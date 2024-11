La psicología del diseño: cómo los espacios afectan a las emociones

(Información remitida por la empresa firmante)

El diseño de espacios no es solo una cuestión estética, sino una herramienta poderosa que puede tener un impacto profundo en la salud mental, bienestar y productividad. Gabriel Lass, reconocido artista y diseñador especializado en la creación de espacios de lujo, destaca cómo la psicología del diseño juega un papel fundamental en la forma en que se experimenta y se relacionan con el entorno las personas

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- El estudio de la psicología del diseño ha revelado que los colores, las formas, los materiales y la disposición de los elementos en un espacio pueden afectar significativamente el estado emocional. Según Lass, la clave de un diseño exitoso radica en crear ambientes que fomenten la calma, la concentración o la creatividad, dependiendo de las necesidades del usuario.



La influencia de los colores y las formas en las emociones

Estudios han demostrado que los colores tienen un impacto directo en las emociones humanas. Colores fríos como el azul y el verde se asocian con la serenidad y la relajación, lo que los convierte en opciones ideales para espacios de descanso, como dormitorios o áreas de meditación. Por otro lado, los colores cálidos como el amarillo y el rojo pueden aumentar la energía y fomentar la interacción social, siendo perfectos para espacios como cocinas o salas de estar.



Las formas y la disposición de los elementos también juegan un papel crucial. Las líneas rectas y las estructuras ordenadas tienden a generar sensaciones de estabilidad y calma, mientras que las formas curvas y los espacios más abiertos pueden evocar una sensación de libertad y flexibilidad. Gabriel Lass, al diseñar, utiliza estos principios para crear espacios que no solo sean visualmente atractivos, sino que también fomenten el bienestar emocional de quienes los habitan.



Diseño para el bienestar: reducción del estrés y mejora de la productividad

Los estudios han mostrado que un entorno bien diseñado puede reducir los niveles de estrés, mejorar la concentración e incluso aumentar la productividad.



Lass explica que, en sus proyectos, pone especial atención a la inclusión de elementos naturales, como jardines y zonas verdes, para fomentar la conexión con la naturaleza y crear un refugio que reduzca el estrés. "La naturaleza tiene un efecto positivo en el bienestar mental. Incorporar elementos naturales en el diseño no solo mejora la estética, sino que también proporciona un sentido de equilibrio y armonía", afirma Lass.



El diseño como terapia: Espacios que Sanan

El diseño de espacios también tiene el potencial de servir como terapia. En el diseño de exteriores, Gabriel Lass utiliza técnicas como la biofilia, que busca integrar la naturaleza en los entornos humanos para mejorar la salud mental y emocional. Espacios como jardines terapéuticos o patios que permiten la contemplación pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad y promover la relajación.



Los estudios demuestran que la interacción con la naturaleza no solo reduce el estrés, sino que también mejora el enfoque y la creatividad. Esto hace que el diseño de exteriores sea una herramienta vital para crear entornos que no solo sean bellos, sino también funcionales y beneficiosos para quienes los disfrutan.



Un enfoque integral del diseño

Para Gabriel Lass, cada proyecto es una oportunidad para crear una experiencia sensorial completa, donde la estética, la funcionalidad y el bienestar emocional se fusionen. Su enfoque en el diseño personalizado y exclusivo se basa en comprender las necesidades emocionales y psicológicas de sus clientes, adaptando cada espacio a sus objetivos y deseos personales.



"El diseño no es solo una cuestión de belleza, sino de crear un ambiente que haga sentir a las personas mejor, más equilibradas y más conectadas con su entorno", concluye Lass.



Sobre Gabriel Lass

Gabriel Lass es un renombrado artista y diseñador especializado en la creación de espacios exteriores exclusivos. Con una visión única que combina arte, diseño y funcionalidad, ha trabajado en proyectos de lujo tanto a nivel nacional como internacional. A través de su empresa Piscinas Lass, ha transformado jardines, terrazas y espacios exteriores en lugares que no solo destacan por su belleza, sino por su capacidad para mejorar el bienestar emocional y mental de quienes los disfrutan.



En la web www.gabriellass.com el diseñador muestra algunos de sus proyectos y obras de arte.







Contacto

Nombre contacto: Gabriel Lass

Descripción contacto: Diseñador

Teléfono de contacto: 622120472