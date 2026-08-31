Prudencia.ai lanza un programa para acercar la IA jurídica a los Colegios de Abogados de toda España

Prudencia.ai lanza un programa de patrocinios - Prudencia.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española de inteligencia artificial jurídica priorizará inicialmente a los Colegios pequeños y medianos y refuerza su posicionamiento como plataforma de IA para abogados autónomos, despachos, empresas y Administraciones Públicas

Madrid, 31 de agosto de 2026.- Prudencia.ai, plataforma española de inteligencia artificial jurídica, pone en marcha un programa nacional de patrocinios y colaboración con Colegios de Abogados y Colegios de la Abogacía de toda España, con especial atención en su primera fase a los Colegios pequeños y medianos.



La iniciativa busca contribuir a que el acceso a las nuevas herramientas de IA jurídica llegue al conjunto de la profesión, independientemente del tamaño del despacho, los recursos tecnológicos disponibles o el lugar desde el que se ejerce.



La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar de los profesionales del Derecho, pero su adopción no avanza al mismo ritmo en todo el sector. Mientras los grandes despachos y organizaciones suelen disponer de mayores presupuestos tecnológicos y equipos especializados, miles de abogados desarrollan su actividad de forma individual o en pequeños despachos.



Precisamente por ello, Prudencia.ai quiere comenzar este programa prestando especial atención a aquellos Colegios que cuentan con menos recursos para impulsar iniciativas propias de innovación y transformación digital. El objetivo es contribuir a que los profesionales puedan conocer y aprovechar las posibilidades de la IA aplicada al Derecho sin que el acceso a estas tecnologías dependa del tamaño de su organización.



La compañía considera que la tecnología puede convertirse en un elemento democratizador para la profesión. Un abogado que ejerce individualmente puede utilizar hoy herramientas de inteligencia artificial para investigar cuestiones jurídicas, analizar documentación, trabajar con normativa, localizar jurisprudencia o preparar un asunto con capacidades que hasta hace pocos años requerían muchos más recursos.



El nuevo programa permitirá establecer diferentes fórmulas de colaboración entre Prudencia.ai y los Colegios, incluyendo el patrocinio de jornadas y congresos, encuentros profesionales, webinars, actividades formativas, sesiones de divulgación sobre inteligencia artificial, iniciativas de innovación jurídica y proyectos relacionados con la transformación tecnológica de la abogacía.



La colaboración no busca limitarse a una presencia de marca en un evento. Prudencia.ai quiere estar más cerca de los profesionales, conocer sus necesidades y colaborar con los Colegios en la difusión de un uso práctico, responsable y riguroso de la inteligencia artificial aplicada al Derecho.



Cada colaboración podrá adaptarse a las características y necesidades del Colegio y de sus colegiados, tanto a través de actividades ya previstas como mediante la creación conjunta de nuevas iniciativas.



El lanzamiento del programa se enmarca además en una nueva etapa en el posicionamiento de Prudencia.ai como plataforma transversal de inteligencia artificial para el sector legal. La compañía trabaja para dar respuesta a las diferentes realidades en las que actualmente se desarrolla el trabajo jurídico: abogados autónomos y pequeños despachos, firmas profesionales, departamentos jurídicos de empresas y equipos jurídicos de las Administraciones Públicas.



Investigación jurídica, búsqueda y análisis de jurisprudencia, consulta de normativa, análisis documental y generación de conocimiento son algunos de los ámbitos en los que la inteligencia artificial puede ayudar a los profesionales a aumentar su capacidad de trabajo y mejorar sus procesos.



Prudencia.ai quiere convertirse así en una plataforma capaz de adaptarse a diferentes organizaciones y formas de ejercer el Derecho, desde un abogado que trabaja solo hasta una organización con decenas o cientos de profesionales.



Aunque el programa estará abierto a Colegios de Abogados y Colegios de la Abogacía de toda España, la compañía quiere prestar especial atención durante esta primera fase a los Colegios pequeños y medianos.



No se trata únicamente de estar presente en los grandes eventos jurídicos de Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades, sino también de llegar al abogado de una pequeña ciudad, al despacho de pocos profesionales o al Colegio que no dispone de los mismos recursos que las grandes organizaciones para impulsar iniciativas tecnológicas.



La transformación de la abogacía no puede quedarse únicamente en los grandes despachos. Los Colegios pueden desempeñar un papel fundamental para acercar la innovación a los profesionales y facilitar que conozcan las nuevas herramientas disponibles.



La expansión de la inteligencia artificial generativa en el ámbito jurídico abre nuevas posibilidades, pero también plantea cuestiones relacionadas con el rigor jurídico, la confidencialidad, la trazabilidad de las fuentes, la formación y el uso responsable de estas tecnologías.



En este contexto, Prudencia.ai considera que los Colegios tienen una posición privilegiada para facilitar que los profesionales conozcan estas herramientas, comprendan sus posibilidades y puedan valorar cómo incorporarlas a su ejercicio diario.



El objetivo a medio plazo es construir una red de colaboración con Colegios de la Abogacía de toda España que permita compartir conocimiento, experiencias y casos de uso reales en torno a la inteligencia artificial aplicada al Derecho.



Los Colegios interesados podrán trasladar a Prudencia.ai propuestas de patrocinio de actividades ya previstas o plantear conjuntamente nuevas iniciativas relacionadas con IA jurídica, innovación legal y transformación tecnológica. Cada propuesta será estudiada individualmente para encontrar fórmulas de colaboración que aporten un beneficio real a los colegiados.



La transformación tecnológica del sector legal no se producirá únicamente dentro de las grandes firmas. También llegará a los pequeños despachos, a los abogados autónomos, a los departamentos jurídicos de empresas y a las Administraciones Públicas.



Con este programa, Prudencia.ai quiere contribuir a que la inteligencia artificial jurídica esté al alcance de todos los profesionales que trabajan con el Derecho, desde los Colegios con miles de colegiados hasta aquellos que representan a comunidades profesionales más pequeñas.



Sobre Prudencia.ai

Prudencia.ai es una plataforma española de inteligencia artificial jurídica diseñada para ayudar a los profesionales del Derecho en tareas como investigación jurídica, búsqueda y análisis de jurisprudencia, consulta de normativa y análisis documental. La plataforma está dirigida a abogados, despachos, departamentos jurídicos de empresas y Administraciones Públicas, con especial atención al rigor jurídico, la trazabilidad de las fuentes y la aplicación práctica de la inteligencia artificial al trabajo legal.



Los Colegios de Abogados y Colegios de la Abogacía interesados en participar en el programa de patrocinios y colaboración de Prudencia.ai pueden contactar con la compañía para presentar una iniciativa o explorar conjuntamente posibles proyectos.

Contacto

Nombre contacto: Júlia Domínguez

Descripción contacto: Prudencia.ai

Teléfono de contacto: +34 932 20 53 45