Prudencia.ai supera los 10.000 usuarios y lidera el crecimiento de la IA jurídica en 2026

Prudencia.Ai - PRUDENCIA.AI

(Información remitida por la empresa firmante)

La legaltech española especializada en inteligencia artificial jurídica acelera su expansión entre abogados, despachos, empresas y administraciones públicas

Madrid, 27 de mayo de 2026.- La plataforma española de inteligencia artificial jurídica Prudencia.ai se ha consolidado como una de las compañías legaltech de mayor crecimiento en España durante 2026, alcanzando más de 10.000 usuarios registrados en apenas cinco meses desde su lanzamiento.

El crecimiento de Prudencia.ai se ha producido especialmente entre abogados, despachos profesionales, departamentos jurídicos de empresas, administraciones públicas, gestorías y asesorías, en un contexto marcado por la acelerada adopción de herramientas de IA legal en el sector jurídico español.

La compañía ha destacado por combinar inteligencia artificial aplicada al Derecho con un fuerte enfoque en trazabilidad jurídica, jurisprudencia actualizada, seguridad y especialización en normativa española y europea.

Una IA jurídica diseñada "desde el Derecho y para el Derecho" A diferencia de soluciones generalistas, Prudencia.ai ha sido desarrollada específicamente para el ámbito jurídico profesional, permitiendo a abogados y equipos legales:

• Buscar y analizar jurisprudencia reciente.

• Redactar demandas, recursos e informes jurídicos.

• Trabajar con normativa consolidada y trazable.

• Crear bases de conocimiento privadas para despachos y empresas.

• Organizar expedientes y memoria institucional.

• Aumentar productividad y velocidad en investigación jurídica.

Uno de los elementos diferenciales de la plataforma es su apuesta por la trazabilidad de las fuentes jurídicas y la reducción de alucinaciones propias de modelos generalistas de IA.

Acuerdo de jurisprudencia con CENDOJ: uno de los grandes hitos del sector legaltech en España

Entre las principales innovaciones impulsadas por Prudencia.ai durante 2026 destaca su acuerdo de reutilización de jurisprudencia con el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), un avance relevante dentro del ecosistema de IA jurídica en España.

Gracias a esta integración, la plataforma fortalece su capacidad para ofrecer jurisprudencia trazable, verificable y alineada con fuentes oficiales, especialmente en resoluciones del Tribunal Supremo y otras jurisdicciones relevantes.

La compañía también ha reforzado sus sistemas de actualización normativa automática mediante integración masiva de normativa BOE, normativa europea y boletines autonómicos.

El primer pódcast de IA jurídica en español

Prudencia.ai también ha liderado el posicionamiento de marca y divulgación del sector con el lanzamiento del primer pódcast especializado en IA jurídica en español, centrado en inteligencia artificial aplicada a la abogacía, innovación legal, regulación tecnológica y transformación digital del sector legal.

El pódcast ya cuenta con entrevistas y colaboraciones de referentes del ámbito jurídico y tecnológico, consolidando a Prudencia.ai como una de las marcas con mayor impacto y visibilidad dentro del ecosistema legaltech español.

Innovación constante en producto y experiencia jurídica

Durante estos primeros meses de crecimiento, Prudencia.ai ha incorporado funcionalidades avanzadas como:

• Memoria personalizada para despachos y expedientes.

• Bases de conocimiento privadas.

• Gestión colaborativa de expedientes.

• Jurisprudencia reciente y contextual.

• Integración documental avanzada.

• Razonamiento jurídico especializado.

• Seguridad y cumplimiento RGPD.

La compañía mantiene una estrategia centrada en la mejora continua del producto y en el desarrollo de copilotos jurídicos cada vez más especializados para profesionales del Derecho.

La IA jurídica entra en fase de adopción masiva

El crecimiento de Prudencia.ai refleja una tendencia cada vez más evidente en el mercado legal: la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial por parte de abogados y organizaciones jurídicas.

Según la compañía, el objetivo no es sustituir al abogado, sino potenciar sus capacidades profesionales mediante herramientas diseñadas específicamente para el ejercicio jurídico.

"La IA jurídica ya no es una tecnología experimental. Está empezando a convertirse en una infraestructura de trabajo habitual para abogados, despachos y departamentos legales", señalan desde Prudencia.ai.

Con este crecimiento, Prudencia.ai se posiciona como uno de los principales referentes españoles en inteligencia artificial aplicada al Derecho y como una de las compañías legaltech con mayor proyección dentro del mercado europeo.

Contacto

Nombre contacto: Júlia Domínguez

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