PRÆSIDIAD nombra a Benjamin Neumann consejero delegado

BIRMINGHAM, Inglaterra, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- PRÆSIDIAD, la empresa matriz de Betafence y Hesco, anunció hoy el nombramiento de Benjamin Neumann como consejero delegado, con efecto inmediato.

Benjamin aporta una amplia experiencia de liderazgo internacional en los sectores de energía, electricidad y tecnología. Recientemente, ocupó el puesto de consejero delegado de Chloride, empresa privada líder internacional en sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para energía e infraestructura.

Este puesto se produjo tras su etapa como consejero delegado de Gutor, una empresa de sistemas UPS para la industria pesada, donde lideró con éxito la reestructuración de la empresa y su venta a un fondo de capital privado. Anteriormente, Benjamin fue presidente regional de la división de Sistemas de Energía de Schneider Electric en Asia Pacífico, habiendo sido previamente director financiero global del negocio de Automatización de Energía de Schneider Electric.

En cuanto al anuncio, el recién nombrado presidente y director no ejecutivo de PRÆSIDIAD, Paul Lester CBE, dijo:

"Como consejero delegado, Benjamin aporta una enorme experiencia empresarial y una pasión centrada en el cliente, lo que impulsará significativamente el crecimiento y fortalecerá la posición de PRÆSIDIAD en un mercado altamente competitivo".

PRÆSIDIAD continuará fortaleciendo su base como sede de expertos globales en seguridad perimetral y, con Benjamin al mando, acelerará el crecimiento, expandirá su presencia global y asegurará aún más a Betafence y Hesco en mercados clave de alta seguridad en todo el mundo.

Benjamin sucede al exconsejero delegado Dino Koutrouki, quien dejó la empresa este mes para buscar una oportunidad fuera del grupo. Dino ha sido fundamental en el cambio estratégico de Praesidiad hacia el sector de infraestructuras críticas. La compañía le agradece su importante apoyo y contribución durante los últimos años.

ACERCA DE PRÆSIDIAD

Las marcas de PRÆSIDIAD son líderes del mercado en soluciones integradas de seguridad perimetral y física. Fabricantes globales de productos de cercado, barreras defensivas, chalecos antibalas y mallas industriales.

Diseñamos productos que inspiran confianza y seguridad; que defienden y protegen a los usuarios finales militares, comerciales y domésticos.

Nuestros productos protegen infraestructuras críticas, obras públicas y servicios públicos, protegen hogares y comunidades, y protegen a quienes nos protegen. Nuestras marcas son sinónimo de protección y un servicio excepcional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2781232/Benjamin_Neumann.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2781302/PRAESIDIAD_Logo.jpg

