El psicólogo David Zorel publica 'A través de la pantalla' sobre era digital y relaciones humanas

NOVELA PSICOLOGIA FICCIÓN ERA DIGITAL - DAVID ZOREL

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 14 de julio 2026.- La obra combina suspense psicológico, romance y elementos de ficción para explorar cómo las pantallas influyen en la forma de relacionarse, gestionar las emociones y afrontar el vacío emocional

"¿Cuándo fue la última vez que una familia compartió una cena sin que hubiera una pantalla de por medio?"



El psicólogo David Zorel publica A través de la pantalla, una novela que combina la realidad con la ficción para explorar cómo la era digital de las comunicaciones está transformando las relaciones personales, la atención y la manera en que las personas intentan llenar el vacío emocional.



Apasionado de la ficción, David Zorel considera que las historias pueden llegar allí donde, en ocasiones, no alcanzan los ensayos ni los discursos. Por ello, A través de la pantalla utiliza la narrativa para invitar al lector a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de la sociedad actual: la relación entre las personas, la tecnología y el vacío emocional.



Hubo un tiempo en que una única pantalla reunía a toda la familia alrededor del televisor. Las conversaciones compartían espacio con una película, un concurso o el informativo de la noche. Décadas después llegaron los ordenadores, Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Hoy las pantallas ya no ocupan únicamente un rincón del salón: acompañan a las personas al trabajo, a la mesa durante las comidas, al dormitorio e incluso mientras caminan por la calle.



Cada avance tecnológico ha supuesto un progreso extraordinario. Nunca había sido tan sencillo comunicarse con alguien al otro lado del mundo, acceder a un volumen prácticamente infinito de conocimiento o disfrutar de múltiples formas de entretenimiento. Sin embargo, junto a esas ventajas también han surgido nuevas preguntas sobre el modo en que la era digital está transformando las relaciones personales y la forma en que se viven el tiempo, el silencio y la conexión con los demás.



De esa realidad nace A través de la pantalla, la nueva novela de David Zorel, publicada por Editorial Adarve.



La obra sigue la historia de Laia, una profesional sanitaria atrapada en una rutina marcada por el cansancio, el progresivo distanciamiento de su marido y de su hijo y una creciente sensación de vacío que amenaza con conducirla a la depresión. Como tantas personas, encuentra en las pantallas un refugio cotidiano. Sin embargo, todo cambia cuando un misterioso hombre comienza a aparecer al otro lado de ellas. Lo que al principio parece una simple coincidencia acaba convirtiéndose en una experiencia imposible de explicar, donde la realidad empieza a mezclarse con la ficción y cada nuevo encuentro la empuja a cuestionar su vida, sus decisiones y aquello que realmente desea.



Con una narrativa ágil y visual, A través de la pantalla combina suspense psicológico, romance, misterio y elementos de ficción para construir una historia que mantiene la intriga desde las primeras páginas. A medida que avanza la novela, el lector acompaña a Laia en un viaje emocional donde las pantallas dejan de ser simples dispositivos tecnológicos para convertirse en el umbral entre la realidad y un mundo donde los deseos, los miedos y las emociones adquieren una nueva dimensión.



Más allá del misterio y del componente fantástico, la novela propone una reflexión sobre una realidad compartida por millones de personas. La televisión, Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles han cambiado la manera en que las personas se informan, se entretienen y se comunican. También han transformado la forma en que se comparte el tiempo con quienes están al lado y la manera en que, en muchas ocasiones, se busca refugio frente al vacío emocional.



Lejos de demonizar la tecnología, David Zorel plantea una pregunta diferente: "¿y si las pantallas no fueran el problema, sino el lugar donde las personas intentan llenar un vacío que ya existía?" La novela no ofrece respuestas cerradas, sino que invita al lector a mirar más allá de los dispositivos y preguntarse qué necesidades emocionales pueden esconderse detrás de determinados hábitos cotidianos.



Psicólogo de profesión, David Zorel traslada a la ficción su interés por comprender el comportamiento humano y las relaciones personales. Sin abandonar el terreno de la novela, construye una historia que busca entretener y emocionar al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad contemporánea.



Más que una novela sobre tecnología, A través de la pantalla es una historia sobre las personas: la necesidad de sentirse visto, comprendido y querido; las relaciones que se desgastan; las oportunidades que aparecen cuando menos se esperan y las decisiones capaces de cambiar una vida.



"Porque quizá la pregunta no sea cuánto tiempo se pasa delante de una pantalla. Quizá la verdadera pregunta sea otra".



"¿Qué buscan las personas cada vez que miran al otro lado de una pantalla?"





Emisor: David Zorel

Nombre: Marta Gallego, agente de comunicación

Teléfono: 695 808 300

Correo electrónico: austral@live.com.au

