Los proyectos de POWERCHINA señalan el creciente papel de China en la transición energética de los Balcanes

Bosnia y Herzegovina (BiH), país con importantes recursos eólicos y un creciente énfasis en la protección del medio ambiente, se ha convertido en un foco de inversión de China en energías renovables en Europa. El parque eólico Ivovik, de 84 megavatios (MW), y la central hidroeléctrica Ulog, en el valle del río Neretva —ambos en construcción por Power Construction Corporation of China (POWERCHINA)—, representan un avance significativo para la instalación de equipos eléctricos de fabricación china en Europa del Este, con una tasa de implantación del 90%. Los proyectos también reflejan un esfuerzo más amplio por armonizar las normas técnicas chinas y europeas en apoyo de los objetivos climáticos globales.

El proyecto Ivovik destaca por ser el primer proyecto energético con concesión extranjera en BiH y el primer desarrollo renovable del país liderado por una empresa china. Una vez conectado a la red eléctrica nacional, se prevé que se convierta en la mayor instalación de generación renovable de BiH, con una producción estimada de 259 millones de kWh anuales. Según las cifras del proyecto, esta producción podría evitar la emisión de aproximadamente 240.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. Los partidarios dicen que el proyecto impulsará la transición energética de Bosnia y Herzegovina y, al mismo tiempo, ofrecerá beneficios ambientales y económicos.

En Kalinovik, República Srpska, la central hidroeléctrica de Ulog representa el primer proyecto hidroeléctrico en Bosnia y Herzegovina llevado a cabo por una empresa china y el primer proyecto hidroeléctrico de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de POWERCHINA en Europa. Una vez operativa, se espera que la instalación fortalezca el suministro eléctrico regional, proporcione generación de cero emisiones y contribuya a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo en Europa Central y Oriental.

Para POWERCHINA, estos desarrollos destacan el creciente papel de la empresa en el desarrollo de energías limpias en Europa. Directivos de la empresa describen los proyectos de Ivovik y Ulog como un puente entre China y Bosnia y Herzegovina, tanto para fortalecer la infraestructura renovable como para señalar una cooperación más amplia en materia de transición climática y energética.

