serlattice de 5 MWh, compatibles con múltiples modos de funcionamiento, como la reducción de picos de demanda, la respuesta a la demanda, la energía de respaldo y el despacho basado en comandos. Estos sistemas ofrecen un funcionamiento seguro y eficiente, una alta calidad de energía y una larga vida útil, lo que representa no solo la entrega de equipos, sino también la implementación de soluciones de gestión energética sostenible que contribuyen a la transición energética europea.

Desde Asia Oriental hasta Europa, y desde la entrega de soluciones hasta el desarrollo conjunto de estándares, esta fase de entrega concentrada demuestra el enfoque moderno de Sermatec para la colaboración global. Con un profundo conocimiento de las necesidades de la red local, Sermatec ofrece soluciones personalizadas de alta calidad que abarcan la selección de celdas, la integración de sistemas, las pruebas en fábrica y la precomisionamiento remota. Cada etapa está sujeta a un estricto control de calidad, lo que garantiza una eficiencia en la entrega y un rendimiento del producto que marcan un nuevo hito en la ejecución de proyectos.

Para garantizar la entrega puntual, Sermatec ha implantado medidas integrales de mitigación. El fortalecimiento de las alianzas estratégicas con proveedores y la integración vertical de componentes clave garantizan un acceso estable a materiales críticos. Los equipos de soporte técnico y posventa localizados en toda Europa ofrecen capacidades de respuesta rápida que optimizan aún más la entrega.

En el contexto de la acelerada transformación energética global, el sistema integral de garantía de entrega de Sermatec —que abarca I+D, fabricación, pruebas, logística y servicio posventa— garantiza que la empresa pueda ofrecer soluciones energéticas inteligentes, eficientes y de alta calidad a clientes de todo el mundo. Con el sonido de las sirenas y la puesta en marcha de los buques, estos envíos demuestran la capacidad de ejecución internacional de Sermatec y cómo las tecnologías chinas de almacenamiento de energía pueden impulsar el progreso global hacia el cero neto.

Acerca de Sermatec

Sermatec es un desarrollador y fabricante de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía y energía inteligente, comprometido a apoyar la transición global hacia sistemas de energía sostenibles a través de la innovación tecnológica, la fabricación integrada y el servicio localizado.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2835033/EN_150M.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-proyectos-internacionales-de-sermatec-entran-en-la-fase-de-entrega-concentrada-302629309.html