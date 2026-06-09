El psicólogo Jordi Garcia Godall alerta del trauma silencioso poscovid: personas en 'modo supervivencia''

Vida Renpho - Renpho

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca internacional especializada en dispositivos inteligentes de estilo de vida presenta un nuevo enfoque del bienestar de cara al verano, entre bienestar inteligente, autocuidado diario y tecnología pensada para acompañar la rutina de cada día

Madrid, 9 de junio de 2026.- La mentalidad con la que se afronta la preparación para el verano está experimentando un cambio notable. Las expectativas poco realistas y las presiones estéticas tradicionales están siendo sustituidas por el deseo de sentirse realmente bien: con más energía, más equilibrio, una rutina más ordenada y una mayor atención hacia uno mismo.



En este contexto, RENPHO presenta un ecosistema tecnológico diseñado para acompañar el autocuidado diario y promover una rutina saludable alejada de los antiguos estereotipos de perfección. Porque hoy día llegar al verano en forma no significa perseguir la perfección. Significa construir una rutina mejor, la constancia, los pequeños gestos cotidianos y herramientas inteligentes que ayudan a vivir mejor cada día.



Tecnología integrada en la rutina diaria

Para facilitar este enfoque consciente y basado en la escucha del propio cuerpo, la marca destaca cuatro herramientas inteligentes clave para esta temporada:



• MorphoScan Nova: Báscula inteligente de composición corporal avanzada que se vincula con la app para móviles RENPHO Health. Permite monitorizar de manera clara e intuitiva diferentes parámetros corporales y realizar un seguimiento continuo de la evolución personal. Precio promocional: 189,99 €.



• Artemis LED Light Soft Mask: Máscara facial flexible de tecnología LED optimizada para integrarse en la rutina de cuidado, ofreciendo una experiencia práctica de cuidado de la piel de cara a los meses de mayor luminosidad. Precio promocional: 154,99 €.



• LYNX Smart Ring: Un anillo inteligente ligero y de diseño minimalista enfocado en el "connected wellness". Permite realizar un seguimiento discreto de la actividad física, el sueño y las rutinas diarias. Precio promocional: 127,99 €.



• Masajeador de pies Shiatsu: Reflexología desde la comodidad de hogar con un masajeador automático para reducir la fatiga de los pies, mejora la calidad del sueño y alivia la tensión y el estrés corporal mediante técnicas de acupresión, amasado y masaje de pies con rodillos. Con una función de calor relajante, ofrece 3 intensidades del masaje Shiatsu y 3 intensidades de presión de aire para un masaje intensivo y profesional apto para toda la familia. Precio promocional: 149,99 €.



Una nueva cultura del bienestar

RENPHO presenta así una idea de verano diferente, más cercana a la realidad de las personas y más alineada con la manera en la que hoy se entiende el bienestar. No se trata de una carrera contrarreloj, sino de una nueva cultura de la rutina: más inteiligente, más consciente y más conectada.



Porque en 2026 el verdadero objetivo no es perseguir un modelo perfecto, sino llegar al verano sintiéndose mejor. Con hábitos más ordenados, más atención a la propia energía, una mayor conexión con el propio cuerpo y más libertad para vivir el bienestar de una forma personal y contemporánea.



Sobre RENPHO

RENPHO es una marca líder en smart wellness, especializada en soluciones innovadoras diseñadas para mejorar el bienestar de las personas en cada momento del día. Combinando tecnología avanzada, diseño accesible y facilidad de uso, RENPHO desarrolla productos que ayudan a vivir de una forma más consciente, saludable y equilibrada.



Para más información sobre los productos RENPHO, visitar la web oficial: www.renpho.eu/es

Contacto

Nombre contacto: Gabinete de prensa de Renpho en España

Descripción contacto: Finzel PR

Teléfono de contacto: 605422726