Psicóloga de la UIC defiende aplicar medidas estructurales para proteger la salud mental en el trabajo - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La investigadora y experta en bienestar laboral de la clínica universitaria Support, Isabella Meneghel, advierte que los protocolos de desconexión de las compañías “no siempre se respetan” y los empleados “entran en un círculo de exigencias de hiperconexión que puede generar adicción o tecnoestrés”

Asegura que los sectores de la sanidad, cuidados sociales y educación son los más afectados por sobrecargas de trabajo y problemas de salud mental

Con el objetivo de evaluar y mejorar la salud de los profesionales sanitarios Meneghel ha impulsado la plataforma digital MedMind, una herramienta pionera que permitirá identificar posibles fuentes de estrés y analizar sus condiciones laborales

Barcelona, 8 de octubre de 2026. La investigadora y psicóloga de la UIC especializada en salud mental aplicada a las organizaciones, Isabella Meneghel, ha asegurado que son cada vez más las empresas que desarrollan políticas para proteger el bienestar emocional de sus empleados, aunque en algunos casos sea “por una cuestión de reputación”.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, Meneghel ha destacado el número creciente de iniciativas relacionadas con la salud mental que se llevan a cabo tanto internamente por parte de las empresas como externamente por parte de consultorías especializadas, aunque ha dejado claro que “todavía no se ha llegado al momento social que permita decir que todas las compañías han pasado de la cosmética a la ética”. La investigadora defiende que este compromiso se traduzca en políticas continuadas, basadas en las necesidades de los equipos, diseñadas con su participación y evaluadas para comprobar sus resultados. Según la especialista, “a las empresas les interesa cada vez más proteger la salud mental de sus trabajadores, pero también que se sepa que lo están haciendo”.

Meneghel, responsable de Support Empresa, servicio de psicología para la salud laboral que ofrece la clínica universitaria Support de la UIC, ha recordado que informes españoles y europeos recientes ponen en evidencia un aumento de las bajas por problemas de salud mental y de una elevada carga de malestar asociada al trabajo, y ha citado los sectores de la sanidad, cuidados sociales y educación entre los más afectados. Aunque los datos disponibles no permiten atribuir todo el incremento a las condiciones laborales, estas pueden desencadenar o agravar problemas de salud mental.

En relación con las iniciativas europeas para reforzar la prevención de los riesgos psicosociales y proteger la salud mental en el trabajo, ha señalado al respecto que ésta debería “intervenir tanto en las condiciones del trabajo para que sean saludables como en los recursos personales, entendidos como capacidades y creencias que ayudan a afrontar las dificultades, manejar las demandas del entorno y alcanzar objetivos”.

La psicóloga también se ha referido al impacto que la tecnología tiene en los trabajadores “cuando se utiliza a favor de estar siempre conectados” y “se les exige que atiendan de manera constante llamadas, mensajes y correos”. “Aunque el derecho a la desconexión digital está reconocido legalmente, su aplicación efectiva requiere medidas organizativas y el compromiso de los responsables. Los protocolos no siempre se respetan y se entra en un círculo de exigencias de hiperconexión que puede dificultar la recuperación y favorecer adicción o tecnoestrés”, ha añadido.

Mejorar la salud mental de los sanitarios

Con el objetivo de evaluar y mejorar la salud de los profesionales sanitarios, uno de los sectores “especialmente expuestos a riesgos psicosociales”, la investigadora de la UIC ha impulsado MedMind, una herramienta digital pionera que permitirá identificar posibles fuentes de estrés y analizar sus condiciones laborales.

Este proyecto, que se encuentra en una fase de validación científica y pruebas de usabilidad, ofrecerá al personal sanitario la posibilidad de valorar sus condiciones laborales y medir indicadores de salud mental como la ansiedad, el agotamiento o el estrés, y proporcionará recursos de autocuidado personalizados para apoyar el bienestar de los profesionales sanitarios. Por otro lado, proporcionará métricas y datos agregados y anonimizados a las instituciones sanitarias sobre el estado emocional de sus empleados. De este modo, se facilitará la toma de decisiones organizativas en intervención y prevención sobre salud mental atendiendo a las necesidades reales. Todo con el fin de “contribuir a prevenir el burnout e incrementar el bienestar en el entorno laboral”, según la investigadora.

Isabella Meneghel ejerce como experta en bienestar laboral en la Clínica Support de la UIC, donde trata de ayudar a las empresas a lograr equipos más saludables, comprometidos y productivos. Todo ello desde un enfoque personalizado para cada organización y basado en evidencia científica, poniendo en el centro el acompañamiento humano.

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